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إسرائيل تتوعد حزب الله باستخدام قواتها الاحتياطية لمهمات جديدة - جريدة الوطن السعودية

9/25/2024 3:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت جماعة حزب الله وإسرائيل تصعيدات جديدة تعد بمخاوف الحرب الواسعة، واستمر تبادل الطرفين للصواريخ والمقذوفات، وأطلقت جماعة حزب الله عشرات القذائف على إسرائيل، بما في ذلك صاروخ موجه إلى تل أبيب، كان أعمق ضربة تشنها الجماعة المسلحة حتى الآن.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل على تفعيل قوات الاحتياط ردًا على التوترات المتصاعدة، وأشار الإعلان -عن قوات الاحتياط- إلى أن إسرائيل تخطط لشن عملية أشد صرامة ضد حزب الله، وقال الجيش إنه سيستدعي لواءين من قوات الاحتياط لتنفيذ مهام في الشمال، وأضاف الجيش أن ((هذا سيسمح بمواصلة القتال ضد منظمة حزب الله الإرهابية)).
الأعمال العدائية
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الصاروخ أرض-أرض، وهو ما يمثل تصعيدًا إضافيًا بعد الضربات الإسرائيلية على لبنان، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.
وأدى إطلاق الصاروخ إلى انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وقال الجيش إنه ضرب الموقع الذي أطلق منه الصاروخ في جنوب لبنان، وأدى إطلاق الصواريخ إلى تصعيد الأعمال العدائية، في الوقت الذي بدا فيه أن المنطقة تتجه نحو حرب شاملة أخرى، وقد أسفرت موجة من الغارات الإسرائيلية يومي الاثنين والثلاثاء عن مقتل ما لا يقل عن 560 شخصًا في لبنان، وإجبار الآلاف على البحث عن ملجأ.
وتوافد النازحون إلى بيروت ومدينة صيدا الساحلية، حيث ينامون في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وفي السيارات والحدائق وعلى طول الشاطئ، وسعى بعضهم إلى مغادرة البلاد، مما تسبب في ازدحام مروري على الحدود مع سورية.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 90 ألف شخص نزحوا بسبب خمسة أيام من الغارات الإسرائيلية على لبنان، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الأربعاء إن إجمالي عدد النازحين في لبنان بلغ 200 ألف شخص منذ أن بدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل قبل نحو عام، الأمر الذي استدعى ردًا انتقاميًا من إسرائيل.
مقر الموساد
وقالت جماعة حزب الله إنها أطلقت صاروخًا باليستيًا من طراز ((قادر1)) استهدف مقر وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، والتي تلومها على سلسلة من عمليات القتل المستهدفة مؤخرًا لكبار قادتها، وعن هجوم الأسبوع الماضي، حيث قتلت المتفجرات المخبأة في أجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكية العشرات من الأشخاص وجرحت الآلاف، بما في ذلك العديد من أعضاء حزب الله.
وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها صاروخ أطلق من لبنان إلى وسط إسرائيل، وزعم حزب الله أنه استهدف قاعدة استخباراتية بالقرب من تل أبيب الشهر الماضي في هجوم جوي، لكن لم يرد تأكيد على

استعداد الطرفين
ونقلت إسرائيل آلاف الجنود الذين كانوا يخدمون في غزة إلى الحدود الشمالية، وتقول إن حزب الله لديه نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة، بما في ذلك بعضها قادر على ضرب أي مكان في إسرائيل، وإن الجماعة أطلقت نحو 9 آلاف صاروخ وطائرة بدون طيار منذ أكتوبر الماضي.
وقال المقدم نداف شوشاني، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الصاروخ الذي أطلق يوم الأربعاء كان يحمل ((رأسًا حربيًا ثقيلًا))، لكنه رفض الخوض في التفاصيل أو تأكيد أنه من النوع الذي وصفه حزب الله، ورفض شوشاني ادعاء حزب الله باستهداف مقر الموساد، الواقع شمال تل أبيب مباشرة، ووصفه بأنه ((حرب نفسية)).
اشتداد النزاع
بدأت عمليات إطلاق النار عبر الحدود تتصاعد في أعقاب تفجيرات أجهزة النداء واللاسلكي، والتي أسفرت عن مقتل 39 شخصًا وإصابة ما يقرب من 3000 آخرين، كثير منهم من المدنيين، وحمل لبنان إسرائيل المسؤولية، لكن إسرائيل لم تؤكد أو تنفي مسؤوليتها، وأطلق حزب الله،، نحو 150 صاروخًا وقذيفة وطائرة مسيرة على شمال إسرائيل.
وفي اليوم التالي، قالت إسرائيل إن طائراتها الحربية ضربت 1600 هدف لحزب الله، ودمرت صواريخ كروز وصواريخ قصيرة وطويلة المدى وطائرات بدون طيار هجومية، بما في ذلك أسلحة مخبأة في منازل خاصة، وتسببت الضربات في أكبر عدد من القتلى في يوم واحد في لبنان منذ خاضت إسرائيل وحزب الله حربًا دامت شهرًا في عام 2006.
كما قتلت غارة جوية إسرائيلية في بيروت، إبراهيم قبيسي، الذي وصفته إسرائيل بأنه أحد كبار قادة حزب الله في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة للجماعة، وقال مسؤولون عسكريون إن قبيسي كان مسؤولاً عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وخطط لهجوم في عام 2000 تم فيه اختطاف وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، وأكد حزب الله في وقت لاحق

وكان هذا أحدث حلقة في سلسلة من الاغتيالات والنكسات الأخرى التي تعرض لها حزب الله، وهو أقوى ممثل سياسي وعسكري في لبنان، ويعتبر على نطاق واسع القوة شبه العسكرية الأكبر في العالم العربي، وأطلق حزب الله 300 صاروخ، ما أدى إلى إصابة ستة جنود ومدنيين إسرائيليين، معظمهم بإصابات طفيفة، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 564 شخصًا على الأقل قتلوا في الضربات الإسرائيلية منذ يوم الاثنين، بما في ذلك 50 طفلا و94 امرأة، وأن أكثر من 1800 أصيبوا، وهي حصيلة صادمة لبلد لا يزال يتعافى من التفجيرات القاتلة بأجهزة النداء واللاسلكي الأسبوع
الصاروخ قادر
إيراني الصنع. صاروخ باليستي متوسط ​​المدى أرض-أرض بأنواع وحمولات متعددة. ويمكنه حمل حمولة متفجرة تصل إلى 800 كيلوغرام (1760 رطلاً)، وفقًا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومقره واشنطن. يعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه 2000 كيلومتر (1240 ميلاً).

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