((العمل)): صرف أجور المسرحين من أحد المستشفيات الـخاصـة والـبـحـث عن فـرص وظيـفية بديلة لهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت وزارة العمل أنه تم الانتهاء من صرف أجور العاملين البحرينيين الذين تم إنهاء عقودهم في أحد المستشفيات الخاصة بسبب إغلاقه.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه في ضوء متابعتها للموضوع فإنه قد تم صرف أجور العاملين المسرحين عن شهري يوليو وأغسطس 2024، وسيتم دفع أجر سبتمبر في نهاية الشهر الحالي. وأفادت بأنه سيتم صرف جميع المستحقات الأخرى للعمال كافة، وفقا للقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأكدت وزارة العمل أنها تقوم حاليا بمتابعة أمور العمالة الوطنية الذين تم إنهاء عقود العمل الخاصة بهم، وإيجاد فرص توظيف بديلة مناسبة لمن يرغب منهم، وسيتم كذلك صرف إعانات التعويض ضد التعطل لهم بسبب إغلاق هذه المنشأة، وذلك بمقدار 60% من الأجر المؤمن عليه مدة (9) أشهر أو إلى حين حصولهم على وظائف بديلة.
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