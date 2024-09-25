العرب ينفقون 1.7 مليار دينار في الأردن خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- ما تزال الجنسية العربية تحتل المرتبة الأولى من ناحية حجم الإنفاق السياحي في الأردن إذ أنفقت ما يناهز 1.723 مليار دينار في أول 8 أشهر من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبلغت نسبة زيادة حجم إنفاق الزوار الدوليين من العرب 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد" سجل حجم الإنفاق من مختلف الجنسيات القادمة إلى المملكة نحو 3.515 مليار دينار في أول 8 أشهر من العام الحالي مع 3.65 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 3.6 %.
وشكلت نسبة إنفاق الزوار العرب خلال الأشهر الثمانية الماضية نحو 49 % من إجمالي إنفاق الزوار.
وبلغ عدد زوار المملكة من الجنسيات العربية المختلفة أكثر من 1.545 مليون زائر في أول 8 أشهر من العام الحالي.
وجاء في المرتبة الثانية الأردنيون المقيمون في الخارج (المغتربون) بحجم إنفاق بلغ 1.204 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي مسجلة نسبة ارتفاع عن الفترة ذاتها من العام السابق 5.7 %.
وشكلت نسبة مساهمة (المغتربين) من إجمالي حجم الإنفاق نحو 34.2 %.
ودخل المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أكثر من 1.139 مليون مغترب.
وبلغ حجم الانفاق من الجنسية الأجنبية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي نحو 587 مليون دينار مسجلة تراجعا واضحا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت نحو 966.4 مليون دينار متراجعة بنسبة وصلت 39.2 %.
وبلغت نسبة مساهمة انفاق الزوار الدوليين الأجانب نحو 16.6 % من إجمالي الإنفاق البالغ 3.515 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وزار المملكة أكثر من 544.1 ألف سائح من مختلف الدول الأوروبية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي.
ويشار إلى أن أعداد الزوار الدوليين بلغت العام الماضي نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم سياح مبيت، إذ بلغت أعدادهم أكثر من 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).
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