رئيس مجلس الشورى: الكلمة ترسم خارطة السلام العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالكلمة التي ألقاها بالنيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، والتي عقدت بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالكلمة الشاملة، والمضامين والرؤى الاستراتيجية التي قدَّمها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا معاليه أن كلمة مملكة البحرين ترسم خارطة السلام العالمي، وترسّخ رؤية جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، لتحقيق الاستقرار الدولي، ومواصلة جهود نشر السلام والتعايش والتسامح والحوار بين دول وشعوب العالم كافة.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أنَّ الرؤية الحكيمة والنهج الإستراتيجي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظّم، تؤصل الثوابت الوطنية، والمرتكزات الرصينة التي تحقق السلام العالمي، والتعايش السلمي، وتسهم في استدامة تحقيق التنمية والاستقرار للدول والمجتمعات كافة، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالأسس الراسخة التي يضعها جلالة الملك المعظّم، في بناء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة.
ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عكست القيم والمبادئ الوطنية، وخصوصًا فيما يتعلق بالحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف، وتوحيد جهود المجتمع الدولي لصون الكرامة الإنسانية والمضي نحو آفاقٍ أرحب من التعاون الدولي لاستثمار الابتكارات والتقنيات الحديثة لخدمة الأهداف التنموية.
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