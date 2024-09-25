إسبانيا تتلف أكثر من 3300 طن من المخدرات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الأربعاء أنها أتلفت أكثر من 3300 طن من المواد المخدرة خلال السنوات الخمس الماضية بفضل التعاون بين مركز الاستخبارات الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وهيئات أمن الدولة والسلطات القضائية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه جرى ارسال المواد المخدرة وبينها 1670 طنا من مخدر الحشيش إلى مراكز متخصصة في معالجة النفايات حيث جرى حرقها في أفران صناعية بدرجة حرارة 850 درجة مئوية تحت إشراف الخبراء.
وأضاف البيان ان الوزارة قامت أيضا منذ عام 2020 بحرق 446 طنا من الأدوات المستخدمة في تداول المواد المخدرة.
وأوضح ان الوزارة اختارت في السنوات الأخيرة تدمير مزارع الماريجوانا الكبيرة في مواقعها لتسريع العملية وتجنب الارتباكات الناجمة عن حفظها في المستودعات. (النهاية)
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