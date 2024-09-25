شباب الحسين يحتفظ بلقب طائرة 'كأس الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- احتفظ فريق شباب الحسين بلقب كأس الأردن للكرة الطائرة، وتوج بطلا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على عيرا بنتيجة 3-1، بواقع 25-17، 25-22، 22-25، و 25-18، في المباراة التي جرت مساء اليوم في صالة قصر الرياضة.
وسلم الراعي الرسمي لبطولات الكرة الطائرة المدير العام لمدارس التربية
الريادية د يوسف داود، ونائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، بحضور رئيسي الناديين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، قائد شباب الحسين خالد أبومشرف كأس الأردن ، ولاعبي الشباب بالميداليات الذهبية، ولاعبي عيرا بالميداليات الفضية.
،ومثل شباب الحسين: كل من ياسر عثمان، خالد أبومشرف، محمود عبد العزيز ، إياد ماضي، مهند جروان، محمود النقيب والليبرو أيهم خنفر..
فيما مثل عيرا كل من يعقوب القهوجي، محمد دقماق، عبادة فخري، جمال غنايم، خالد هلال وراشد العلوان والليبرو نضال قويدر.
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