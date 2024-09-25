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سفير الكويت بالمنامة يبحث مع وزير التربية البحريني تعزيز التعاون في مجال التعليم

9/25/2024 3:19:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 25 - 9 (كونا) -- بحث سفير دولة الكويت في المنامة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح مع وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي البحريني الدكتور محمد جمعة اليوم الأربعاء تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم.
وقالت سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان ذلك جاء خلال لقاء الشيخ ثامر مع وزير التربية البحريني بحضور رئيس المكتب الثقافي الكويتي الدكتور محمد الدغيم.
وثمن الشيخ ثامر ما تقدمه مملكة البحرين للطلبة الكويتيين من رعاية واهتمام مؤكدا متابعة السفارة المستمرة لجميع الامور المتعلقة بهم عبر المكتب الثقافي بشكل دائم.
وأشاد السفير الكويتي خلال اللقاء بالعلاقات المتينة التي تجمع الكويت والبحرين بجميع المجالات لاسيما التعليم متطلعا الى مزيد من التعاون الراسخ بين الجانبين في هذا المجال والارتقاء به نحو آفاق أوسع بما يحقق الاهداف المشتركة ورؤى القيادتين الحكيمتين بكلا البلدين الشقيقين.
وأعرب الشيخ ثامر عن امتنانه وشكره لمملكة البحرين على جهودها المبذولة في تقديم كافة التسهيلات للطلبة الكويتيين مقدرا ما يجدونه من ترحيب ومحبة في بلدهم الثاني البحرين.
من جهته نوه وزير التربية البحريني بما يجمع البحرين والكويت من علاقات تعليمية وثقافية وتاريخية مؤكدا عمق الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تم ترجمتها إلى مجموعة من المشاريع والبرامج المشتركة في شتى المجالات ومنها المجال التربوي.
بدوره أشاد رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في التعليم الجامعي وحرصها للحصول على الاعتمادات والتصنيفات الأكاديمية المتقدمة على مستوى جامعات العالم ما يجعلها محط اهتمام الطلبة ويزيد من رغبتهم في الانتساب إليها.
وأشار إلى ان عدد الطلبة الكويتيين في مملكة البحرين يبلغ 950 طالبا وطالبة يتلقون تعليمهم الجامعي في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في التخصصات الطبية والقانونية والهندسية والمالية.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم والتعليم العالي من خلال توقيع مذكرة تفاهم في المجال التربوي كما تم التأكيد على أهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المسيرة التعليمية ويحقق الأهداف المنشودة. (النهاية)

خ ن ع / ر س



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