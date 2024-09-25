لجنة خبراء الكهرباء العرب تعقد اجتماعها التحضيري الـ15 بمشاركة الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 25 - 9 (كونا) -- عقدت لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية اليوم الاربعاء اجتماعها الـ 15 برئاسة قطر للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.
واكد رئيس الاجتماع رئيس المؤسسة القطرية للكهرباء والماء عيسى الكواري في تصريح له في ختام الاجتماع اهمية هذا الاجتماع التحضيري لمناقشة العديد من القضايا المشتركة في هذا الشأن.
ومن جانبها اكدت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية جميلة مطر ان الاجتماع ناقش البنود الخاصة بتطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتحضيرات التي تقوم بها أمانة المجلس للتوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والاطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة خلال انعقاد المجلس.
واضافت أنه تمت كذلك مناقشة عدد من البنود الاخرى المدرجة على جدول الاجتماع كبند المعارض المتخصصة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون العربي - الصيني في مجال الطاقة واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
ومثل الكويت فى الاجتماع نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية المستشار عبدالعزيز العجمى .(النهاية)
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