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العاصفة الاستوائية (هيلين) تتحول إلى إعصار وتقترب من سواحل فلوريدا

9/25/2024 3:19:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 9 (كونا) -- قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة الاستوائية (هيلين) اشتدت قوتها لتتحول إلى إعصار اليوم الأربعاء أثناء توجهها نحو سواحل ولاية (فلوريدا) الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي للولايات المتحدة كأقوى إعصار يضرب اليابسة في البلاد منذ أكثر من عام.
ووفقا لمركز رصد الأعاصير الأمريكي من المتوقع أن يصل (هيلين) إلى ساحل الخليج في (فلوريدا) غدا الخميس حيث يضربها كإعصار من الفئة الثالثة معززا بشكل كبير بمياه دافئة لدرجة قياسية في خليج المكسيك.
وأفاد المرصد إلى أن مركز الإعصار يقع حاليا على بعد حوالي 85 ميلا شمال شرق جزيرة (كوزوميل) بالمكسيك و500 ميل جنوب غرب خليج (تامبا) بولاية (فلوريدا).
ومنذ الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة كانت أقصى سرعة للرياح المستمرة 80 ميلا في الساعة وكانت تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 10 أميال في الساعة.
وحذر المركز الوطني للأعاصير من أنه من المتوقع أن تجلب "عواصف مهددة للحياة ورياح مدمرة وأمطار غزيرة إلى مناطق واسعة من (فلوريدا)".
وتسري تحذيرات الأعاصير في كوبا وأجزاء من (فلوريدا) كما تظل تحذيرات العواصف المدارية سارية أيضا في أجزاء من (فلوريدا) وكوبا والمكسيك.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جيريمي ادواردز أمس الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر توجيهات لنشر فرق إدارة الطوارئ الفيدرالية في ولايتي (فلوريدا) و(ألاباما) للانضمام إلى موظفي الاستجابة للطوارئ المحليين لدعم جهودهم حسب الحاجة.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية على اتصال بمسؤولين من الولايات الواقعة في مسار العاصفة في حين تم تجهيز العناصر والموارد الفيدرالية مسبقا بما في ذلك المولدات والأغذية والمياه إلى جانب فرق البحث والإنقاذ واستعادة الطاقة. (النهاية)

ر س ر / ر س



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