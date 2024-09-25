نجم الريال مرشح لتعويض محمد صلاح في ليفربول

وكشف الموقع الإسباني "فيتشاهيس" يوم الأربعاء أن المدرب الهولندي آرني سلوت يرغب بالتعاقد مع البرازيلي رودريغو (23 عاماً) ليكون لاعب الجناح الجديد في الفريق لتعويض الخروج المحتمل لمحمد صلاح. وزاد الموقع: فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد منفتح على فكرة بيع عقد اللاعب البرازيلي لكن مقابل 100 مليون يورو، إذ يرتبط رودريغو مع النادي بعقد يمتد حتى 2024 وبشرط جزائي قدره مليار يورو. وأمضى رودريغو 5 مواسم مع ريال مدريد، خاض خلالها 225 مباراة وسجل 57 فيما قدم 43 تمريرة حاسمة.

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