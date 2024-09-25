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الرواق السعودي نقلة معمارية كبرى للمسجد الحرام

9/25/2024 3:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد الرواق السعودي نقلة معمارية كبرى للمسجد الحرام، ويقصد بالرواق الممر الواقع بين عامودين، ويحتوي على عقود عامودية موازية لجدار القبلة تحتوي على صفوف من الأعمدة، وقد تكون هذه العقود متقاطعة أي تتجه بشكل مواز وعامودي باتجاه القبلة.
وبحسب الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يعد الرواق السعودي من أكبر المباني على مستوى العالم من حيث الحجم والمساحة والطاقة الاستيعابية، إذ تبلغ مساحته 210 آلاف متر مربع كما تبلغ السعة الاستيعابية للرواق 107 آلاف طائف في الساعة وأكثر من 278 ألف مصل.
وقد أنير الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام، وألوان زاهية في السقف، كما تم تبليطه بأجود أنواع الرخام في العالم.
يذكر أن الرواق السعودي يعد من مآثر العمارة السعودية للمسجد الحرام، وأصبح يمثل هوية خاصة بالبيت العتيق لا تزال باقية حتى اليوم، لترسخ اهتمام قادة الدولة السعودية بعمارة الحرمين منذ الدولة السعودية الأولى، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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