Thursday, 26 September 2024 04:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خلق فرص واعدة لأبناء الوطنسمو الشيخ عيسى بن سلمان يترأس اجتماع مجلس إدارة ((تمكين))

9/25/2024 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استعراض أبرز منجزات الصندوق منذ إطلاق حزمة البرامج حتى الربع الثالث


47 % من إجمالي البحرينيين في القطاع الخاص استفادوا من برامج تمكين لدعم الأجور

استفادة أكثر من 32 ألف بحريني من دعم الأجور وفرص التطور الوظيفي



أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمضي‭ ‬قُدماً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬وتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬ودعم‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬باعتبارهم‭ ‬شريكا‭ ‬بارزا‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعماد‭ ‬المستقبل‭ ‬المشرق‭ ‬الذي‭ ‬نعول‭ ‬عليه‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات،‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬المنجزات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬يتوالى‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بسواعد‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬دافعنا‭ ‬لاستمرار‭ ‬العمل‭ ‬وتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والإمكانيات‭ ‬لتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬شأنه‭ ‬الخير‭ ‬والنفع‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬ويحقق‭ ‬تطلعاتهم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬ترؤس‭ ‬سموه‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬منجزات‭ ‬الصندوق‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أبرز‭ ‬مستجدات‭ ‬الدعم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عرضت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬الصندوق‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬وفقًا‭ ‬لمؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والأهداف‭ ‬المرصودة‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬دعمهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬12 , 017‭ ‬بحرينيا،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬20 , 032‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا‭. ‬أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات،‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬7090‭ ‬مؤسسة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬العدد‭ ‬المرصود‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬وشكلت‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬52‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭.‬

وحتى‭ ‬اليوم‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬وفرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬الأداء‭ ‬الأعلى‭ ‬للصندوق‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬47‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مستفيدون‭ ‬قائمون‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬وزيادتها‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لدعم‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬السنوية‭ ‬للصندوق‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬وفقًا‭ ‬لحزمة‭ ‬البرامج‭ ‬الرامية‭ ‬لدعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتعددة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

MENAFN25092024000055011008ID1108716157

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث