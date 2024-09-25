انطلق في رحلة الموضة مع SHEIN X Tabby: جولة باص الأزياء الفريدة في السعودية

MENAFN - Asdaf News) في خطوة غير مسبوقة لدمج عالم الأناقة بالتكنولوجيا المالية، تعلن“SHEIN”، متجر التجزئة العالمي الرائد في مجال الأزياء والجمال وأسلوب الحياة، عن شراكة استراتيجية مع“Tabby”، التطبيق المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الشراكة الفريدة تتجسد في“جولة باص الموضة” التي ستجوب أرجاء المملكة العربية السعودية، حاملة معها أحدث صيحات الموضة وتجارب تسوق تفاعلية لا تُنسى، إلى جانب توفير حلول دفع مرنة من Tabby تجعل الأناقة في متناول الجميع.

تنطلق جولة“باص الموضة” في ٢٦ سبتمبر من قلب العاصمة الرياض، لتختتم جولتها في ١٥ أكتوبر بمدينة جدة، مروراً بوجهات التسوق الأبرز في المملكة مثل حياة مول، وبوليفارد سيتي، و ردسي مول ، ومول الأندلس. في كل محطة، سيستمتع عشاق الموضة ببرنامج حافل لمدة أربعة أيام، يتضمن استعراض أحدث صيحات SHEIN وتشكيلاتها المتنوعة التي تشمل الأزياء النسائية والرجالية، وملابس الأطفال، ومستلزمات المنزل والديكور، ومنتجات التجميل وغيرها الكثير. سيحظى الزوار بفرصة اقتناء هذه القطع بأسعار حصرية بفضل رموز الخصم التي سيتم توزيعها خلال الجولة. وعلاوة على ذلك، ستتيح Tabby للمتسوقين فرصة تقسيط مشترياتهم على أربع دفعات ميسرة، بدون فوائد أو رسوم إضافية، ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يضمن تجربة تسوق مريحة وخالية من المتاعب.

ولإثراء هذه التجربة الفريدة، سيقدم خبراء الموضة والجمال نصائحهم وخبراتهم للزوار، بما في ذلك خبيرة التجميل الشهيرة خلود ظاهر، ومصممة الأزياء المرموقة مليكة كابلي، وخبيرة تصميم المنازل شوق القحطاني، وذلك من خلال جلسات تفاعلية شيقة. ولإضافة لمسة من البهجة، ستتضمن جولة باص الموضة #ExploreSHEINxTabby ركناً خاصاً لمكياج SHEGLAM، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية التي تتيح للزوار فرصة الفوز بهدايا قيّمة وجوائز حصرية.

وتجسد جولة“باص الموضة” التزام كل من SHEIN وTabby بتوفير تجربة تسوق سلسة وممتعة للمستهلكين. إن حرص SHEIN على جعل الموضة في متناول الجميع يتماشى تماماً مع مهمة Tabby في تمكين المتسوقين من خلال خيارات دفع مرنة. تلتزم SHEIN بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي مختلف الأذواق والتفضيلات، مما يتيح للعملاء اكتشاف قطع عصرية تواكب أحدث صيحات الموضة وتلبي توقعاتهم.

وفي هذا السياق، صرّح محمد دويكات، المدير الإقليمي لـ SHEIN قائلاً:“نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع Tabby التي تتيح لنا تقديم تجربة أزياء استثنائية لجمهورنا في المملكة العربية السعودية. إن التزامنا بتوفير منتجات عالية الجودة وعصرية، إلى جانب سعينا الدائم لتقديم تجارب تسوق مبتكرة وسهلة، جعل من التعاون مع Tabby خطوة طبيعية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في توفير تجارب تسوق سلسة ومتكاملة. ونظراً لكون جمهورنا السعودي متطلعاً لأحدث التقنيات ومتابعاً لصيحات الموضة، أردنا أن نقدم لهم تجربة لا تُنسى، تعززها حلول Tabby المبتكرة للدفع الآجل والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.”

وأضافت نور عبد الستار، رئيسة التسويق المشترك في Tabby:“نشعر بحماس كبير للتعاون مع SHEIN في هذه المبادرة المتميزة، والتي ستتيح للمتسوقين في الرياض وجدة فرصة خوض تجربة أزياء لا مثيل لها. في Tabby، نلتزم بتمكين عملائنا من خلال توفير خيارات دفع مرنة ومنحهم تحكماً أكبر في مصروفاتهم. ومن خلال التعاون مع شركاء بارزين في مجال البيع بالتجزئة مثل SHEIN، نتمكن من تحقيق هذه المهمة على أرض الواقع.”

وتعكس جولة“باص الموضة” هذه فهماً عميقاً من SHEIN وTabby لطبيعة السوق السعودية واحتياجاتها المتطورة. فمن خلال المزج بين تجربة تفاعلية مباشرة وحلول دفع رقمية متقدمة، ترسي الشركتان معيارًا جديدًا للابتكار في قطاع التجزئة في المنطقة.

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