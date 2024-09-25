جودادي تطلق أدوات جديدة للتسويق الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Asdaf News) يدرك رواد الأعمال اليوم أهمية التسويق في الحفاظ على قدرتهم على المنافسة وبناء علامتهم التجارية واستقطاب العملاء، إلا أن استبيان جودادي العالمي لرواد الأعمال الأخير أفاد بأن 76% من المشاركين فيه غير واثقين من أن استراتيجيات التسويق الحالية لديهم تسهم في تحقيق أهداف أعمالهم. ويرى كثير منهم أن أصحاب المشاريع الصغيرة يعانون من نقاط ضعف كبيرة في مجال التسويق الإلكتروني نتيجة الافتقار للوقت والأموال والمهارات اللازمة.

وأطلقت جودادي مؤخراً التسويق الرقمي في إطار جهودها لتذليل العقبات التسويقية ومساعدة الشركات على تعزيز حضورها عبر الإنترنت. ويوفر المنتج حلاً متكاملاً، ويهدف إلى إدارة جهود التسويق وزيادة الوصول إلى أبرز الأدوات الفعّالة، مثل تحسين الظهور على محركات البحث، والتسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني، مع الاستفادة من توحيد الرسائل الواردة إلى البريد الإلكتروني لتسهيل إدارة رسائل العملاء. ويمكن للعملاء دمج هذه الأدوات بسهولة في المواقع الإلكترونية الجديدة والقائمة، بغض النظر عن المكان الذي يستضيف تلك المواقع.

وأظهر الاستبيان أن 93% من أصحاب الأعمال الصغيرة يستفيدون من الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتهم التسويقية، غير أن النتائج جاءت متفاوتة. وأصبح بالإمكان إنشاء محتوى يعبّر عن العلامة التجارية ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ومناسب للقطاع والجمهور المستهدف بشكل آني.

ويمكن لرواد الأعمال الاعتماد في التسويق الرقمي على ميزات GoDaddy Studio سهلة الاستخدام، والتي تمكّنهم من تصميم حملات تسويقية فعّالة مثل حملات البريد الإلكتروني والصور والفيديوهات المخصصة التي تعكس جوهر علاماتهم التجارية. وتُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة أخرى تتيح للشركات الصغيرة استقطاب العملاء والتفاعل معهم وإنشاء محتوى مخصص عبر الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى جدولة المنشورات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستاجرام ويلب وجوجل. وتسهم تلك الخطوات مجتمعة في تسهيل العملية التسويقية والمساعدة على نمو الأعمال.

ويمكن لرواد الأعمال ترقية خطة التسويق الرقمي للوصول إلى المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل الإعلانات الرقمية عبر منصة يلب للترويج لأعمالهم، إضافة لأداة تقويم التسويق، والتي تًعدّ من الميزات المبتكرة، حيث توفر مواعيد مئات الفعاليات والعطلات القادمة، كما تقدّم اقتراحات لمنشورات مخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن جدولتها مسبقاً، مما يضمن إنشاء محتوى تسويقي مميز وظهوره في الوقت المناسب.

ويمكن لرواد الأعمال اختيار إحدى الخطط الثلاث التالية بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم:



Essentials – الأدوات الأساسية اللازمة لبداية التسويق



نشر المحتوى على منصات فيسبوك وإنستاجرام ويلب وجوجل



إنشاء وإدارة قوائم الأعمال



الحصول على أفكار واقتراحات ملهمة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة

إرسال 10 آلاف رسالة بريد إلكتروني شهرياً

Deluxe – تشمل مجموعة فعالة من الأدوات، بما فيها الإعلانات الرقمية لتعزيز جهود التسويق؛ وتوفر جميع ميزات الخطة Essentials بالإضافة إلى:



تصميم شعار مخصص يتناسب مع العلامة التجارية



الحصول على أفكار حول خطة التسويق الرقمية لتكوين صورة حول الخيارات المجدية



عرض كامل للتقويم التسويقي

إرسال 120 ألف رسالة بريد إلكتروني شهرياً

Ultimate – توفر الوصول الكامل إلى أدوات التسويق الفعالة لتحقيق أعلى مستويات النمو؛ وتوفر جميع ميزات الخطة Deluxe بالإضافة إلى:



إنشاء إعلانات رقمية ومحتوى ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي



إرسال 750 ألف رسالة بريد إلكتروني شهرياً



تخزين معلومات الاتصال لما يصل إلى 50 ألف عميل لتوفير الوصول إلى أقصى حد من العملاء إنشاء عدد غير محدود من الصور والفيديوهات الموسومة بشعار العلامة التجارية

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