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استعانة اتحاد الطائرة بالأجانب ترسم علامات استفهام حول كفاءة المدربين المحليين

9/25/2024 3:16:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- عكف اتحاد الكرة الطائرة على استقطاب الخبراء الأجانب للإشراف على المنتخبات الوطنية، حيث تعاقد مع 3 مدربين خلال عامين، بدءا من الأرجنيتي ماتياس دي فولفيو، مرورا بالتونسي هيثم الوسلاتي، ووقوفا عند المصري حسن الحصري، الذي تعاقد معه مؤخرا، كما سبق له أن استقطب محللا مصريا للأداء مع منتخب الناشئين في البطولة العربية التي جرت في عمان.
هذه الخطوات تثير التساؤلات حول الكفاءات الفنية المحلية، وعما إذا كانت لديها القدرة على القيادة الفنية للمنتخبات الوطنية.
ويرى المدرب الوطني وعضو الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية اسماعيل توفيق، أن الكفاءات الأردنية ورغم العدد الكبير من المدربين بمختلف المستويات، معدودة على الأصابع، شارحا: "رغم العدد الكبير من المدربين إلا أن هناك كفاءات قليلة قدمت نفسها، واستطاعت تطوير قدراتها ومواكبة التطورات في اللعبة من النواحي التدريبية سواء بدنيا أو فنيا، وهي تكاد تكون معدودة، ومنها من حصل على شهادة التدريب، ووقف عندها ولم يطارد طموحاته وأهدافه".
وأضاف: "الاتحاد يستقطب الكفاءات والخبرات الأجنبية والعربية، ضمن أهدافه لإحداث نقلة نوعية في اللعبة، والمدربون قادمون من دول متقدمة ومتطورة في الكرة الطائرة، ولها صولاتها وإنجازاتها القارية والعالمية، وكل منهم يحمل سيرة ذاتية تدريبية مشرفة لاعبا ومدربا داخل وخارج بلاده، وهذه الميزة التي تقدمه على الكفاءات المحلية، وفي لعبة الكرة الطائرة المدرب أو المدير الفني يحاول التعلم كل يوم، ويتأثر بالمستجدات ويؤثر في لاعبيه ولاعباته".
وعن تجربته مع الأجانب في تدريب المنتخبات الوطنية، يقول توفيق: "أعترف أن ليس كل لاعب مدرب ناجح، لكنني طاردت طموحاتي التدريبية، منذ امتهنت مهنة التدريب، وخضت تجربة احترافية تدريبية في عُمان مع نادي السيب والمنتخبات السنية، وتواجدت خلال سنوات طويلة ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وحاليا أنا مدرب مع المنتخبات الوطنية للصالات والشاطئية، وأميل للتخصص الفني في تدريب الطائرة الشاطئية، ووفقني الله في قيادة منتخب السيدات إلى 3 ميداليات عربية وإقليمية في فترة وجيزة".
من جانبه، يرى عضو الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية السابق والمدير الفني لشباب الحسين وليد العسود، أن هناك الكثير من الكفاءات الأردنية القادرة على قيادة المنتخبات الوطنية، شارحا: "يوجد العديد من الكفاءات المحلية التي تملك السيرة الذاتية والكفاءة لقيادة المنتخبات الوطنية، لكنها لا تحصل على المساحة والوقت والحافز المالي على غرار الأجانب".
وحول تأكيده وجود الكفاءات التدريبية المحلية، في الوقت الذي لا نرى فيه مدربا محليا يحترف للتدريب في الخارج، أجاب العسود: "قديما خاض أكثر من مدرب محلي تجارب تدريبية احترافية بالخارج، ومنهم من درب بالوقت القريب، ومنها تجارب طالت وأخرى لم تطل، لكن سمعة اللعبة عموما، ونتائج أنديتها ومنتخباتها تؤثر في هذا السياق، فعلى سبيل المثال تفرض أندية ومنتخبات تونس ومصر حضورها قاريا، لذا تجدهما يصدران اللاعبين والمدربين خارجيا".
وأردف: "صحيح أن نتائج المنتخبات والأندية التونسية والمصرية محط جذب المدربين واللاعبين، إلا انني أجد مستويات مدربيهم، قريبة إلى حد كبير من مستوى المدربين والكفاءات المحلية".
وتناول العسود الحديث عن الجيل الحالي الملقب بــ"أمل الطائرة الأردنية"، قائلا: "هناك خامات ومواهب مميزة، يجب دمجها مع جيل مواليد 1999، والخروج بتوليفة يتم العمل عليها 3 أو 4 سنوات، مدعومة بالمعسكرات واللقاءات الودية والمشاركات الخارجية، لكن تبقى الكرة الطائرة بحاجة إلى البنية التحتية، لتنفيذ خطة واقعية وعملية، ومعسكرات داخلية وتدريبات مكثفة كل بحسب مركزه، تدعم الفكر التدريبي الحديث مع وجود مدرب مختص للمعدين والسناتر والضاربين والليبرو"، إضافة إلى محللي الأداء، لتخرج الطائرة الأردنية خصوصا على صعيد الرجال من واقعها المخيب، إلى الإنجازات العربية والقارية".
على صعيد متصل، أيد المدرب السابق في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والمدير الفني السابق لعدد من الفرق المحلية إياد توفيق، حديث العسود، قائلا: "توجد الكفاءات المحلية التي تملك الخبرة والقدرة على القيادة الفنية، لكنها لا تحصل الدعم والصبر، فيما ينال الأجنبي دعما غير مشروط، وإن كان لا يتفوق على الكفاءات المحلية، بدليل أن الأرجنتيني دو فولفيو والتونسي الوسلاتي، لم ينجحا مع المنتخبات الوطنية، خصوصا على صعيد الذكور سواء المنتخب الأول أو الفئات العمرية".
وأكمل: "تواضع نتائج الطائرة الأردنية، على صعيد الأندية والمنتخبات، لم يساعد في تسويق المدرب المحلي خارجيا، وإن كان يملك القدرة، وهناك تجارب ناجحة خارجيا لمدربين محليين، ولو حصلت على خطة عمل لـ5 سنوات، ووجدت الدعم السخي الممنوح للمدرب الأجنبي، وتوفرت لها البنية التحتية الخاصة على غرار كرة اليد والسلة، لكان واقع نتائج وإنجازات المنتخبات الوطنية أفضل بكثير".
وأتم: ورغم ذلك، ما أزال أؤكد أن الطائرة الأردنية بحاجة الخبير والمطور، في ظل وجود اللاعبين واللاعبات المميزين، فمثلا منتخب الكرة يضم المواهب، لذا فإنه بحاجة لقيادة فنية أجنبية ترفع من مؤشر التطور".
ويخالف المدرب الوطني رزق أبو سردانة، الذي تواجد في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، الآراء قائلا: "بصراحة مع احترامي لجميع المدربين، وإن وجدت الكفاءات التدريبية، إلا أنها لم تطور نفسها، ولم تواكب مستجدات التدريب الحالية، ولم تخض تجارب خارجية تزيد خبراتها وكفاءتها".
واستدرك: "صحيح أنه تم توفير الدورات التدريبية للمدربين، إلى جانب حصلوهم على شهادات تدريبية، حيث أصبح لدينا عدد كبير من المدربين يفوق عدد الأندية، إلا أن هذه الشهادات تحقق طموحاتهم العملية فقط بالعمل والحصول على الراتب، من دون العمل على تطوير أنفسهم بالمعنى الحرفي للكلمة، لذا أجد أن الخبراء العرب والأجانب هم الأنسب للقيادة الفنية للمنتخبات الوطنية في الوقت الحالي".

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