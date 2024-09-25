نجم الريال مرشح لتعويض محمد صلاح في ليفربول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ليفربول قد يدفع 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد ليكون معوضاً لمحمد صلاح نجم الفريق والذي ينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الحالي.
وينتهي عقد صلاح خامس هداف في تاريخ ليفربول أواخر يونيو المقبل، بينما أشار اللاعب مطلع الشهر الجاري إلى أن النادي لم يبدأ التفاوض معه على عقد جديد وقد يكون هذا موسمه الأخير مع الأحمر.
وكشف الموقع الإسباني "فيتشاهيس" يوم الأربعاء أن المدرب الهولندي آرني سلوت يرغب بالتعاقد مع البرازيلي رودريغو (23 عاماً) ليكون لاعب الجناح الجديد في الفريق لتعويض الخروج المحتمل لمحمد صلاح.
وزاد الموقع: فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد منفتح على فكرة بيع عقد اللاعب البرازيلي لكن مقابل 100 مليون يورو، إذ يرتبط رودريغو مع النادي بعقد يمتد حتى 2024 وبشرط جزائي قدره مليار يورو.
وأمضى رودريغو 5 مواسم مع ريال مدريد، خاض خلالها 225 مباراة وسجل 57 فيما قدم 43 تمريرة حاسمة.
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