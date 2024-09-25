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إسبانيا تتلف أكثر من 3300 طن من المخدرات

9/25/2024 3:19:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الأربعاء أنها أتلفت أكثر من 3300 طن من المواد المخدرة خلال السنوات الخمس الماضية بفضل التعاون بين مركز الاستخبارات الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وهيئات أمن الدولة والسلطات القضائية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه جرى ارسال المواد المخدرة وبينها 1670 طنا من مخدر الحشيش إلى مراكز متخصصة في معالجة النفايات حيث جرى حرقها في أفران صناعية بدرجة حرارة 850 درجة مئوية تحت إشراف الخبراء.
وأضاف البيان ان الوزارة قامت أيضا منذ عام 2020 بحرق 446 طنا من الأدوات المستخدمة في تداول المواد المخدرة.
وأوضح ان الوزارة اختارت في السنوات الأخيرة تدمير مزارع الماريجوانا الكبيرة في مواقعها لتسريع العملية وتجنب الارتباكات الناجمة عن حفظها في المستودعات. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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