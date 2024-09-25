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العرب ينفقون 1.7 مليار دينار في الأردن خلال 8 أشهر

9/25/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- ما تزال الجنسية العربية تحتل المرتبة الأولى من ناحية حجم الإنفاق السياحي في الأردن إذ أنفقت ما يناهز 1.723 مليار دينار في أول 8 أشهر من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبلغت نسبة زيادة حجم إنفاق الزوار الدوليين من العرب 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد" سجل حجم الإنفاق من مختلف الجنسيات القادمة إلى المملكة نحو 3.515 مليار دينار في أول 8 أشهر من العام الحالي مع 3.65 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 3.6 %.
وشكلت نسبة إنفاق الزوار العرب خلال الأشهر الثمانية الماضية نحو 49 % من إجمالي إنفاق الزوار.
وبلغ عدد زوار المملكة من الجنسيات العربية المختلفة أكثر من 1.545 مليون زائر في أول 8 أشهر من العام الحالي.
وجاء في المرتبة الثانية الأردنيون المقيمون في الخارج (المغتربون) بحجم إنفاق بلغ 1.204 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي مسجلة نسبة ارتفاع عن الفترة ذاتها من العام السابق 5.7 %.
وشكلت نسبة مساهمة (المغتربين) من إجمالي حجم الإنفاق نحو 34.2 %.
ودخل المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أكثر من 1.139 مليون مغترب.
وبلغ حجم الانفاق من الجنسية الأجنبية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي نحو 587 مليون دينار مسجلة تراجعا واضحا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت نحو 966.4 مليون دينار متراجعة بنسبة وصلت 39.2 %.
وبلغت نسبة مساهمة انفاق الزوار الدوليين الأجانب نحو 16.6 % من إجمالي الإنفاق البالغ 3.515 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وزار المملكة أكثر من 544.1 ألف سائح من مختلف الدول الأوروبية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي.
ويشار إلى أن أعداد الزوار الدوليين بلغت العام الماضي نحو 6.353 مليون زائر غالبيتهم سياح مبيت، إذ بلغت أعدادهم أكثر من 5.345 مليون سائح ونحو مليون سائح (زوار اليوم الواحد).

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