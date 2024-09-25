سيتي يعلن طبيعة إصابة رودري.. وجوارديولا يؤكد علاقته الجيدة مع أرتيتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - كشف نادي مانشستر سيتي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب
وسطه الدولي الإسباني رودري.
ووفقا لما ذكره النادي عبر بيان مقتضب، يعاني رودري من إصابة في أربطة ركبته اليمنى، تعرض لها خلال قمة المرحلة الخامسة أمام آرسنال 2-2 الأحد.
وأكد النادي في بيان أن التقييم ما يزال جاريا لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع.
وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، مصابا خلال القمة أمام وصيفه في الموسمين الأخيرين بعد سقوطه أرضا وهو يمسك بركبته اليمنى.
وذكرت تقارير في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن رودري البالغ من العمر 28 عاما قد يغيب عن بقية الموسم.
وقال مدربه مواطنه بيب جوارديولا بعد الفوز على واتفورد 2-1 مساء الثلاثاء في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة: "رودري سيغيب لفترة طويلة. هناك بعض الآراء التي تشير إلى أنها ستكون أقل مما نتوقع، ولكن للأسف هو مصاب، ونحن ننتظر حالياً المكالمات النهائية منه ومن الأطباء لمعرفة ما يعانيه بالضبط ونوع الجراحة التي سيخضع لها".
واعترف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق بأن غياب رودري يعد ضربة كبيرة، لكنه يعتقد أن سيتي الذي فاز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري يمكنه أن يبقى منافسا.
وأضاف: "سنخوض موسما جيدا، لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي. يتوجب علي إيجاد حل، رودري لا يعوض. عندما لا يلعب الفريق مع أفضل لاعب وسط في العالم لفترة طويلة، بالطبع ذلك ضربة كبيرة، ولكن من واجبي إيجاد حل حتى نبقى تنافسيين كما كنا لسنوات عديدة"، مكملا: "عندما يكون اللاعب غير قابل للتعويض، يجب أن نعمل كفريق، وهذا ما سيحدث".
ويطرح اسم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق كمرشح محتمل للفوز بجائزة الكرة الذهبية العام الحالي، بعد دوره الكبير في فوز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وقيادته منتخب بلاده للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.
لم يخسر رودري سوى مباراة واحدة من آخر 84 لعبها مع سيتي والمنتخب الإسباني.
جوارديولا: العلاقة
مع أرتيتا كما هي
من ناحية ثانية، أكد مدرب مانشستر سيتي يزعم بيب جوارديولا، أنه تبادل الرسائل النصية مع مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، بعد انتهاء مباراة الفريقين مساء الأحد الماضي.
وانتقد لاعبو مانشستر سيتي نظرائهم في آرسنال، بحجة اللجوء إلى أساليب ملتوية للحفاظ على تقدمهم، قبل أن يسجل مدافع سيتي جون ستونز هدف التعادل الثمين في الوقت بدل الضائع.
لكن جوارديولا أكد أن هذه المشاحنات، لم تؤثر على علاقته الجيدة بمساعده السابق أرتيتا. وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "يمكن للمنافسين اللعب بالطريقة التي يريدونها، الأمر متروك لنا للتعامل معهم.. مع ميكيل، تبادلنا الرسائل النصية. العلاقة لم تتغير".
وأضاف: "إذا قرروا اللعب بهذه الطريقة، فسيكون الأمر أكثر من مثالي. لا بأس. لم أكن قادرًا على فعل ذلك، لكنهم كانوا رائعين. الأمر يتعلق بنا، كيف يمكننا اختراقهم وقد فعلنا ذلك بشكل جيد حقًا عبر العديد من الأشياء".
ماريسكا: هؤلاء يستحقون بدء المباريات
أوضح مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، أن بطل لقاء الفريق أمام بارو (5-0) في الدور الثالث من منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، الفرنسي كريستوفر نكونكو، هو أحد ثلاثة لاعبين "يستحقون المشاركة منذ البداية" في مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل نكونكو، الذي شارك أساسيا للمرة الأولى منذ هزيمة تشيلسي في الجولة الافتتاحية للدوري، هدفين في غضون 15 دقيقة بالشوط الأول، قبل أن يضيف هدفا ثالثا في الشوط الثاني.
وأعرب ماريسكا عن سعادته بالأداء الاحترافي والديناميكي الذي قدمه فريقه أمام بارو. وقال المدرب الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو": "أنا سعيد. سعيد من أجل بيدرو (نيتو)، وسعيد من أجل كريستو (نكونكو) وجواو (فيليكس)، من أجلهم جميعًا".
وأضاف: "يستحقون جميعًا اللعب منذ البداية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنهم لا يلعبون في هذه اللحظة. بيد أن الطريقة التي يستغلون بها الفرص عندما نمنحهم دقائق رائعة". وتابع: "بغض النظر عما إذا كانوا يلعبون 5 دقائق أو 45 دقيقة أو 90 دقيقة، فهم جميعا جاهزون وهذا هو أهم شيء".
ويواجه نكونكو منافسة شديدة في تشيلسي، مع نيكولاس جاكسون الذي انضم مقابل 32 مليون جنيه إسترليني ويستمتع ببداية رائعة للموسم، حيث سجل 4 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن ماريسكا اقترح أنه قد يشرك نكونكو إلى جانب جاكسون مستقبلا، وأردف: "قد يحدث هذا. لكن المشكلة تكمن في التوازن الدفاعي. يمكننا التفكير في وضع نيكولاس وكريستو وجواو وكول بالمر ونوني، إنه أمر رائع! ولكن من سيدافع؟ أنا وأنت؟".
وواصل: "أود أن أضعهم جميعًا في التشكيلة لأنني أحب كرة القدم حقًا وأحب الاحتفاظ بالكرة، لكن المشكلة تكمن في أنك عندما تفقد الكرة، يتعين عليك الدفاع. لا يستطيع جميعهم الدفاع بالمستوى نفسه".
ماكلارين: تين هاج محق بشأن رونالدو
يعتقد ستيف ماكلارين، المساعد السابق مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، أن الأخير كان محقا في الرد على تصريحات كريستيانو رونالدو، التي أدت إلى رحيله عن النادي.
وعاد ماكلارين إلى "أولد ترافورد" في فترته الثانية مع يونايتد في العام 2022، للعمل جنبًا إلى جنب مع تين هاج، وكان شاهدا على علاقة المدرب الهولندي برونالدو.
وبعد أن استبعد تين هاج نجمه رونالدو من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في مناسبات متعددة، اتهم رونالدو مدرب يونايتد بـ"خيانته"، وادعى أنه لا يحترمه.
وتم إنهاء عقد رونالدو بالتراضي بعد أيام قليلة، مع انقسام المشجعين والنقاد حول من كان على حق.
وقال ماكلارين، الذي استلم مؤخرا تدريب المنتخب الجامايكي في تصريحات لصحيفة "تيليجراف": "لا أستطيع انتقاد نهجه (تين هاج). لقد تعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية. قلت في ذلك الوقت إنه الرجل المناسب".
وأضاف: "لقد ظهر ذلك في الطريقة التي تعامل بها مع رونالدو. لقد جاء تين هاج بمعايير محددة. قواعد محددة. طريقة لعب محددة. وإذا لم تركض، فلن تلعب. لقد كان صارمًا في ذلك. وهذا ما يفعله الهولنديون. كان يعلم أن هذا هو المطلوب. لا يمكن أن تكون هناك مرونة، ولا يمكن للاعبين التملص".
وتابع: "هذا ما كان عليك فعله - أو أنك لن تلعب. وقد واجه رونالدو، وبحق. حاول مدربون آخرون التكيف. لم يشعر إريك أنه من الضروري القيام بذلك. لقد حاول (رالف) رانجنيك ولم تنجح الأمور تمامًا، والأمر نفسه ينطبق على أولي (جونار سولسكاير). لذا، تمسك (تين هاج) بموقفه وطور لاعبين آخرين".
ألاردايس يؤيد آرسنال
أيد مدرب المنتخب الإنجليزي السابق سام ألاردايس، لجوء آرسنال إلى الحيل النفسية، خلال تعادله مع مضيفه مانشستر سيتي.
وبعد طرد لاعب آرسنال لياندرو تروسارد قبل نهاية الشوط الأول، عندما كان "الجانرز" متقدما 2-1، حظيت طريقة فريق المدرب ميكيل أرتيتا بالدفاع عن تقدمه، بالإشادة لنجاحها في إحباط سيتي حتى الوقت بدل الضائع عندما جاء هدف التعادل. ومع ذلك، كان هناك من انتقد هذه التكتيكات، واصفًا إياها بالـ"الحيل القذرة".
وخلال ظهوره على إذاعة "توك سبورت" أول من أمس، طُلب من ألاردايس، إبداء رأيه حول تكتيكات آرسنال، فأظهر المدرب الشهير تأييده الواضح لطريقة أرتيتا في إيقاف تدفق سيتي، مشيرًا إلى أنه استخدم تكتيكات مشابهة ضد أكبر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة تدريبه لبولتون.
وعندما سئل ألاردايس عما إذا كان هو نفسه "سيد الحيل القذرة" خلال مسيرته التدريبية، رد قائلا: "ألسنا كلنا كذلك عندما نحتاج لذلك؟ بناء على الوضع، أعتقد أنه عندما تلعب بعشرة لاعبين، يحق لك أن تفعل ما تعتقد أنه ضروري لتحقيق نتيجة أمام أفضل فريق في أوروبا، إن لم يكن في العالم، يا له من عمل رائع قاموا به. ستكون هناك دائمًا إضاعة للوقت".
وتذكر ألاردايس كيف كانت إضاعة الوقت لفريقه بولتون ضد ليفربول فعالة للغاية، لدرجة أن المدرب المنافس رفاييل بينيتيز قدم تقريرًا رسميًا ضده.
وقال: "أذكر أن رافا بينيتيز قدم تقريرًا ضخمًا ضد بولتون بسبب إضاعة الوقت أمام ليفربول. لقد ضحكت طوال الطريق إلى المنزل لأننا حققنا النتيجة المرجوة".
وأضاف ألاردايس: "أفضل الفرق دائمًا تضيع الوقت عندما يناسبها ذلك. لقد أضاعوا (آرسنال) الوقت بشكل أكبر، لأنهم لعبوا بـ10 لاعبين لمدة 45 دقيقة لمحاولة الصمود".
وتابع: "عادةً، عندما يحدث ذلك ويكون هناك هدف واحد فقط يفصل بين الفريقين، تبدأ بإضاعة الوقت ربما قبل خمس دقائق (من النهاية) أو خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث يحاول اللاعبون نقل الكرة إلى الزاوية والحفاظ عليها هناك، أو يتلقى أحدهم ضربة ويتعمد السقوط لإضاعة بعض الوقت".
وأردف: "ستلاحظ دائمًا أن الحارس يمسك بالكرة من دون أي ضغط عليه ثم يسقط على الأرض. وبعدها ينهض ليضيع بضع ثوان أخرى". -(وكالات)
MENAFN25092024000072011014ID1108715594