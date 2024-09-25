Thursday, 26 September 2024 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان إلى 1247 قتيلا و 5278 جريحا

9/25/2024 3:19:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 9 (كونا) -- أعلن منسق خطة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ناصر ياسين اليوم الأربعاء أن حصيلة غارات الاحتلال الاسرائيلي على لبنان منذ الأسبوع الماضي بلغت حتى الآن 1247 قتيلا و5278 جريحا أغلبهم من المدنيين ولاسيما النساء والأطفال.
وأضاف أن عدد النازحين بفعل تلك الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى بلغ 150 ألفا منهم 52900 شخص موزعين على 360 مركز إيواء معظمها مؤسسات تربوية ومدارس رسمية.
وأشار إلى أن عمليات الاستجابة لحاجات النازحين مستمرة بالتنسيق مع غرف العمليات المناطقية عبر المحافظين واتحادات البلديات والمؤسسات الإنسانية المحلية والاممية لتأمين الحاجيات الأساسية للنازحين.
وأعلن ان هناك تعاونا مع عدد من الدول لإرسال مساعدات وقال إنه جرى تواصل مع الدول العربية الشقيقة التي أبدت استعدادا للمساعدة ويتم تزويدها بلوائح حول الحاجات الملحة.
ويشهد لبنان منذ ايام شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



MENAFN25092024000071011013ID1108715692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث