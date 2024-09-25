ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان إلى 1247 قتيلا و 5278 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 25 - 9 (كونا) -- أعلن منسق خطة الطوارئ الحكومية وزير
البيئة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ناصر ياسين اليوم الأربعاء أن حصيلة غارات الاحتلال الاسرائيلي على لبنان منذ الأسبوع الماضي بلغت حتى الآن 1247 قتيلا و5278 جريحا أغلبهم من المدنيين ولاسيما النساء والأطفال.
وأضاف أن عدد النازحين بفعل تلك الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى بلغ 150 ألفا منهم 52900 شخص موزعين على 360 مركز إيواء معظمها مؤسسات تربوية ومدارس رسمية.
وأشار إلى أن عمليات الاستجابة لحاجات النازحين مستمرة بالتنسيق مع غرف العمليات المناطقية عبر المحافظين واتحادات البلديات والمؤسسات الإنسانية المحلية والاممية لتأمين الحاجيات الأساسية للنازحين.
وأعلن ان هناك تعاونا مع عدد من الدول لإرسال مساعدات وقال إنه جرى تواصل مع الدول العربية الشقيقة التي أبدت استعدادا للمساعدة ويتم تزويدها بلوائح حول الحاجات الملحة.
ويشهد لبنان منذ ايام شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ك ب ش / ه س ص
MENAFN25092024000071011013ID1108715692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.