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تجارة الأردن: خطاب الملك بالأمم المتحدة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمواجهة التحديات

9/25/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت غرفة تجارة الاردن، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في دورتها التاسعة والسبعين حمل مضامين ورسائل سياسية حازمة، وأبرز الأردن كداعم رئيس لتحقيق السلم والاستقرار العالمي.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم الأربعاء ان خطاب جلالة الملك يعكس التزام جلالته الثابت بحقوق الإنسان والدعوة للتعامل مع الأزمات بموضوعية، ويشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة التحديات.

وأضافت، إن جلالة الملك أظهر حرص الأردن على هويته الوطنية، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والاغاثية والدوائية الى قطاع غزة، وغيرها من الإمدادات الحيوية لمن هم في أمس الحاجة إليها، مؤكدة ان خطاب الملك تناول القيم الأساسية التي يجب أن تؤمن بها الأمم المتحدة والدول الأعضاء، لجهة التشديد على أن جميع البشر يجب أن يُعاملوا بنفس القدر من الاحترام والحقوق، وهذا يتطلب التزامًا فعليًا من الدول، إضافة الى أهمية خضوع جميع الدول للقوانين الدولية بشكل متساوٍ، مما يعزز من العدالة ويساهم في تحقيق السلام.

وأشارت الى ان الخطاب يعبر عن تاريخية اللحظة، حيث أظهر كيف أن الوضع الحالي يتطلب استجابة فورية، ما يخلق شعورًا بأن التاريخ يُكتب الآن، كما تضمن الخطاب دعوة للتفكير الجماعي، ويحث الجميع على التفكير بمستقبل العالم الذي نرغب فيه، ويطرح سؤالًا وجوديًا حول القيم التي نؤمن بها كمجتمع عالمي.

وشددت الغرفة على ان جلالة الملك حذّر بخطابه من تآكل الالتزام العالمي للقيم الإنسانية، حيث أكد ان الأمم المتحدة تتعرض لأزمات تهدد شرعيتها، وتتعرض سلطتها الأخلاقية لامتحان شديد بسبب عجزها عن حماية المدنيين في ضوء استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب الإبادة والعنف الممنهج ضد مئات الآلاف من المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص، واستخدام سياسة التجويع كوسيلة حرب غير إنسانية ما يتطلب تحركًا من المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين الصهاينة.

وقالت، إن جلالة الملك يدرك أن تقويض المؤسسات الدولية والأطر العالمية هو بمثابة تهديد كبير يواجه الأمن العالمي، ما يعكس رؤية جلالته حول أهمية تعزيز مؤسساتنا الدولية لحماية الأمن العالمي، ويحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إعادة التفكير بالقيم الأساسية مثل المساواة وحقوق الإنسان وتوحيد الجهود لتأكيد حقوق جميع البشر وعدم التسامح مع أي انتهاكات، وأهمية وجود إطار قانوني عالمي يضمن المساواة بين الدول، مما يعزز من الاستقرار والسلام.

وأكدت الغرفة ان جلالة الملك حذر من مخاطر التصعيد وأثره على المنطقة برمتها، وان تحقيق الأمن لا يمكن ان يتحقق باستخدام القوة العسكرية، وان الخيار الوحيد للمنطقة العيش بسلام وفقا للقيم الديمقراطية المتمثلة في الحرية والعدالة والمساواة للجميع.
وأوضحت الغرفة ان جلالة الملك سلط الضوء بدقة متناهية وبالأرقام على حجم الفظائع والدمار الذي تتعرض له غزة، ما يعكس عمق التحليل والوعي بالقضايا الإنسانية ويلفت الانتباه الى حجم المعاناة هناك، وبما يسهم في حث المجتمع الدولي للتفاعل والقيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية، واتخاذ موقف واضح تجاه ما يحدث، ويشدد على مسؤولية الدول في حماية المدنيين.

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