وزير الإعلام: كلمة البحرين أمام الأمم المتحدة قدمت تشخيصا دقيقا وحلولا واقعية للتحديات العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬جسدت‭ ‬النهج‭ ‬الراسخ‭ ‬والمبادئ‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تؤمن‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والازدهار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوجه‭ ‬الثابت‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬مخرجاته‭ ‬الدعوة‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وإطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬تضمنت‭ ‬دعوة‭ ‬واضحة‭ ‬للعالم‭ ‬لكي‭ ‬يشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭.‬

وأشاد‭ ‬بما‭ ‬تطرقت‭ ‬إليه‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬تشخيص‭ ‬واضح‭ ‬ورصد‭ ‬دقيق‭ ‬للتحديات‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬اليوم،‭ ‬وضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العالمي‭ ‬المشترك‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬عائقاً‭ ‬أمام‭ ‬نماء‭ ‬وتقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬الشعوب،‭ ‬مثمناً‭ ‬الوزير‭ ‬دعوة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إجراء‭ ‬إصلاح‭ ‬شامل‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬التوافق‭ ‬لهيئات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كافة،‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهمتها‭ ‬العالمية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الملحة‭ ‬والمتفاقمة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بالعالم،‭ ‬ولتعمل‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬التي‭ ‬تتحمل‭ ‬البشرية‭ ‬تبعاتها‭ ‬اليوم‭ ‬وتقوض‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬