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شباب الحسين يحتفظ بلقب طائرة 'كأس الأردن

9/25/2024 3:16:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- احتفظ فريق شباب الحسين بلقب كأس الأردن للكرة الطائرة، وتوج بطلا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على عيرا بنتيجة 3-1، بواقع 25-17، 25-22، 22-25، و 25-18، في المباراة التي جرت مساء اليوم في صالة قصر الرياضة.
وسلم الراعي الرسمي لبطولات الكرة الطائرة المدير العام لمدارس التربية الريادية د يوسف داود، ونائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، بحضور رئيسي الناديين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، قائد شباب الحسين خالد أبومشرف كأس الأردن ، ولاعبي الشباب بالميداليات الذهبية، ولاعبي عيرا بالميداليات الفضية.
،ومثل شباب الحسين: كل من ياسر عثمان، خالد أبومشرف، محمود عبد العزيز ، إياد ماضي، مهند جروان، محمود النقيب والليبرو أيهم خنفر..
فيما مثل عيرا كل من يعقوب القهوجي، محمد دقماق، عبادة فخري، جمال غنايم، خالد هلال وراشد العلوان والليبرو نضال قويدر.

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