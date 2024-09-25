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((العمل)): صرف أجور المسرحين من أحد المستشفيات الـخاصـة والـبـحـث عن فـرص وظيـفية بديلة لهم

9/25/2024 7:11:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬صرف‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬عقودهم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بسبب‭ ‬إغلاقه‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬متابعتها‭ ‬للموضوع‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬صرف‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬المسرحين‭ ‬عن‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬2024،‭ ‬وسيتم‭ ‬دفع‭ ‬أجر‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭. ‬وأفادت‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬صرف‭ ‬جميع‭ ‬المستحقات‭ ‬الأخرى‭ ‬للعمال‭ ‬كافة،‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بمتابعة‭ ‬أمور‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬وإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬بديلة‭ ‬مناسبة‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬منهم،‭ ‬وسيتم‭ ‬كذلك‭ ‬صرف‭ ‬إعانات‭ ‬التعويض‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬لهم‭ ‬بسبب‭ ‬إغلاق‭ ‬هذه‭ ‬المنشأة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقدار‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬مدة‭ (‬9‭) ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬بديلة‭.‬

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