قبل ديربي مدريد.. الريال يعلن إصابة مبابي

MENAFN - Alghad Newspaper)ويقدم مبابي، الذي انضم لريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان هذا العام، أداء رائعاً هذا الموسم إذ سجل سبعة أهداف مع الفريق في تسع بجميع المسابقات.

وقال ريال مدريد في بيان: كشفت فحوصات أجراها اليوم الفريق الطبي لنادي ريال مدريد لكيليان مبابي عن تعرضه لإصابة عضلية في الساق اليسرى. سيتم تقييم مدى تقدم حالته.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مبابي سيغيب عن مباراة الأحد أمام أتلتيكو.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل ويواجه خيتافي صاحب المركز قبل الأخير في وقت لاحق اليوم الأربعاء.



وتم استبدال اللاعب (25 عاما) في الدقيقة 80 من مباراة فاز فيها ريال 3-2 على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني الثلاثاء وأشار إلى فخذه أثناء مغادرة الملعب.