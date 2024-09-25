Thursday, 26 September 2024 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء أعمال الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية في المنامة

9/25/2024 3:19:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 25 - 9 (كونا) -- افتتح الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية في المنامة اليوم الاربعاء بمشاركة عدد من المؤسسات والشخصيات المعنية.
وأكد وزير التنمية الاجتماعية البحريني أسامة العصفور في كلمة له خلال الملتقى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي ومساند للجهود الوطنية مشيدا بالمبادرات المجتمعية التي ينفذها هذا القطاع التنموي.
وأوضح الوزير العصفور أن الملتقى يمثل منصة للحوار البناء وتبادل الرؤى حول كيفية تفعيل دور الشباب في المسؤولية الاجتماعية من أجل إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة نحو دعم الاستدامة والتطور الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد اهمية الحرص على ترسيخ مبادئ الشراكة الفاعلة مع جميع القطاعات من أجل النهوض بالمشاريع التنموية الوطنية لخدمة المجتمع وتنميته.
ويهدف الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية إلى نشر ثقافة مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين فئة الشباب وتسليط الضوء على مؤشراتها وأولوياتها التنموية والممارسات الهادفة للمساهمة في التنمية المستدامة في إطار الشراكة المجتمعية.
وتضمن جدول أعمال الملتقى عدد من المحاور أبرزها البرامج التدريبية في المجالات الاجتماعية والمبادرات التنموية والمجتمعية إضافة إلى برامج التأهيل للقيادات الشابة والإبداع والابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



MENAFN25092024000071011013ID1108715693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث