العاصفة الاستوائية (هيلين) تتحول إلى إعصار وتقترب من سواحل فلوريدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 25 - 9 (كونا) -- قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة الاستوائية (هيلين) اشتدت قوتها لتتحول إلى إعصار اليوم الأربعاء أثناء توجهها نحو سواحل ولاية (فلوريدا) الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي للولايات المتحدة كأقوى إعصار يضرب اليابسة في البلاد منذ أكثر من عام.
ووفقا لمركز رصد الأعاصير الأمريكي من المتوقع أن يصل (هيلين) إلى ساحل الخليج في (فلوريدا) غدا الخميس حيث يضربها كإعصار من الفئة الثالثة معززا بشكل كبير بمياه دافئة لدرجة قياسية في خليج المكسيك.
وأفاد المرصد إلى أن مركز الإعصار يقع حاليا على بعد حوالي 85 ميلا شمال شرق جزيرة (كوزوميل) بالمكسيك و500 ميل جنوب غرب خليج (تامبا) بولاية (فلوريدا).
ومنذ الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة كانت أقصى سرعة للرياح المستمرة 80 ميلا في الساعة وكانت تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 10 أميال في الساعة.
وحذر المركز الوطني للأعاصير من أنه من المتوقع أن تجلب "عواصف مهددة للحياة ورياح مدمرة وأمطار غزيرة إلى مناطق واسعة من (فلوريدا)".
وتسري تحذيرات الأعاصير في كوبا وأجزاء من (فلوريدا) كما تظل تحذيرات العواصف المدارية سارية أيضا في أجزاء من (فلوريدا) وكوبا والمكسيك.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جيريمي ادواردز أمس الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر توجيهات لنشر فرق إدارة الطوارئ الفيدرالية في ولايتي (فلوريدا) و(ألاباما) للانضمام إلى موظفي الاستجابة للطوارئ المحليين لدعم جهودهم حسب الحاجة.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية على اتصال بمسؤولين من الولايات الواقعة في مسار العاصفة في حين تم تجهيز العناصر والموارد الفيدرالية مسبقا بما في ذلك المولدات والأغذية والمياه إلى جانب فرق البحث والإنقاذ واستعادة الطاقة. (النهاية)
ر س ر / ر س
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