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رئيس المجلس الرئاسي الليبي: الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد للاستقرار في ليبيا

9/25/2024 3:19:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 25 - 9 (كونا) -- أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء أن الحل السياسي الشامل في ليبيا هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.
وذكر المجلس الرئاسي الليبي في بيان أن المنفي شدد في كلمة له بالدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على أن الحل السياسي "يجب أن يترافق مع مسارات مالية واقتصادية وأمنية بمشاركة جميع الأطراف الليبية للوصول إلى تسوية سلمية بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية".
وأضاف أن انقسام المؤسسات أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية وخلق أجسام موازية ما أدى إلى عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية المبرمة وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا.
ودعا المنفي إلى "ضرورة تضافر الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب" معتبرا هذه القضايا تحديا كبيرا "ليس لليبيا فحسب بل للكثير من الدول وخاصة الدول الإفريقية ودول المنطقة".
وأدان رئيس المجلس الرئاسي ما يرتكبه الإحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية لافتا في هذا الخصوص إلى انضمام ليبيا لجنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة للقوانين والقرارات والمواثيق الدولية. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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