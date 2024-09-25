انطلق في رحلة الموضة مع SHEIN X Tabby: جولة باص الأزياء الفريدة في السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
في خطوة غير مسبوقة لدمج عالم الأناقة بالتكنولوجيا المالية، تعلن“SHEIN”، متجر التجزئة العالمي الرائد في مجال الأزياء والجمال وأسلوب الحياة، عن شراكة استراتيجية مع“Tabby”، التطبيق المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الشراكة الفريدة تتجسد في“جولة باص الموضة” التي ستجوب أرجاء المملكة العربية السعودية، حاملة معها أحدث صيحات الموضة وتجارب تسوق تفاعلية لا تُنسى، إلى جانب توفير حلول دفع مرنة من Tabby تجعل الأناقة في متناول الجميع.
تنطلق جولة“باص الموضة” في ٢٦ سبتمبر من قلب العاصمة الرياض، لتختتم جولتها في ١٥ أكتوبر بمدينة جدة، مروراً بوجهات التسوق الأبرز في المملكة مثل حياة مول، وبوليفارد سيتي، و ردسي مول ، ومول الأندلس. في كل محطة، سيستمتع عشاق الموضة ببرنامج حافل لمدة أربعة أيام، يتضمن استعراض أحدث صيحات SHEIN وتشكيلاتها المتنوعة التي تشمل الأزياء النسائية والرجالية، وملابس الأطفال، ومستلزمات المنزل والديكور، ومنتجات التجميل وغيرها الكثير. سيحظى الزوار بفرصة اقتناء هذه القطع بأسعار حصرية بفضل رموز الخصم التي سيتم توزيعها خلال الجولة. وعلاوة على ذلك، ستتيح Tabby للمتسوقين فرصة تقسيط مشترياتهم على أربع دفعات ميسرة، بدون فوائد أو رسوم إضافية، ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يضمن تجربة تسوق مريحة وخالية من المتاعب.
ولإثراء هذه التجربة الفريدة، سيقدم خبراء الموضة والجمال نصائحهم وخبراتهم للزوار، بما في ذلك خبيرة التجميل الشهيرة خلود ظاهر، ومصممة الأزياء المرموقة مليكة كابلي، وخبيرة تصميم المنازل شوق القحطاني، وذلك من خلال جلسات تفاعلية شيقة. ولإضافة لمسة من البهجة، ستتضمن جولة باص الموضة #ExploreSHEINxTabby ركناً خاصاً لمكياج SHEGLAM، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية التي تتيح للزوار فرصة الفوز بهدايا قيّمة وجوائز حصرية.
وتجسد جولة“باص الموضة” التزام كل من SHEIN وTabby بتوفير تجربة تسوق سلسة وممتعة للمستهلكين. إن حرص SHEIN على جعل الموضة في متناول الجميع يتماشى تماماً مع مهمة Tabby في تمكين المتسوقين من خلال خيارات دفع مرنة. تلتزم SHEIN بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي مختلف الأذواق والتفضيلات، مما يتيح للعملاء اكتشاف قطع عصرية تواكب أحدث صيحات الموضة وتلبي توقعاتهم.
وفي هذا السياق، صرّح محمد دويكات، المدير الإقليمي لـ SHEIN قائلاً:“نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع Tabby التي تتيح لنا تقديم تجربة أزياء استثنائية لجمهورنا في المملكة العربية السعودية. إن التزامنا بتوفير منتجات عالية الجودة وعصرية، إلى جانب سعينا الدائم لتقديم تجارب تسوق مبتكرة وسهلة، جعل من التعاون مع Tabby خطوة طبيعية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في توفير تجارب تسوق سلسة ومتكاملة. ونظراً لكون جمهورنا السعودي متطلعاً لأحدث التقنيات ومتابعاً لصيحات الموضة، أردنا أن نقدم لهم تجربة لا تُنسى، تعززها حلول Tabby المبتكرة للدفع الآجل والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.”
وأضافت نور عبد الستار، رئيسة التسويق المشترك في Tabby:“نشعر بحماس كبير للتعاون مع SHEIN في هذه المبادرة المتميزة، والتي ستتيح للمتسوقين في الرياض وجدة فرصة خوض تجربة أزياء لا مثيل لها. في Tabby، نلتزم بتمكين عملائنا من خلال توفير خيارات دفع مرنة ومنحهم تحكماً أكبر في مصروفاتهم. ومن خلال التعاون مع شركاء بارزين في مجال البيع بالتجزئة مثل SHEIN، نتمكن من تحقيق هذه المهمة على أرض الواقع.”
وتعكس جولة“باص الموضة” هذه فهماً عميقاً من SHEIN وTabby لطبيعة السوق السعودية واحتياجاتها المتطورة. فمن خلال المزج بين تجربة تفاعلية مباشرة وحلول دفع رقمية متقدمة، ترسي الشركتان معيارًا جديدًا للابتكار في قطاع التجزئة في المنطقة.
للمزيد من المعلومات حول جولة الباص ومواعيدها ومواقعها، تابعوا SHEIN وTabby على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الهاشتاغ ExploreSHEINxTabby#.
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