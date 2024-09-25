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وزيرة (المالية): الصين أكبر شريك تجاري لدولة الكويت

9/25/2024 3:19:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام اليوم الأربعاء إن العلاقة الثنائية التي تجمع الكويت والصين لأكثر من 53 عاما في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق أفضت بأن تكون "الصين أكبر شريك تجاري لدولة الكويت".
وأضافت الوزيرة الفصام في كلمة خلال الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجمهورية أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين البلدين تعزز بمبادرة الحزام والطريق وغيرها من الاتفاقيات المشتركة.
وأعربت عن تطلعها في الفترة القادمة إلى العمل مع الجانب الصيني لإنجاز العديد من المشاريع خصوصا البدء في مشروعي (ميناء مبارك الكبير) و(الشقايا للطاقة المتجددة) بما يسهم في تحقيق الرؤية التنموية للدولة وتطلعات القيادة السياسية.
من جانبه قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي في كلمة مماثلة إن الصين والكويت بلدان صديقان وشريكان ثابتان يمضيان قدما جنبا إلى جنب إذ تعد الكويت أول دولة خليجية عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين كما ظلت العلاقات الثنائية دائما في طليعة علاقات الصين مع الدول الأخرى في المنطقة.
وأضاف السفير جيانوي أن في الوقت الحاضر يعمل الجانبان بجدية لتنفيذ التوافقات المهمة بين قيادتي الدولتين ودفع المشاريع التعاونية الكبرى بقوة بما في ذلك ميناء مبارك الكبير.
وأكد ازدهار التبادلات الشعبية بين المؤسسات الإعلامية والشباب والطلاب من الجانبين حيث قدمت العديد من الفرق الفنية الصينية عروضا مذهلة في الكويت في حين اكتسبت اللغة الصينية شعبية متزايدة في البلاد بما يوفر أساسا أكثر صلابة للفهم والصداقة بين الشعبين.
وأوضح أن على مدى الـ75 السنة الماضية حققت الصين إنجازات مرموقة وأصبحت أكبر دولة من حيث حجم قطاع التصنيع وتجارة السلع واحتياطي النقد الأجنبي كما قامت الصين ببناء أطول شبكة سكك حديدية عالية السرعة في العالم وأطول شبكة للطرق السريعة في العالم وأيضا أكبر عدد من المحطات القاعدية لشبكات الجيل الخامس (فايف جي) ولديها أكثر من 50 في المئة من إجمالي المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في العالم. (النهاية)

ع ع / م ص ع


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