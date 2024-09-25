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عكوبة: ضعف الإعداد يضرب مستوى الدوري.. والتسجيل من الثابتة نقطة إيجابية

9/25/2024 3:16:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- أكد المحاضر الدولي والآسيوي زياد عكوبة، أن قصر الفترة الفاصلة بين نهاية الموسم الكروي الماضي، وانطلاقة الموسم الجديد، ضربت المستوى الفني لدوري المحترفين، حيث لم تخض فرق الدوري فترة مناسبة للإعداد والتحضير، ما أثر على الأداء.
وأشار عكوبة إلى أنه وبعد مرور 5 أسابيع على انطلاقة دوري المحترفين، بدا واضحا غياب الجاهزية الفنية والبدنية، مقارنة بالمواسم الماضية، ما أثر على جمالية التنافس بعد أن غاب المستوى الفني المأمول.
وقال في تصريح لـ"الغد": "عانت بعض الفرق من مشكلة التأخر في التعاقدات َمع اللاعبين المحليين والأجانب، وهذا عامل أثر أيضا على جاهزية الفرق، إضافة إلى أن أغلبية الفرق لم تجد حتى الملاعب التدريبية المناسبة، ناهيك عن الجوانب المادية المحدودة للأندية، والتي عجزت عن توفير أدنى متطلبات الإعداد من معسكرات وغيرها".
وبين عكوبة، أن هذه العوامل الصعبة وقفت في وجه الأندية ما جعل أغلب الفرق تظهر بمستوى فني متواضع، وبدأت تنزف النقاط من رصيدها حتى أن عددا منها بدأ في تغيير الأجهزة الفنية، والبعض الآخر على الطريق.
وأضاف: "لا شك أن هناك بعض نقاط القوة التي شاهدناها، ومن أبرزها عودة النادي الأهلي الى الواجهة، من خلال فريق يملك الروح المعنوية العالية ولديه استقرار في الجهاز الفني، والذي يجعله قادرا على مجاراة الفرق الكبيرة، من خلال الدفاع من وسط الملعب، والقدرة على تنفيذ الهجمات المرتدة، والاعتماد على الكرات الثابتة وعدم الاستسلام لأي نتيجة، إضافة إلى فريق الرمثا الذي يزج بالعديد من الوجوه الشابة.
وقال: "إن من النقاط الإيجابية خلال الأسابيع التي مرت من عمر الدوري، الاعتماد أكثر على التسجيل من الكرات الثابتة، ولكن من النقاط السلبية عدم توفر الهداف الصريح أو الخيارات الهجومية من العمق والأطراف، وعدم قدرة أي من الفرق على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة في الأداء البدني أو التكتيكي نتيجة تأخر مرحلة الإعداد والتوقفات الكثيرة في برنامج الدوري، وعدم قدرة أي فريق على الوصول إلى تشكيلة قادرة على التنويع في طرق اللعب، وهناك ضعف الإعداد البدني لأغلب الفرق، وهذا ظهر بعدم قدرة أغلب الفرق على التحول الهجومي عند قطع الكرة، أو عمل الهجمات المرتدة المناسبة، وشاهدنا عدم قدرة العديد من الفرق على إحداث التوازن الهجومي والدفاعي، وهذا ناتج عن ضعف اللياقة البدنية".
وأضاف عكوبة: "لا شك أن ذلك لا يخدم المنتخب الوطني، ورغم أن ما يعكسه المنتخب الوطني يخالف كل الأفكار والحسابات الفنية، من منطلق أن الدوري القوي يفرز منتخبا قويا، لكن على المنتخب أن يخضع لمعسكرات وتجمعات على مساحة زمنية مناسبة، من أجل تعزيز التجانس بين اللاعبين، في ظل وجود عدد من لاعبي المنتخب يلعبون في دوريات خارجية".
وقال عكوبة: "برأيي الشخصي أن أكبر مشكلة تواجه اللاعب الأردني، تتمثل في عدم وجود تدريب فردي أو تدريبات المراكز، ويعود ذلك إلى ضيق فترة التدريب الأسبوعي للفرق التي لا تتجاوز 10 ساعات، يذهب أغلبها إلى التدريب الجماعي والتقسيمات، بحيث لا يتبقى وقت للتدريب الفردي للاعبين الذين هم في أمس الحاجة له حاليا".

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