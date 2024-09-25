تين هاج يشد من أزر مهاجمي يونايتد قبل لقائه الافتتاحي أمام تفينتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - حث مدرب مانشستر يونايتد
إريك تين هاج، لاعبيه على أن يكون أكثر قسوة أمام المرمى، وأخبرهم بأنهم بحاجة إلى "الهجوم داخل منطقة الجزاء".
وعلى الرغم من أن يونايتد استمتع بفوز كاسح 7-0 على بارنسلي في كأس الرابطة الأسبوع الماضي، إلا أنه سجلوا خمسة أهداف فقط في خمس مباريات
في الدوري
الإنجليزي الممتاز، وفشل في التسجيل في اثنتين منها.
ويعتقد تين هاج، أن لاعبيه ما زالوا بحاجة إلى أن يكونوا أكثر دقة هجوميا، بعد إنهاء الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أهداف سلبي لأول مرة.
وعندما سُئل في مؤتمر صحفي قبل مباراة
يونايتد الافتتاحية في مسابقة الدوري الأوروبي مساء الأربعاء أمام تفينتي، عما إذا كان يشعر بالقلق، أجاب تين هاج: "قلق؟ نخلق الكثير من الفرص في المباريات الأولى من الموسم".
وأضاف: "في الأسبوع الماضي سجلنا سبعة أهداف ضد بارنسلي، ونحن قادرون على تسجيل العديد من الأهداف، لكن هذا جزء من اللعبة يتعين علينا تحسينه والقضاء عليه داخل منطقة الجزاء".
وتابع: "هناك جوانب مختلفة في هذا الأمر. والأهم هو خلق الفرص وخلق الكثير من اللحظات الجيدة. نحن مبدعون للغاية، لدينا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف. لذا علينا الاستمرار في هذه العملية والعمل على إنهاء الهجمات".
ويبدأ مانشستر يونايتد وتوتنهام مشوارهما في مسابقة الدوري الأوروبي، وهما يأملان في تعويض بدايتهما المخيبة في الدوري المحلي.
وفشل يونايتد بقيادة تين هاج في إظهار أي تطوّر ملحوظ عن الموسم الماضي "الكارثي" أيضا، حيث يتواجد حاليا خارج المراكز العشرة الأولى مع سبع نقاط فقط من أصل 15 ممكنة.
واحتفظ تين هاج بمنصبه بصعوبة، على الرغم من قيادته عملاق الكرة الإنجليزية إلى أسوأ مركز له في تاريخ الدوري بحلوله ثامنا الموسم الماضي، وذلك بفضل فوزه بكأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي.
وأنفق يونايتد أموالا طائلة في سوق الانتقالات الصيفي، لكنّ النتيجة إلى حدّ الآن لم تكن مرضية أو بقدر ما هو مأمول به قبيل انطلاق مشواره القاري باستضافة تفينتي.
وتلاشى التفاؤل الناتج عن الفوز على ساوثمبتون 3-0 واكتساح بارنسلي من الدرجات الدنيا في كأس الرابطة الإنجليزية، بعد التعادل السلبي أمام كريستال بالاس في المرحلة الماضية من الدوري المحلي، لكن تين هاج يصرّ على أنّ فريقه يتطور.
وقال تين هاج بعد هذا التعادل إن "الأداء جيد، لكننا لسنا سعداء بالنتيجة. نشعر بخيبة أمل من النتيجة، هذا واضح. لكنني أعلم شيئا واحدا مؤكدا في كرة القدم، إنه طريق طويل، وعندما تلعب بالجودة التي نقدمها الآن، ستأتي النقاط والأهداف".
وتابع "الآن يمكننا العمل على الفريق، ويمكننا بناء الهيكليات، ويمكننا أيضا إظهار بعض الثبات في التشكيلة، وهذا يساعد بالطبع... وستلعب (بعدها) بشكل أفضل".
ويعود مانشستر يونايتد للمشاركة في الدوري الأوروبي بحلته الجديدة بعد نتيجته الكارثية في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عندما تذيّل بطل أوروبا ثلاث مرات مجموعته.
وأي نتيجة غير الفوز على تفينتي العائد للمشاركة في المسابقة للمرة الأولى منذ 2012، في مواجهته الاولى من أصل ثماني مقررة ضمن الدور الأول الذي يقام ضمن مجموعة موحدة بحسب النظام الجديد، ستضاعف الضغوطات حتما على تن هاج ولاعبيه.
ولا تبدو الأوضاع أفضل عند توتنهام، بخلاف الانطلاقة الرائعة للفريق اللندني الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو.
لكنّ توتنهام سيكون متسلحا بفوزه على برنتفورد الأسبوع الماضي بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري على يد نيوكاسل وآرسنال.
ويبحث سبيرز عن وضع حد لـ 17 عاما من الانتظار للفوز بلقب وستكون مسابقة الدوري الأوروبي التي لن تشهد أي انتقال لها لفريق من دوري أبطال أوروبا بخلاف المواسم الماضية، فرصة ذهبية في هذا المجال.
ويلعب توتنهام على أرضه مع قره باج الاذربيجاني بعد غد الخميس.
وقال بوستيكوجلو الأسبوع الماضي: "أستمر في القول للناس.. أروني قصة نجاح وسأريكم معاناة. الناس ينسون المعاناة وينظرون إلى النهاية".
من جهة أخرى، يلتقي روما الإيطالي المأزوم مع ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني على الملعب الأولمبي، آملا في مواصلة مستوياته الرائعة أوروبيا.
وبلغ النادي الإيطالي الدور نصف النهائي على أقله في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية ضمن الدوري الأوروبي، وفاز بلقب "كونفرينس ليج" في الموسم الآخر تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2022.
الا أنّ جماهير روما بدت غاضبة بعد إقالة المدرب "الأيقونة" دانييلي دي روسي، وصبّوا جام غضبهم على إدارة النادي واللاعبين وحملوهم المسؤولية خلال الفوز على أودينيزي الاحد في الدوري المحلي.
وقررت اليونانية لينا سولوكو التنحي عن منصبها كمديرة تنفيذية للنادي على خلفية إقالة دي روسي من تدريب فريق العاصمة.
وغادرت سولوكو المنصب الذي شغلته أيضا مع نادي أولمبياكوس، بعد أقل من عام على وصولها إلى روما بعدما باتت سولوكو هدفا لغضب الجماهير بعد إقالة دي روسي بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي نتيجة البداية السيئة للموسم والحديث عن توتر العلاقة بينه وبين الإدارة.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سولوكو وأطفالها وضعوا تحت حماية الشرطة بعد التهديدات، في وقت رفع بعض مشجعي روما لافتة خارج ملعب تريغوريا الخاص بالتمارين يصفونها فيها بـ "الشريرة".
وفي أبرز المباريات الأخرى، يلتقي أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل نسخة 2022 مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، فيما يتواجه أياكس الهولندي بطل أوروبا أربع مرات مع بشكتاش التركي في أمستردام. -(وكالات)
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