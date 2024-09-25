البحرين تعزي الإمارات في شهداء الواجب الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، جراء استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وإصابة آخرين في حادث أثناء تأدية واجباتهم الوطنية بالدولة.
وعبَّرت الوزارة عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للحكومة والشعب الإماراتي الشقيق، ولأسر وذوي شهداء الواجب الوطني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.
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