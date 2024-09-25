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%27 ارتفاع شكاوى المستهلك

9/25/2024 3:16:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- ارتفع عدد الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي وحتى امس بنسبة 27 % مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وفق إحصائيات صادرة عن الوزارة.
وبحسب الاحصائيات التي حصلت عليها "الغد" بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام 762 شكوى مقابل 602 شكوى تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي منها 150 شكوى تتعلق بالشراء الإلكتروني.
وبحسب الوزارة، توزعت الشكاوى التي تلقتها الوزارة في قطاعات عدة منها الأجهزة الكهربائية والألبسة ومراكز خدمات صيانة السيارات فيما جاءت تلك الشكاوى لعدم الالتزام بالمواصفات أو ظهور خلل وعيوب بالمنتج.
وأكد المتحدث الرسمي في وزارة "الصناعة" ينال البرماوي أن ارتفاع أعداد الشكاوى يعود إلى زيادة الوعي بالتشريعات والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قانون حماية المستهلك الذي صدر قبل عدة سنوات لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وأوضح البرماوي أن الوزارة تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لتعزيز منظومة حماية المستهلك وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى وجود خيارات متعددة أمام المواطنين لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات منها عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة أو التواصل عبر الرقم المباشر(0797527819).
وبين البرماوي أن الوزارة قامت بإغلاق 623 شكوى شكلت ما نسبته 82 % من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام بالإضافة إلى تحرير 59 إخطارا و 36 مخالفة.
وقال البرماوي "الوزارة تقوم أيضا باستقبال الشكاوى من المستهلكين من خلال قنوات الاتصال والتواصل المختلفة ودراستها والوصول إلى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح المزودين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
وجدد التوضيح انه في حال عدم تعاون المزودين المخالفين في حل الشكاوى يتم تحرير إخطار لمعالجة الشكاوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم تحرير ضبط مخالفة في حقهم.
وأشار إلى أن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك تقوم بمتابعة الأسواق ورصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الإلكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما يتم متابعة أي إبلاغ عن أي إعلان مضلل ومتابعة تصويب أوضاع المخالفين منها، بالاضافة الى تنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين.
يشار إلى أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017) حددت حقوق المستهلك وهي: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، كما حددت الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
وتتمثل مهام مديرية حماية المستهلك بالعديد من الأمور منها تلقي الشكاوى من المستهلكين أو من الجمعيات عن أي مخالفة ارتكبها أي مزود والتحقق منها، بالإضافة الى رصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها وتحرير الإخطارات بحق المزودين المخالفين وتحرير ضبوطات المخالفات بحق المزودين المخالِفين لأحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات النافذة وإرسالها للمحاكم المختصة إلى جانب إبلاغ الجهات المختصة بأي فعل يرتكبه المزود يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافدة إذا كانت هذه المخالفة ليست من اختصاص المديرية والتوعية لقطاع منشآت الأعمال وقطاعات المستهلكين لنشر المعرفة والحقوق والواجبات المتعلقة بحماية المستهلك.

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