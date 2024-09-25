سفير الكويت بالمنامة يبحث مع وزير التربية البحريني تعزيز التعاون في مجال التعليم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 25 - 9 (كونا) -- بحث سفير دولة الكويت في المنامة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح مع وزير التربية
والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم
العالي البحريني الدكتور محمد جمعة اليوم الأربعاء تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم.
وقالت سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان ذلك جاء خلال لقاء الشيخ ثامر مع وزير التربية البحريني بحضور رئيس المكتب الثقافي الكويتي الدكتور محمد الدغيم.
وثمن الشيخ ثامر ما تقدمه مملكة البحرين للطلبة الكويتيين من رعاية واهتمام مؤكدا متابعة السفارة المستمرة لجميع الامور المتعلقة بهم عبر المكتب الثقافي بشكل دائم.
وأشاد السفير الكويتي خلال اللقاء بالعلاقات المتينة التي تجمع الكويت والبحرين بجميع المجالات لاسيما التعليم متطلعا الى مزيد من التعاون الراسخ بين الجانبين في هذا المجال والارتقاء به نحو آفاق أوسع بما يحقق الاهداف المشتركة ورؤى القيادتين الحكيمتين بكلا البلدين الشقيقين.
وأعرب الشيخ ثامر عن امتنانه وشكره لمملكة البحرين على جهودها المبذولة في تقديم كافة التسهيلات للطلبة الكويتيين مقدرا ما يجدونه من ترحيب ومحبة في بلدهم الثاني البحرين.
من جهته نوه وزير التربية البحريني بما يجمع البحرين والكويت من علاقات تعليمية وثقافية وتاريخية مؤكدا عمق الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تم ترجمتها إلى مجموعة من المشاريع والبرامج المشتركة في شتى المجالات ومنها المجال التربوي.
بدوره أشاد رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في التعليم الجامعي وحرصها للحصول على الاعتمادات والتصنيفات الأكاديمية المتقدمة على مستوى جامعات العالم ما يجعلها محط اهتمام الطلبة ويزيد من رغبتهم في الانتساب إليها.
وأشار إلى ان عدد الطلبة الكويتيين في مملكة البحرين يبلغ 950 طالبا وطالبة يتلقون تعليمهم الجامعي في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في التخصصات الطبية والقانونية والهندسية والمالية.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم والتعليم العالي من خلال توقيع مذكرة تفاهم في المجال التربوي كما تم التأكيد على أهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المسيرة التعليمية ويحقق الأهداف المنشودة. (النهاية)
خ ن ع / ر س
MENAFN25092024000071011013ID1108715690
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.