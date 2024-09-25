وزير الخارجية: كلمة ولي العهد رئيس الوزراء رؤية عصرية شاملة ومستدامة للأمن والازدهار العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بكلمة صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في نيويورك، والتي قدمت رؤية عصرية شاملة ومستدامة لالتزام مملكة البحرين بالعمل الجماعي في تحقيق الأمن والسلام والازدهار العالمي كنهج راسخ في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم.
وأعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بمضامين الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن جلالة الملك المُعظم، في تأكيدها حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون متعدد الأطراف في بناء نظام دولي أكثر عدالة وشمولًا واحترامًا للكرامة الإنسانية، والعمل الجماعي نحو مستقبل يسوده الأمن والسلام والنمو الاقتصادي والازدهار لخير وصالح جميع الشعوب والأجيال المقبلة.
وثمَّن وزير الخارجية تسليط الكلمة الضوء على الرؤية الملكية السامية للسلام والتعددية والتنوع الثقافي وتكريس القيم الإنسانية المشتركة، من خلال تدشين جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وإعلاء راية الدبلوماسية والحوار في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية، في مقدمتها: الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية الأرواح البريئة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبني مسار موثوق لا رجعة فيه لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بما يضمن الأمن والازدهار لجميع دول المنطقة، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الإقليمي.
وأضاف وزير الخارجية أن دعوة صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الإصلاح الشامل للأمم المتحدة بجميع أجهزتها، بما فيها مجلس الأمن، وتطوير دور صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة الصحة العالمية، ضرورة حتمية لبناء مؤسسات دولية قوية ومنظومات أمنية ودفاعية واقتصادية تعزز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية والصحية والتقنية.
ورحب في هذا الصدد بمبادرة سموه الرائدة بالدعوة إلى إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة لأغراض التنمية والسلام والازدهار، بدلًا من إساءة استغلالها في التدمير وتفاقم النزاعات والانقسام.
MENAFN25092024000055011008ID1108716163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.