رئيس المجلس الرئاسي الليبي: الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد للاستقرار في ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 25 - 9 (كونا) -- أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء أن الحل السياسي الشامل في ليبيا هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.
وذكر المجلس الرئاسي الليبي في بيان أن المنفي شدد في كلمة له بالدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على أن الحل السياسي "يجب أن يترافق مع مسارات مالية واقتصادية وأمنية بمشاركة جميع الأطراف الليبية للوصول إلى تسوية سلمية بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية".
وأضاف أن انقسام المؤسسات أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية وخلق أجسام موازية ما أدى إلى عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية المبرمة وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا.
ودعا المنفي إلى "ضرورة تضافر الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب" معتبرا هذه القضايا تحديا كبيرا "ليس لليبيا فحسب بل للكثير من الدول وخاصة الدول الإفريقية ودول المنطقة".
وأدان رئيس المجلس الرئاسي ما يرتكبه الإحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية لافتا في هذا الخصوص إلى انضمام ليبيا لجنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة للقوانين والقرارات والمواثيق الدولية. (النهاية)
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