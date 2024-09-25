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تقارير أمريكية: الولايات المتحدة تعد خطة عاجلة لتهدئة التوتر في لبنان ومنع نشوب حرب إقليمية

9/25/2024 3:19:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 9 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تعمل على وضع خطة عاجلة لخفض التصعيد في جنوب لبنان والحيلولة دون نشوب حرب إقليمية شاملة.
وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية أن المسؤولين الأمريكيين يعملون على إعداد خطة عاجلة للتهدئة وأن الإدارة تنظر "بقلق متزايد" الى احتمالات اتساع الصراع في الشرق الاوسط.
وأوضحت أن المقترح الأمريكي يجري تحضيره بالتنسيق مع فرنسا ودول أخرى ويسعى للتوصل الى اتفاق دبلوماسي لوقف القتال عبر الحدود الجنوبية اللبنانية بالتوازي مع استئناف وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى في قطاع غزة.
تأتي هذه الجهود الأمريكية تزامنا مع تصريح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بأنه وجه جنوده للاستعداد لغزو لبنان برا.
ورفض المسؤولون الأمريكيون تقديم تفاصيل محددة حول الخطط المقترحة وأشاروا إلى أن "الأمر قيد مناقشات مكثفة" بين الدبلوماسيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هذا الأسبوع.
ويشهد لبنان منذ أول من أمس الاثنين غارات إسرائيلية جوية مكثفة على جنوب لبنان ومناطق أخرى في البلاد أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

أ م م / ه س ص



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