بدء أعمال الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية في المنامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 25 - 9 (كونا) -- افتتح الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية في المنامة اليوم الاربعاء بمشاركة عدد من المؤسسات والشخصيات المعنية.
وأكد وزير
التنمية الاجتماعية البحريني أسامة العصفور في كلمة له خلال الملتقى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي ومساند للجهود الوطنية مشيدا بالمبادرات المجتمعية التي ينفذها هذا القطاع التنموي.
وأوضح الوزير العصفور أن الملتقى يمثل منصة للحوار البناء وتبادل الرؤى حول كيفية تفعيل دور الشباب في المسؤولية الاجتماعية من أجل إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة نحو دعم الاستدامة والتطور الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد اهمية الحرص على ترسيخ مبادئ الشراكة الفاعلة مع جميع القطاعات من أجل النهوض بالمشاريع التنموية الوطنية لخدمة المجتمع وتنميته.
ويهدف الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية إلى نشر ثقافة مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين فئة الشباب وتسليط الضوء على مؤشراتها وأولوياتها التنموية والممارسات الهادفة للمساهمة في التنمية المستدامة في إطار الشراكة المجتمعية.
وتضمن جدول أعمال الملتقى عدد من المحاور أبرزها البرامج التدريبية في المجالات الاجتماعية والمبادرات التنموية والمجتمعية إضافة إلى برامج التأهيل للقيادات الشابة والإبداع والابتكار في مجال المسؤولية الاجتماعية. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
MENAFN25092024000071011013ID1108715693
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