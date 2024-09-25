متنزهو حدائق الحسين على موعد مع المتعة في سباق السرعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - أصبحت رياضة
السيارات تأسر عقول فئات وشرائح عديدة من الجمهور، بعد النجاحات الكبيرة التي حقتتها، بتنوع إقامة السباقات في المحافظات والمناطق السياحية
والأثرية، ما أدى إلى زيادة انتشارها، واستقطاب الجمهور.
ومحبو هذه الرياضة ممن سيتنزهون في حدائق الحسين يوم السبت المقبل، على موعد مع المتعة والإثارة عندما تقام الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة، في الحدائق، بمشاركة 56 سائقة من دول عربية عدة.
وقال بطل سباقات السرعة غيث وريكات: "إن إقامة الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة في مكان عام كحدائق الحسين تعد خطوة ممتازة، حيث يجب إقامة السباقات بشكل دوري في هذه الأماكن، من أجل نشر الرياضة واستقطاب جمهور متجدد، وأن وجود الزوار في حدائق الحسين يمنحهم فرصة متابعة السباق، والاستمتاع بالمنافسات القوية التي يقدمها السائقون للوصول إلى منصة التتويج، وتفاعل الجمهور يؤدي إلى رفع وتيرة المنافسة، وزيادة عامل التشويق في الجولات.
وأضاف: "نتمنى إقامة مثل هذه السباقات في المستقبل، والسلامة للجميع في السباق".
وقال المشجع كريم نبيل: "منذ نعومة أظفاري، وأنا أتابع رياضة السيارات، وسباقات السرعة والرالي، وعندي شغف كبير بأنواع سباقات السيارات، وفي السنوات الأخيرة تم إدخال سباقات الدرفت والدفع الرباعي والراليات الصحراوية على رزنامة رياضة السيارات، في خطوة مميزة لتطوير رياضة السيارات".
وقال: "إقامة سباق للسرعة في منطقة عامة كحدائق الحسين، أمر جيد نحو مزيد من التطوير، حيث يتيح السباق لأكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بمنافساته التشويقية، نتمنى يوم السبت، متابعة أقوى سباق للسرعة، كونه يشكل الجولة الأخيرة من البطولة".
وقال بطل سباقات السرعة مصطفى عطاري: "تعد فكرة إقامة سباق السرعة في حدائق الحسين خطوة مهمة ورائعة نحو التغيير، من المهم جدا إقامة مثل هذا النوع في العاصمة وفي أماكن عامة، وهو أمر يساعد بالحصول على زخم إعلامي أكبر للسباقات وبالتالي يعود يالفائدة على الرعاة والداعمين، كما أن السباق يزيد من عامل التشويق بين السائقين، عند تواجد عدد كبير من الجمهور لمتابعته، كما أن إقامة السباق في الأماكن العامة، يؤدي إلى توعية الناس أن رياضة السيارات هي رياضة تنافسية".
وقال البطل عامر موسى: "أنا من أقدم المتسابقين، وأشجع إقامة السباق في أماكن مختلفة، وبعيدا عن الحلبات المعروفة، وبالسنبة لي، المشاركة في سباقات تقام بالأماكن العامة، تساعدني على التقرب أكثر من الجمهور، كما أن إقامة سباق السرعة تتيح للمتنزهين فرصة متابعة السباق، ويفتح الباب أمام الجميع، وهو نوع جديد من التحدي على مسار جديد، حيث يترقب الجميع منافسة قوية أتمنى السلامة للجميع، والاستمتاع بشكل رائع في السباق".
MENAFN25092024000072011014ID1108715595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.