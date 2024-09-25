تقارير أمريكية: الولايات المتحدة تعد خطة عاجلة لتهدئة التوتر في لبنان ومنع نشوب حرب إقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 25 - 9 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تعمل على وضع خطة عاجلة لخفض التصعيد في جنوب لبنان والحيلولة دون نشوب حرب إقليمية شاملة.
وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية أن المسؤولين الأمريكيين يعملون على إعداد خطة عاجلة للتهدئة وأن الإدارة تنظر "بقلق متزايد" الى احتمالات اتساع الصراع في الشرق الاوسط.
وأوضحت أن المقترح الأمريكي يجري تحضيره بالتنسيق مع فرنسا ودول أخرى ويسعى للتوصل الى اتفاق دبلوماسي
لوقف القتال عبر الحدود الجنوبية اللبنانية بالتوازي مع استئناف وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى في قطاع غزة.
تأتي هذه الجهود الأمريكية تزامنا مع تصريح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بأنه وجه جنوده للاستعداد لغزو لبنان برا.
ورفض المسؤولون الأمريكيون تقديم تفاصيل محددة حول الخطط المقترحة وأشاروا إلى أن "الأمر قيد مناقشات مكثفة" بين الدبلوماسيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هذا الأسبوع.
ويشهد لبنان منذ أول من أمس الاثنين غارات إسرائيلية جوية مكثفة على جنوب لبنان ومناطق أخرى في البلاد أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
أ م م / ه س ص
MENAFN25092024000071011013ID1108715694
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