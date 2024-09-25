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عطاء لشراء كميات من القمح

9/25/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الأربعاء، عن طرح عطاء لشراء كمية 100- 120 ألف طن قمح.


ودعت الوزارة في بيان، الراغبين بالاشتراك في العطاء، إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 1-10.


واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.- (بترا)

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