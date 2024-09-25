عكوبة: ضعف الإعداد يضرب مستوى الدوري.. والتسجيل من الثابتة نقطة إيجابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان- أكد المحاضر الدولي والآسيوي زياد عكوبة، أن قصر الفترة الفاصلة بين نهاية الموسم الكروي الماضي، وانطلاقة الموسم الجديد، ضربت المستوى الفني لدوري المحترفين، حيث لم تخض فرق الدوري
فترة مناسبة للإعداد والتحضير، ما أثر على الأداء.
وأشار عكوبة إلى أنه وبعد مرور 5 أسابيع على انطلاقة دوري المحترفين، بدا واضحا غياب الجاهزية الفنية والبدنية، مقارنة بالمواسم الماضية، ما أثر على جمالية التنافس بعد أن غاب المستوى الفني المأمول.
وقال في تصريح لـ"الغد": "عانت بعض الفرق من مشكلة التأخر في التعاقدات َمع اللاعبين المحليين والأجانب، وهذا عامل أثر أيضا على جاهزية الفرق، إضافة إلى أن أغلبية الفرق لم تجد حتى الملاعب التدريبية المناسبة، ناهيك عن الجوانب المادية المحدودة للأندية، والتي عجزت عن توفير أدنى متطلبات الإعداد من معسكرات وغيرها".
وبين عكوبة، أن هذه العوامل الصعبة وقفت في وجه الأندية ما جعل أغلب الفرق تظهر بمستوى فني متواضع، وبدأت تنزف النقاط من رصيدها حتى أن عددا منها بدأ في تغيير الأجهزة الفنية، والبعض الآخر على الطريق.
وأضاف: "لا شك أن هناك بعض نقاط القوة التي شاهدناها، ومن أبرزها عودة النادي الأهلي الى الواجهة، من خلال فريق يملك الروح المعنوية العالية ولديه استقرار في الجهاز الفني، والذي يجعله قادرا على مجاراة الفرق الكبيرة، من خلال الدفاع من وسط الملعب، والقدرة على تنفيذ الهجمات المرتدة، والاعتماد على الكرات الثابتة وعدم الاستسلام لأي نتيجة، إضافة إلى فريق الرمثا الذي يزج بالعديد من الوجوه الشابة.
وقال: "إن من النقاط الإيجابية خلال الأسابيع التي مرت من عمر الدوري، الاعتماد أكثر على التسجيل من الكرات الثابتة، ولكن من النقاط السلبية عدم توفر الهداف الصريح أو الخيارات الهجومية من العمق والأطراف، وعدم قدرة أي من الفرق على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة في الأداء البدني أو التكتيكي نتيجة تأخر مرحلة الإعداد والتوقفات الكثيرة في برنامج الدوري، وعدم قدرة أي فريق على الوصول إلى تشكيلة قادرة على التنويع في طرق اللعب، وهناك ضعف الإعداد البدني لأغلب الفرق، وهذا ظهر بعدم قدرة أغلب الفرق على التحول الهجومي عند قطع الكرة، أو عمل الهجمات المرتدة المناسبة، وشاهدنا عدم قدرة العديد من الفرق على إحداث التوازن الهجومي والدفاعي، وهذا ناتج عن ضعف اللياقة البدنية".
وأضاف عكوبة: "لا شك أن ذلك لا يخدم المنتخب الوطني، ورغم أن ما يعكسه المنتخب الوطني يخالف كل الأفكار والحسابات الفنية، من منطلق أن الدوري القوي يفرز منتخبا قويا، لكن على المنتخب أن يخضع لمعسكرات وتجمعات على مساحة زمنية مناسبة، من أجل تعزيز التجانس بين اللاعبين، في ظل وجود عدد من لاعبي المنتخب يلعبون في دوريات خارجية".
وقال عكوبة: "برأيي الشخصي أن أكبر مشكلة تواجه اللاعب الأردني، تتمثل في عدم وجود تدريب فردي أو تدريبات المراكز، ويعود ذلك إلى ضيق فترة التدريب الأسبوعي للفرق التي لا تتجاوز 10 ساعات، يذهب أغلبها إلى التدريب الجماعي والتقسيمات، بحيث لا يتبقى وقت للتدريب الفردي للاعبين الذين هم في أمس الحاجة له حاليا".
MENAFN25092024000072011014ID1108715598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.