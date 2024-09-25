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فاتورة النفط تنخفض %9 في سبعة أشهر

9/25/2024 3:16:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- انخفضت قيمة فاتورة الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة بلغت قيمة المستوردات من هذه المواد خلال الفترة المذكورة 1,582 مليار دينار حتى نهاية تموز(يوليو) مقارنة مع 1,743 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشكلت هذه الفاتورة ما نسبته 14.7 % من إجمالي مستوردات الأردن التي بلغت قيمتها 10,742 مليار دينار في أول7 أشهر، مقارنة مع ما نسبة 16.3 % خلال فترة المقارنة من العام الماضي إذ كانت قيمة المستوردات في ذلك الوقت 10.659 مليار دينار.
وأظهرت هذه البيانات أن قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام خلال 7 أشهر نحو 472.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 377.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت قيمة مستوردات المملكة من الديزل(السولار) نحو 287.1 مليون دينار مقارنة مع 342.1 مليون دينار خلال نفس فترة المقارنة.
وبينت الأرقام أيضا أن قيمة مستوردات المملكة من البنزين بلغت في 7 أشهر من هذا العام نحو 290.9 مليون دينار، مقارنة مع 372.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومن الكاز نحو 8 ملايين دينار فيما كانت قيمة هذا البند صفرا في نهاية تموز (يوليو) من العام الماضي وكذلك الفيول أول الذي بلغت قيمة الواردات منه 7.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقابل صفر في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة فاتورة المملكة من الطاقة الكهربائية نحو 11.1 مليون دينار مقارنة مع 10.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، ومن زيوت التشحيم نحو 22.5 مليون دينار مقارنة مع 69.09 مليون دينار.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغ العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) 5,376 مليار دينار حتى نهاية تموز (يوليو) من العام الحالي، مقارنة مع 5,391 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي وبتراجع نسبته 0.3 %.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 1.9 % خلال أول 7 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 5,366 مليار دينار مقارنة مع 5,268 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت المستوردات بنسبة 0.8 %، لتبلغ 10,742 مليار دينار مقارنة مع 10,659 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.
كما سجلت زيادة في بند المعاد تصديره بنسبة 34.7 % وصولا إلى 509 ملايين دينار في 7 أشهر مقارنة مع 378 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث تشكل مساهمتها في الصادرات 9 %.
وانخفضت الصادرات الوطنية بنسبة (0.7 %) لتصل إلى 4,857 مليار دينار مقارنة مع 4,890 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إذ تشكل مساهمتها 91 % من مجموع الصادرات.
أما قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي فقد بلغت ما مقداره 922 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 839 مليون دينار، والمعاد تصديره 83 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 1,859 مليون دينار. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (937) مليون دينار خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي.
وبهذا فقد ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي بنسبة 18.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والصادرات الوطنية بنسبة 17.2 %، والمعاد تصديره بنسبة 33.9 %، والمستوردات بنسبة 14.3 %، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 10.4 %.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50 % حتى نهاية تموز(يوليو) من العام الحالي، مقارنة بنسبة 49 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، وبالنسبة للمقارنة الشهرية فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 % خلال شهر تموز(يوليو) من العام الحالي، مقارنة بنسبة 48 % خلال نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفضت كل من"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام" لكن ارتفاع كل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة" ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. أما المستوردات فقد انخفض كل من "النفط الخام ومشتقاته"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الأدوات الكهربائية"، فيما ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية"، "محضرات الصيدلة".
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.

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