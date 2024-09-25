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أوكرانيا ترفض بدائل السلام لإنهاء الحرب - جريدة الوطن السعودية

9/25/2024 3:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطًا متزايدة من الحلفاء الغربيين وبعض مواطنيه الأوكرانيين للتفاوض على وقف إطلاق النار، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لا يوجد بديل لـ((صيغة السلام)) التي قدمها قبل عامين. ومن بين أمور أخرى، تسعى هذه الصيغة إلى طرد جميع القوات الروسية من أوكرانيا ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وهو حث مباشر لزعماء العالم على الوقوف مع بلاده وعدم البحث عن ((مخرج)) بدلًا من ((سلام حقيقي وعادل)) بعد أكثر من عامين من الحرب الروسية.
وقال إن ((أي محاولات موازية أو بديلة للسعي إلى السلام هي في الواقع جهود لتحقيق مخرج وليس إنهاء الحرب)).
محور اهتمام
كانت الحرب في أوكرانيا محور الاهتمام في المرتين الأخيرتين اللتين اجتمع فيهما زعماء العالم لحضور الاجتماع السنوي المميز للأمم المتحدة. ولكن هذا العام، حظيت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والتطورات المتصاعدة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية بقدر كبير من الاهتمام.
وتخوض أوكرانيا وروسيا، اللتان تملكان أحد أقوى الجيوش في العالم، قتالًا شرسًا على طول خط أمامي يمتد على طول ألف كيلومتر (600 ميل).
وقال زيلينسكي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن روسيا بحاجة إلى ((إجبارها على السلام))، قائلًا إنه لا جدوى من مواصلة محادثات السلام مع

خطأ فادح
في موسكو، رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن دعوة الرئيس الأوكراني إلى الإكراه كانت ((خطأ فادحًا)) و((مفهوم خاطئ عميق، والذي بالطبع سيكون له عواقب وخيمة على نظام كييف)).
ومن المتوقع أن يقدم زيلينسكي خطة النصر هذا الأسبوع إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ولم يأت دور روسيا بعد للتحدث في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للرؤساء ورؤساء الوزراء والملوك وغيرهم من كبار المسؤولين. واحتل الدبلوماسيون الروس من ذوي المستوى المنخفض مقاعد البلاد في قاعة الجمعية الضخمة أثناء خطاب زيلينسكي. ولن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الاجتماعات رفيعة المستوى هذا العام في الجمعية العامة.

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