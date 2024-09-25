Thursday, 26 September 2024 04:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الإعلام: كلمة البحرين أمام الأمم المتحدة قدمت تشخيصا دقيقا وحلولا واقعية للتحديات العالمية

9/25/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالمضامين‭ ‬السامية‭ ‬والأبعاد‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬حملتها‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬صاحبُ‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بدورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬بنيويورك‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬جسدت‭ ‬النهج‭ ‬الراسخ‭ ‬والمبادئ‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تؤمن‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والازدهار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوجه‭ ‬الثابت‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬مخرجاته‭ ‬الدعوة‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وإطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬تضمنت‭ ‬دعوة‭ ‬واضحة‭ ‬للعالم‭ ‬لكي‭ ‬يشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭.‬

وأشاد‭ ‬بما‭ ‬تطرقت‭ ‬إليه‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬تشخيص‭ ‬واضح‭ ‬ورصد‭ ‬دقيق‭ ‬للتحديات‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬اليوم،‭ ‬وضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العالمي‭ ‬المشترك‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬عائقاً‭ ‬أمام‭ ‬نماء‭ ‬وتقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬الشعوب،‭ ‬مثمناً‭ ‬الوزير‭ ‬دعوة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إجراء‭ ‬إصلاح‭ ‬شامل‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬التوافق‭ ‬لهيئات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كافة،‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهمتها‭ ‬العالمية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الملحة‭ ‬والمتفاقمة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بالعالم،‭ ‬ولتعمل‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬التي‭ ‬تتحمل‭ ‬البشرية‭ ‬تبعاتها‭ ‬اليوم‭ ‬وتقوض‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

MENAFN25092024000055011008ID1108716164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث