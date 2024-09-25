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متنزهو حدائق الحسين على موعد مع المتعة في سباق السرعة

9/25/2024 3:16:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - أصبحت رياضة السيارات تأسر عقول فئات وشرائح عديدة من الجمهور، بعد النجاحات الكبيرة التي حقتتها، بتنوع إقامة السباقات في المحافظات والمناطق السياحية والأثرية، ما أدى إلى زيادة انتشارها، واستقطاب الجمهور.
ومحبو هذه الرياضة ممن سيتنزهون في حدائق الحسين يوم السبت المقبل، على موعد مع المتعة والإثارة عندما تقام الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة، في الحدائق، بمشاركة 56 سائقة من دول عربية عدة.
وقال بطل سباقات السرعة غيث وريكات: "إن إقامة الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة في مكان عام كحدائق الحسين تعد خطوة ممتازة، حيث يجب إقامة السباقات بشكل دوري في هذه الأماكن، من أجل نشر الرياضة واستقطاب جمهور متجدد، وأن وجود الزوار في حدائق الحسين يمنحهم فرصة متابعة السباق، والاستمتاع بالمنافسات القوية التي يقدمها السائقون للوصول إلى منصة التتويج، وتفاعل الجمهور يؤدي إلى رفع وتيرة المنافسة، وزيادة عامل التشويق في الجولات.
وأضاف: "نتمنى إقامة مثل هذه السباقات في المستقبل، والسلامة للجميع في السباق".
وقال المشجع كريم نبيل: "منذ نعومة أظفاري، وأنا أتابع رياضة السيارات، وسباقات السرعة والرالي، وعندي شغف كبير بأنواع سباقات السيارات، وفي السنوات الأخيرة تم إدخال سباقات الدرفت والدفع الرباعي والراليات الصحراوية على رزنامة رياضة السيارات، في خطوة مميزة لتطوير رياضة السيارات".
وقال: "إقامة سباق للسرعة في منطقة عامة كحدائق الحسين، أمر جيد نحو مزيد من التطوير، حيث يتيح السباق لأكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بمنافساته التشويقية، نتمنى يوم السبت، متابعة أقوى سباق للسرعة، كونه يشكل الجولة الأخيرة من البطولة".
وقال بطل سباقات السرعة مصطفى عطاري: "تعد فكرة إقامة سباق السرعة في حدائق الحسين خطوة مهمة ورائعة نحو التغيير، من المهم جدا إقامة مثل هذا النوع في العاصمة وفي أماكن عامة، وهو أمر يساعد بالحصول على زخم إعلامي أكبر للسباقات وبالتالي يعود يالفائدة على الرعاة والداعمين، كما أن السباق يزيد من عامل التشويق بين السائقين، عند تواجد عدد كبير من الجمهور لمتابعته، كما أن إقامة السباق في الأماكن العامة، يؤدي إلى توعية الناس أن رياضة السيارات هي رياضة تنافسية".
وقال البطل عامر موسى: "أنا من أقدم المتسابقين، وأشجع إقامة السباق في أماكن مختلفة، وبعيدا عن الحلبات المعروفة، وبالسنبة لي، المشاركة في سباقات تقام بالأماكن العامة، تساعدني على التقرب أكثر من الجمهور، كما أن إقامة سباق السرعة تتيح للمتنزهين فرصة متابعة السباق، ويفتح الباب أمام الجميع، وهو نوع جديد من التحدي على مسار جديد، حيث يترقب الجميع منافسة قوية أتمنى السلامة للجميع، والاستمتاع بشكل رائع في السباق".

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