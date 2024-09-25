رئيس مجلس الشورى: الكلمة ترسم خارطة السلام العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالكلمة‭ ‬الشاملة،‭ ‬والمضامين‭ ‬والرؤى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬قدَّمها‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬معاليه‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ترسم‭ ‬خارطة‭ ‬السلام‭ ‬العالمي،‭ ‬وترسّخ‭ ‬رؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الدولي،‭ ‬ومواصلة‭ ‬جهود‭ ‬نشر‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أنَّ‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والنهج‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬تؤصل‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمرتكزات‭ ‬الرصينة‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬السلام‭ ‬العالمي،‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والاستقرار‭ ‬للدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬كافة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالأسس‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

ونوّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬عكست‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الوطنية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف،‭ ‬وتوحيد‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لصون‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمضي‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لاستثمار‭ ‬الابتكارات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لخدمة‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭.‬