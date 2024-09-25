وزير الإعلام: كلمة البحرين أمام الأمم المتحدة قدمت تشخيصا دقيقا وحلولا واقعية للتحديات العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام بالمضامين السامية والأبعاد العميقة التي حملتها كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم صاحبُ السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وأكد وزير الإعلام أن الكلمة جسدت النهج الراسخ والمبادئ النبيلة التي تؤمن بها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بضرورة تعزيز السلام كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والازدهار، بالإضافة إلى التوجه الثابت للمملكة في دعم التعددية والتنوع الثقافي، الذي كان من مخرجاته الدعوة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وإطلاق جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، مشيرًا إلى أن الكلمة تضمنت دعوة واضحة للعالم لكي يشارك مملكة البحرين جهودها في مجال السلام والتعايش الإنساني.
وأشاد بما تطرقت إليه الكلمة من تشخيص واضح ورصد دقيق للتحديات الملحة التي يواجهها العالم اليوم، وضرورة تعزيز العمل العالمي المشترك لتجاوز هذه التحديات التي تقف عائقاً أمام نماء وتقدم وازدهار الشعوب، مثمناً الوزير دعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية إجراء إصلاح شامل قائم على التوافق لهيئات الأمم المتحدة كافة، لتكون أكثر قدرة على الاستمرار في أداء مهمتها العالمية المهمة في مواجهة التحديات الملحة والمتفاقمة التي تمر بالعالم، ولتعمل بشكل فاعل على حل الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، التي تتحمل البشرية تبعاتها اليوم وتقوض من فرص النمو والازدهار للأجيال القادمة.
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