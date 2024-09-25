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عن عمر 29 عاماً.. نجل زيدان يُعلن اعتزاله

9/25/2024 3:16:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن إنزو، الابن الأكبر لنجم كرة القدم زين الدين زيدان، اعتزاله الساحرة المستديرة بشكل نهائي عن عمر يناهز 29 عاماً، وهو الأمر الذي فاجأ البعض.
سار إنزو على خطى والده ولعب لمصلحة يوفنتوس وريال مدريد قبل أن يخوض أوّل مباراة احترافية له مع الـ"لوس بلانكوس" في عام 2016.

ثم لعب لاحقاً لأندية مثل ألافيس وألميريا قبل الانضمام إلى فريق فوينلابرادا الإسباني من الدرجة الثالثة في عام 2023 بعقد لمدة عام واحد.

وبعد الظهور في 29 مباراة في كل المسابقات في موسم 2023/24، قرّر لاعب الوسط إسدال الستار على مسيرته في سن 29 عاماً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

وكان إنزو يحلم باللعب على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية مثل والده الذي يُعتبر أحد أعظم اللاعبين الذين مرّوا في هذه الرياضة على الإطلاق.

ومع مرور السنوات، أدرك لاعب خط الوسط أنّ مسيرته لم تكن على مسار التقدم مما أدى إلى إحباطه ببطء.

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، في عام 2023، عندما انتقل إلى الدرجة الثالثة الإسبانية، كان اللاعب قد اتخذ قراره بالفعل بترك كرة القدم، لكنه أعلنه أخيراً في أيلول 2024، وقد حظي قراره بدعم كامل من عائلته حيث يركز الآن على استثماراته.

وفي وقت سابق من مسيرته، كان اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً مؤهلاً لتمثيل ثلاثة منتخبات وطنية، إسبانيا وفرنسا والجزائر، وقد لعب لفترة وجيزة مع منتخب الماتادور تحت 15 عاماً قبل أن يمثل "الديوك" على مستوى تحت 19 عاماً في عام 2014.

ويمكن القول إنّ سبب اعتزال إنزو الرئيسي هي المسيرة المحبطة له والذي لم يكن يتوقعها منذ البداية، إلى جانب مجال الاستثمارات التي دخل فيها بمساعدة من ثروة والده.

وفي حين أنّ نجل زيدان الأكبر اعتزل كرة القدم، فإنّ أبناءه الثلاثة الآخرين لوكا وتيو وإلياز يواصلون اللعب مع غرناطة وقرطبة وريال بيتيس توالياً. وكالات

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