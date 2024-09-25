تصويت برلماني يحول دون تولي شخصية سـنيـة منصب نائب الـرئيس الإيراني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬إرنا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬107‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬صوّتوا‭ ‬لصالح‭ (‬الاستقالة‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬رفضها‭ ‬129،‭ ‬وامتنع‭ ‬خمسة‭ ‬عن‭ ‬التصويت‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬التصويت،‭ ‬أوضح‭ ‬النائب‭ ‬مهرداد‭ ‬لاهوتي‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬استقالة‭ ‬حسين‭ ‬زاده‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬دوره‭ ‬التشريعي‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬قدراته‭ ‬وخبرته‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬المجلس‭ (‬إيكانا‭) ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬النواب‭ ‬يعتقدون‭ ‬بأن‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وفائدة‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬استقالة‭ ‬حسين‭ ‬زاده‭ ‬‮«‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬إطلاقا‮»‬‭ ‬بانتمائه‭ ‬المذهبي‭. ‬يشكل‭ ‬المسلمون‭ ‬السنّة‭ ‬حوال‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬إيران‭ ‬حيث‭ ‬الغالبية‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭. ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬شغلوا‭ ‬مناصب‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬ويمثّل‭ ‬حسين‭ ‬زاده‭ ‬وهو‭ ‬إصلاحي‭ ‬يبلغ‭ ‬44‭ ‬عاما،‭ ‬مدينتي‭ ‬نقده‭ ‬وأشنويه‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬منذ‭ ‬2012‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬تطرّق‭ ‬مرارا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬السنّة‭. ‬خلال‭ ‬حملته،‭ ‬انتقد‭ ‬بزشكيان‭ ‬ضعف‭ ‬تمثيل‭ ‬النساء‭ ‬والشباب‭ ‬والأقليات‭ ‬العرقية‭ ‬والدينية‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬مهمة‭. ‬