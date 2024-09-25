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لجنة خبراء الكهرباء العرب تعقد اجتماعها التحضيري الـ15 بمشاركة الكويت

9/25/2024 3:19:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 9 (كونا) -- عقدت لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية اليوم الاربعاء اجتماعها الـ 15 برئاسة قطر للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.
واكد رئيس الاجتماع رئيس المؤسسة القطرية للكهرباء والماء عيسى الكواري في تصريح له في ختام الاجتماع اهمية هذا الاجتماع التحضيري لمناقشة العديد من القضايا المشتركة في هذا الشأن.
ومن جانبها اكدت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية جميلة مطر ان الاجتماع ناقش البنود الخاصة بتطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتحضيرات التي تقوم بها أمانة المجلس للتوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والاطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة خلال انعقاد المجلس.
واضافت أنه تمت كذلك مناقشة عدد من البنود الاخرى المدرجة على جدول الاجتماع كبند المعارض المتخصصة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون العربي - الصيني في مجال الطاقة واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
ومثل الكويت فى الاجتماع نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية المستشار عبدالعزيز العجمى .(النهاية)

م ف م / ف ا س



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