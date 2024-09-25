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الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

9/25/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع الذهب مجددا الأربعاء مدعوماً بتراجع الدولار وآمال المزيد من خفض الفائدة في حين بحث المستثمرون عن إشارات جديدة عن مسار الخفض.


وخلال التداولات، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2661.53 دولار للأوقية. وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار.


وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2686.10 دولار للأوقية.
وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 إلى 31.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 986.85 دولار، وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 1050.04 دولار للأوقية. رويترز

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