Thursday, 26 September 2024 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جسفت الخرج تحتفي باليوم الوطني 94 بأعمال فنية ورسم تشكيلي مباشر

9/25/2024 3:17:54 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار الاحتفاء باليوم الوطني 94، نفذت جمعية جسفت للفنون التشكيلية فرع الخرج العديد من الأعمال الفنية المميزة والرسم المباشر في بهو الغرفة التجارية.
تأتي هذه الأعمال لتجسد العمق الفني للوطن، حيث تعكس إبداعات الفنانين المشاركين روح الانتماء والولاء للوطن الغالي.
وقد كان للفنانة أرين المويزي بصمة خاصة في هذا الحدث حيث قدمت لوحة جدارية فنية رائعة بفن الفيلوغرافيا ونسجت خيوطها بأسلوب فني مميز يعبر عن هوية اليوم الوطني. هذه اللوحة ليست مجرد عمل فني، بل هي تجسيد لمشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، مما جعلها محط إعجاب الحضور مع مشاركة بعض الزوار في التشكيل بالخيوط . بالإضافة إلى ابداع الفنانيين والفنانات المشاركين بالرسم المباشر في هذه المناسبة الغالية علينا ..
وفي هذا السياق، ذكر محمد الخرجي أن الجمعية تسعى من خلال مشاركة الأعضاء من فنانيين وفنانات في المناسبات الوطنية إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء، وتفعيل دور الفن كوسيلة مهمة للتعبير عن المشاعر الوطنية. كما أشار إلى أهمية الفنون البصرية في توثيق اللحظات التاريخية وتعزيز الهوية الفنية والثقافية.
وأضاف: تعتبر هذه الفعاليات فرصة ثمينة للمشاركة في بناء وطنهم من خلال الفن والإبداع. فكل لوحة وكل عمل فني يحمل رسالة تعكس حبنا وولاءنا لهذا الوطن العظيم، كل عام والمملكة العربية السعودية بخير، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن نواصل العمل معاً لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات لنستمر في تعزيز روح الإبداع والفن كجزء لا يتجزأ من هويتنا

MENAFN25092024000089011017ID1108715634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث