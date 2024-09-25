إشادات واسعة بكلمة ولي العهد رئيس الوزراءقدمت للعالم رؤية حضارية شاملة لتجاوز الأزمات والصراعات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬البحرين‭ ‬حملت‭ ‬مضامين‭ ‬حضارية‭ ‬إصلاحية‭ ‬ورؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬للعالم‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬ورسمت‭ ‬خارطة‭ ‬السلام‭ ‬العالمي،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬رؤية‭ ‬عصرية‭ ‬ومستدامة‭ ‬لالتزام‭ ‬البحرين‭ ‬بالعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬العالمي‭ ‬كنهج‭ ‬راسخ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭.‬

وثمنوا‭ ‬دعوة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬الإصلاح‭ ‬الشامل‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بجميع‭ ‬أجهزتها،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وتطوير‭ ‬دور‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬والبنك‭ ‬الدوليين‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وكذلك‭ ‬مبادرة‭ ‬سموه‭ ‬الرائدة‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬معاهدة‭ ‬دولية‭ ‬لتنظيم‭ ‬وحوكمة‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لأغراض‭ ‬التنمية‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إساءة‭ ‬استغلالها‭ ‬في‭ ‬التدمير‭ ‬وتفاقم‭ ‬النزاعات‭ ‬والانقسام،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬البحرين‭ ‬قدمت‭ ‬تشخيصا‭ ‬واضحا‭ ‬للأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬الحلول‭ ‬والمعالجات‭ ‬المناسبة‭ ‬لتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬والمعوقات،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الغايات‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬إليها‭ ‬العالم‭.‬

ونوهوا‭ ‬بتأكيد‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬موقف‭ ‬البحرين‭ ‬التاريخي‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ومساندة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬كارثةً‭ ‬إنسانيةً‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬ودعوة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬مبادرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وقالوا‭ ‬إن‭ ‬سموه‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬البحرين‭ ‬إطارًا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬شاملا‭ ‬ومحددًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجاوز‭ ‬الأزمات‭ ‬والصراعات،‭ ‬كما‭ ‬تناول‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬كل‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬بسبب‭ ‬التحولات‭ ‬الجذرية‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬العالمي‭ ‬وظهور‭ ‬تقنيات‭ ‬ثورية‭ ‬ستعيد‭ ‬تشكيل‭ ‬العالم‭ ‬وتضاعف‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬والصحية‭.‬

ودعوا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬استلهام‭ ‬المضامين‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬كلمة‭ ‬البحرين‭ ‬والعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للجميع‭.‬