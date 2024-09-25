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تين هاج يشد من أزر مهاجمي يونايتد قبل لقائه الافتتاحي أمام تفينتي

9/25/2024 3:16:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - حث مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، لاعبيه على أن يكون أكثر قسوة أمام المرمى، وأخبرهم بأنهم بحاجة إلى "الهجوم داخل منطقة الجزاء".
وعلى الرغم من أن يونايتد استمتع بفوز كاسح 7-0 على بارنسلي في كأس الرابطة الأسبوع الماضي، إلا أنه سجلوا خمسة أهداف فقط في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في التسجيل في اثنتين منها.
ويعتقد تين هاج، أن لاعبيه ما زالوا بحاجة إلى أن يكونوا أكثر دقة هجوميا، بعد إنهاء الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أهداف سلبي لأول مرة.
وعندما سُئل في مؤتمر صحفي قبل مباراة يونايتد الافتتاحية في مسابقة الدوري الأوروبي مساء الأربعاء أمام تفينتي، عما إذا كان يشعر بالقلق، أجاب تين هاج: "قلق؟ نخلق الكثير من الفرص في المباريات الأولى من الموسم".
وأضاف: "في الأسبوع الماضي سجلنا سبعة أهداف ضد بارنسلي، ونحن قادرون على تسجيل العديد من الأهداف، لكن هذا جزء من اللعبة يتعين علينا تحسينه والقضاء عليه داخل منطقة الجزاء".
وتابع: "هناك جوانب مختلفة في هذا الأمر. والأهم هو خلق الفرص وخلق الكثير من اللحظات الجيدة. نحن مبدعون للغاية، لدينا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف. لذا علينا الاستمرار في هذه العملية والعمل على إنهاء الهجمات".
ويبدأ مانشستر يونايتد وتوتنهام مشوارهما في مسابقة الدوري الأوروبي، وهما يأملان في تعويض بدايتهما المخيبة في الدوري المحلي.
وفشل يونايتد بقيادة تين هاج في إظهار أي تطوّر ملحوظ عن الموسم الماضي "الكارثي" أيضا، حيث يتواجد حاليا خارج المراكز العشرة الأولى مع سبع نقاط فقط من أصل 15 ممكنة.
واحتفظ تين هاج بمنصبه بصعوبة، على الرغم من قيادته عملاق الكرة الإنجليزية إلى أسوأ مركز له في تاريخ الدوري بحلوله ثامنا الموسم الماضي، وذلك بفضل فوزه بكأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي.
وأنفق يونايتد أموالا طائلة في سوق الانتقالات الصيفي، لكنّ النتيجة إلى حدّ الآن لم تكن مرضية أو بقدر ما هو مأمول به قبيل انطلاق مشواره القاري باستضافة تفينتي.
وتلاشى التفاؤل الناتج عن الفوز على ساوثمبتون 3-0 واكتساح بارنسلي من الدرجات الدنيا في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد التعادل السلبي أمام كريستال بالاس في المرحلة الماضية من الدوري المحلي، لكن تين هاج يصرّ على أنّ فريقه يتطور.
وقال تين هاج بعد هذا التعادل إن "الأداء جيد، لكننا لسنا سعداء بالنتيجة. نشعر بخيبة أمل من النتيجة، هذا واضح. لكنني أعلم شيئا واحدا مؤكدا في كرة القدم، إنه طريق طويل، وعندما تلعب بالجودة التي نقدمها الآن، ستأتي النقاط والأهداف".
وتابع "الآن يمكننا العمل على الفريق، ويمكننا بناء الهيكليات، ويمكننا أيضا إظهار بعض الثبات في التشكيلة، وهذا يساعد بالطبع... وستلعب (بعدها) بشكل أفضل".
ويعود مانشستر يونايتد للمشاركة في الدوري الأوروبي بحلته الجديدة بعد نتيجته الكارثية في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما تذيّل بطل أوروبا ثلاث مرات مجموعته.
وأي نتيجة غير الفوز على تفينتي العائد للمشاركة في المسابقة للمرة الأولى منذ 2012، في مواجهته الاولى من أصل ثماني مقررة ضمن الدور الأول الذي يقام ضمن مجموعة موحدة بحسب النظام الجديد، ستضاعف الضغوطات حتما على تن هاج ولاعبيه.
ولا تبدو الأوضاع أفضل عند توتنهام، بخلاف الانطلاقة الرائعة للفريق اللندني الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو.
لكنّ توتنهام سيكون متسلحا بفوزه على برنتفورد الأسبوع الماضي بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري على يد نيوكاسل وآرسنال.
ويبحث سبيرز عن وضع حد لـ 17 عاما من الانتظار للفوز بلقب وستكون مسابقة الدوري الأوروبي التي لن تشهد أي انتقال لها لفريق من دوري أبطال أوروبا بخلاف المواسم الماضية، فرصة ذهبية في هذا المجال.
ويلعب توتنهام على أرضه مع قره باج الاذربيجاني بعد غد الخميس.
وقال بوستيكوجلو الأسبوع الماضي: "أستمر في القول للناس.. أروني قصة نجاح وسأريكم معاناة. الناس ينسون المعاناة وينظرون إلى النهاية".
من جهة أخرى، يلتقي روما الإيطالي المأزوم مع ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني على الملعب الأولمبي، آملا في مواصلة مستوياته الرائعة أوروبيا.
وبلغ النادي الإيطالي الدور نصف النهائي على أقله في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية ضمن الدوري الأوروبي، وفاز بلقب "كونفرينس ليج" في الموسم الآخر تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2022.
الا أنّ جماهير روما بدت غاضبة بعد إقالة المدرب "الأيقونة" دانييلي دي روسي، وصبّوا جام غضبهم على إدارة النادي واللاعبين وحملوهم المسؤولية خلال الفوز على أودينيزي الاحد في الدوري المحلي.
وقررت اليونانية لينا سولوكو التنحي عن منصبها كمديرة تنفيذية للنادي على خلفية إقالة دي روسي من تدريب فريق العاصمة.
وغادرت سولوكو المنصب الذي شغلته أيضا مع نادي أولمبياكوس، بعد أقل من عام على وصولها إلى روما بعدما باتت سولوكو هدفا لغضب الجماهير بعد إقالة دي روسي بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي نتيجة البداية السيئة للموسم والحديث عن توتر العلاقة بينه وبين الإدارة.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سولوكو وأطفالها وضعوا تحت حماية الشرطة بعد التهديدات، في وقت رفع بعض مشجعي روما لافتة خارج ملعب تريغوريا الخاص بالتمارين يصفونها فيها بـ "الشريرة".
وفي أبرز المباريات الأخرى، يلتقي أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل نسخة 2022 مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، فيما يتواجه أياكس الهولندي بطل أوروبا أربع مرات مع بشكتاش التركي في أمستردام. -(وكالات)

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