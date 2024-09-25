البحرين تعزي الإمارات في شهداء الواجب الوطني

وعبَّرت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشقيق،‭ ‬ولأسر‭ ‬وذوي‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني،‭ ‬سائلة‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬وأن‭ ‬ينعم‭ ‬على‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بدوام‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭.‬

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