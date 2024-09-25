عن عمر 29 عاماً.. نجل زيدان يُعلن اعتزاله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن إنزو، الابن الأكبر لنجم كرة القدم زين الدين زيدان، اعتزاله الساحرة المستديرة بشكل نهائي عن عمر يناهز 29 عاماً، وهو الأمر الذي فاجأ البعض.
سار إنزو على خطى والده ولعب لمصلحة يوفنتوس وريال مدريد قبل أن يخوض أوّل مباراة
احترافية له مع الـ"لوس بلانكوس" في عام 2016.
ثم لعب لاحقاً لأندية مثل ألافيس وألميريا قبل الانضمام إلى فريق فوينلابرادا الإسباني من الدرجة الثالثة في عام 2023 بعقد لمدة عام واحد.
وبعد الظهور في 29 مباراة في كل المسابقات في موسم 2023/24، قرّر لاعب
الوسط إسدال الستار على مسيرته في سن 29 عاماً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
وكان إنزو يحلم باللعب على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية مثل والده الذي يُعتبر أحد أعظم اللاعبين الذين مرّوا في هذه الرياضة على الإطلاق.
ومع مرور السنوات، أدرك لاعب خط الوسط أنّ مسيرته لم تكن على مسار التقدم مما أدى إلى إحباطه ببطء.
ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، في عام 2023، عندما انتقل إلى الدرجة الثالثة الإسبانية، كان اللاعب قد اتخذ قراره بالفعل بترك كرة القدم، لكنه أعلنه أخيراً في أيلول 2024، وقد حظي قراره بدعم كامل من عائلته حيث يركز الآن على استثماراته.
وفي وقت سابق من مسيرته، كان اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً مؤهلاً لتمثيل ثلاثة منتخبات وطنية، إسبانيا وفرنسا والجزائر، وقد لعب لفترة وجيزة مع منتخب الماتادور تحت 15 عاماً قبل أن يمثل "الديوك" على مستوى تحت 19 عاماً في عام 2014.
ويمكن القول إنّ سبب اعتزال إنزو الرئيسي هي المسيرة المحبطة له والذي لم يكن يتوقعها منذ البداية، إلى جانب مجال الاستثمارات التي دخل فيها بمساعدة من ثروة والده.
وفي حين أنّ نجل زيدان الأكبر اعتزل كرة القدم، فإنّ أبناءه الثلاثة الآخرين لوكا وتيو وإلياز يواصلون اللعب مع غرناطة وقرطبة وريال بيتيس توالياً. وكالات
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