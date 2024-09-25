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تصويت برلماني يحول دون تولي شخصية سـنيـة منصب نائب الـرئيس الإيراني

9/25/2024 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭-
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حال‭ ‬تصويت‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الإيراني‭ ‬دون‭ ‬السماح‭ ‬لعبدالكريم‭ ‬حسين‭ ‬زاده‭ ‬المنتمي‭ ‬للأقلية‭ ‬السنّيّة‭ ‬وسمّاه‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬نائبا‭ ‬له،‭ ‬بالاستقالة‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬لتولّي‭ ‬المنصب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬عيّن‭ ‬الإصلاحي‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬حسين‭ ‬زاده‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭ ‬لشؤون‭ ‬التنمية‭ ‬الريفية‭ ‬والمناطق‭ ‬المحرومة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬لخبرته‭ ‬القيّمة‮»‬‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الإسلامي‭ (‬البرلمان‭) ‬الذي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليه‭ ‬المحافظون،‭ ‬رفضوا‭ ‬الأربعاء‭ ‬استقالة‭ ‬حسين‭ ‬زاده،‭ ‬وهي‭ ‬شرط‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬تولّي‭ ‬المنصب‭ ‬الرسمي‭ ‬الجديد‭ ‬الموكل‭ ‬إليه‭. ‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬إرنا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬107‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬صوّتوا‭ ‬لصالح‭ (‬الاستقالة‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬رفضها‭ ‬129،‭ ‬وامتنع‭ ‬خمسة‭ ‬عن‭ ‬التصويت‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬التصويت،‭ ‬أوضح‭ ‬النائب‭ ‬مهرداد‭ ‬لاهوتي‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬استقالة‭ ‬حسين‭ ‬زاده‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬دوره‭ ‬التشريعي‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قدراته‭ ‬وخبرته‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬المجلس‭ (‬إيكانا‭) ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬النواب‭ ‬يعتقدون‭ ‬بأن‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وفائدة‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬استقالة‭ ‬حسين‭ ‬زاده‭ ‬‮«‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬إطلاقا‮»‬‭ ‬بانتمائه‭ ‬المذهبي‭. ‬يشكل‭ ‬المسلمون‭ ‬السنّة‭ ‬حوال‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬إيران‭ ‬حيث‭ ‬الغالبية‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬شغلوا‭ ‬مناصب‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬ويمثّل‭ ‬حسين‭ ‬زاده‭ ‬وهو‭ ‬إصلاحي‭ ‬يبلغ‭ ‬44‭ ‬عاما،‭ ‬مدينتي‭ ‬نقده‭ ‬وأشنويه‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬منذ‭ ‬2012‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬تطرّق‭ ‬مرارا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬السنّة‭. ‬خلال‭ ‬حملته،‭ ‬انتقد‭ ‬بزشكيان‭ ‬ضعف‭ ‬تمثيل‭ ‬النساء‭ ‬والشباب‭ ‬والأقليات‭ ‬العرقية‭ ‬والدينية‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬مهمة‭. ‬

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