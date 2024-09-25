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الأونروا تحذر من ضياع جيل كامل في غزة بسبب تجاهل القانون الدولي الإنساني - جريدة الوطن السعودية

9/25/2024 3:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من ضياع جيل كامل في غزة بسبب تجاهل القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ على أساس يومي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 600 ألف فتاة وفتى يعيشون بين الركام ويعانون من صدمة عميقة في قطاع غزة.
وقال لازاريني -وفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة-: "كلما انتظرنا إعادتهم إلى بيئة التعلم، كلما خاطرنا بضياع جيل كامل، وزرع بذور الكراهية والاستياء والتطرف"، معربًا عن استيائه من تفشي شلل الأطفال في غزة لكنه أشاد بنجاح حملة التطعيم واسعة النطاق ضد المرض في القطاع لحماية أكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة.
وأكد لازاريني أن البيئة الآن هي بيئة من العنف، ليس فقط بسبب الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، ولكن أيضًا العنف الذي يفرضه المستوطنون الذين لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم، مبينًا أنه كل ما كانت هناك عملية أمنية كبيرة تجري، فإنك تجد قرى أو مخيمات بأكملها مغلقة تمامًا، وفي ظل هذا الوضع، من المستحيل إبقاء المدارس مفتوحة.
وقال "لازاريني": إن تمويل الوكالة كان يمثل معاناة على مدى السنوات العشر الماضية، وأصبح الأمر أسوأ على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن من الواضح أن الأونروا تحتاج إلى المزيد من العمل.
وعن التصعيد على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، قال "لازاريني": إن هذا امتداد لما يحدث في غزة والضفة الغربية، مضيفًا "يبدو أن أسوأ المخاوف تتكشف في الوقت الحالي".

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