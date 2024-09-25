خلق فرص واعدة لأبناء الوطنسمو الشيخ عيسى بن سلمان يترأس اجتماع مجلس إدارة ((تمكين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)



47 % من إجمالي البحرينيين في القطاع الخاص استفادوا من برامج تمكين لدعم الأجور

استفادة أكثر من 32 ألف بحريني من دعم الأجور وفرص التطور الوظيفي









أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمضي‭ ‬قُدماً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬وتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬ودعم‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬باعتبارهم‭ ‬شريكا‭ ‬بارزا‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وعماد‭ ‬المستقبل‭ ‬المشرق‭ ‬الذي‭ ‬نعول‭ ‬عليه‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات،‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬المنجزات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬يتوالى‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بسواعد‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬دافعنا‭ ‬لاستمرار‭ ‬العمل‭ ‬وتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والإمكانيات‭ ‬لتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬شأنه‭ ‬الخير‭ ‬والنفع‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬ويحقق‭ ‬تطلعاتهم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬ترؤس‭ ‬سموه‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬منجزات‭ ‬الصندوق‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أبرز‭ ‬مستجدات‭ ‬الدعم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬عرضت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬الصندوق‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬وفقًا‭ ‬لمؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والأهداف‭ ‬المرصودة‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬دعمهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬12 , 017‭ ‬بحرينيا،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬20 , 032‭ ‬موظفا‭ ‬بحرينيا‭. ‬أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات،‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬7090‭ ‬مؤسسة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬العدد‭ ‬المرصود‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬وشكلت‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬52‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭.‬

وحتى‭ ‬اليوم‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬وفرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬الأداء‭ ‬الأعلى‭ ‬للصندوق‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬47‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مستفيدون‭ ‬قائمون‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬وزيادتها‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لدعم‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬السنوية‭ ‬للصندوق‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬وفقًا‭ ‬لحزمة‭ ‬البرامج‭ ‬الرامية‭ ‬لدعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتعددة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬