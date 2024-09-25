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وزير الخارجية: كلمة ولي العهد رئيس الوزراء رؤية عصرية شاملة ومستدامة للأمن والازدهار العالمي

9/25/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بكلمة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميـر‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬والتي‭ ‬قدمت‭ ‬رؤية‭ ‬عصرية‭ ‬شاملة‭ ‬ومستدامة‭ ‬لالتزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬العالمي‭ ‬كنهج‭ ‬راسخ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بمضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬في‭ ‬تأكيدها‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬أكثر‭ ‬عدالة‭ ‬وشمولًا‭ ‬واحترامًا‭ ‬للكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬يسوده‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والازدهار‭ ‬لخير‭ ‬وصالح‭ ‬جميع‭ ‬الشعوب‭ ‬والأجيال‭ ‬المقبلة‭.‬

وثمَّن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تسليط‭ ‬الكلمة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للسلام‭ ‬والتعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬وتكريس‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬المشتركة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وإعلاء‭ ‬راية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والحوار‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭: ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬البريئة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن،‭ ‬وتبني‭ ‬مسار‭ ‬موثوق‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬لقيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬لجميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬اتساع‭ ‬دائرة‭ ‬الصراع‭ ‬الإقليمي‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬دعوة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميـر‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬الإصلاح‭ ‬الشامل‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بجميع‭ ‬أجهزتها،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وتطوير‭ ‬دور‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬والبنك‭ ‬الدوليين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬ضرورة‭ ‬حتمية‭ ‬لبناء‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولية‭ ‬قوية‭ ‬ومنظومات‭ ‬أمنية‭ ‬ودفاعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬تعزز‭ ‬قدرة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والبيئية‭ ‬والصحية‭ ‬والتقنية‭.‬

ورحب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بمبادرة‭ ‬سموه‭ ‬الرائدة‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬معاهدة‭ ‬دولية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وحوكمة‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لأغراض‭ ‬التنمية‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬إساءة‭ ‬استغلالها‭ ‬في‭ ‬التدمير‭ ‬وتفاقم‭ ‬النزاعات‭ ‬والانقسام‭.‬

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