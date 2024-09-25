تصويت برلماني يحول دون تولي شخصية سـنيـة منصب نائب الـرئيس الإيراني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طهران-
(أ ف ب): حال تصويت في مجلس الشورى الإيراني دون السماح لعبدالكريم حسين زاده المنتمي للأقلية السنّيّة وسمّاه رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان نائبا له، بالاستقالة من البرلمان لتولّي المنصب، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي أمس الأربعاء. عيّن الإصلاحي بزشكيان في أغسطس حسين زاده نائبا للرئيس لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة في البلاد «نظرا لخبرته القيّمة». الا أن النواب في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، رفضوا الأربعاء استقالة حسين زاده، وهي شرط ليتمكن من تولّي المنصب الرسمي الجديد الموكل إليه.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية إرنا بأن «107 من أعضاء مجلس الشورى صوّتوا لصالح (الاستقالة)، بينما رفضها 129، وامتنع خمسة عن التصويت». وبعد التصويت، أوضح النائب مهرداد لاهوتي أن رفض استقالة حسين زاده يعود إلى الرغبة في الاستفادة من دوره التشريعي نظرا إلى «قدراته وخبرته». ونقلت عنه وكالة أنباء المجلس (إيكانا) قوله إن «النواب يعتقدون بأن وجوده في البرلمان سيكون أكثر فاعلية وفائدة».
وشدد على أن رفض استقالة حسين زاده «لا علاقة له إطلاقا» بانتمائه المذهبي. يشكل المسلمون السنّة حوال عشرة في المائة من سكان إيران حيث الغالبية هم من الشيعة. ونادرا ما شغلوا مناصب رئيسية في السلطة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. ويمثّل حسين زاده وهو إصلاحي يبلغ 44 عاما، مدينتي نقده وأشنويه (شمال غرب) في البرلمان منذ 2012. وكان قد تطرّق مرارا للدفاع عن حقوق السنّة. خلال حملته، انتقد بزشكيان ضعف تمثيل النساء والشباب والأقليات العرقية والدينية في مناصب مهمة.
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