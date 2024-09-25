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سيتي يعلن طبيعة إصابة رودري.. وجوارديولا يؤكد علاقته الجيدة مع أرتيتا

9/25/2024 3:16:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - كشف نادي مانشستر سيتي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري.
ووفقا لما ذكره النادي عبر بيان مقتضب، يعاني رودري من إصابة في أربطة ركبته اليمنى، تعرض لها خلال قمة المرحلة الخامسة أمام آرسنال 2-2 الأحد.
وأكد النادي في بيان أن التقييم ما يزال جاريا لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع.
وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، مصابا خلال القمة أمام وصيفه في الموسمين الأخيرين بعد سقوطه أرضا وهو يمسك بركبته اليمنى.
وذكرت تقارير في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن رودري البالغ من العمر 28 عاما قد يغيب عن بقية الموسم.
وقال مدربه مواطنه بيب جوارديولا بعد الفوز على واتفورد 2-1 مساء الثلاثاء في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة: "رودري سيغيب لفترة طويلة. هناك بعض الآراء التي تشير إلى أنها ستكون أقل مما نتوقع، ولكن للأسف هو مصاب، ونحن ننتظر حالياً المكالمات النهائية منه ومن الأطباء لمعرفة ما يعانيه بالضبط ونوع الجراحة التي سيخضع لها".
واعترف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق بأن غياب رودري يعد ضربة كبيرة، لكنه يعتقد أن سيتي الذي فاز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري يمكنه أن يبقى منافسا.
وأضاف: "سنخوض موسما جيدا، لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي. يتوجب علي إيجاد حل، رودري لا يعوض. عندما لا يلعب الفريق مع أفضل لاعب وسط في العالم لفترة طويلة، بالطبع ذلك ضربة كبيرة، ولكن من واجبي إيجاد حل حتى نبقى تنافسيين كما كنا لسنوات عديدة"، مكملا: "عندما يكون اللاعب غير قابل للتعويض، يجب أن نعمل كفريق، وهذا ما سيحدث".
ويطرح اسم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق كمرشح محتمل للفوز بجائزة الكرة الذهبية العام الحالي، بعد دوره الكبير في فوز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وقيادته منتخب بلاده للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.
لم يخسر رودري سوى مباراة واحدة من آخر 84 لعبها مع سيتي والمنتخب الإسباني.
جوارديولا: العلاقة
مع أرتيتا كما هي
من ناحية ثانية، أكد مدرب مانشستر سيتي يزعم بيب جوارديولا، أنه تبادل الرسائل النصية مع مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، بعد انتهاء مباراة الفريقين مساء الأحد الماضي.
وانتقد لاعبو مانشستر سيتي نظرائهم في آرسنال، بحجة اللجوء إلى أساليب ملتوية للحفاظ على تقدمهم، قبل أن يسجل مدافع سيتي جون ستونز هدف التعادل الثمين في الوقت بدل الضائع.
لكن جوارديولا أكد أن هذه المشاحنات، لم تؤثر على علاقته الجيدة بمساعده السابق أرتيتا. وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "يمكن للمنافسين اللعب بالطريقة التي يريدونها، الأمر متروك لنا للتعامل معهم.. مع ميكيل، تبادلنا الرسائل النصية. العلاقة لم تتغير".
وأضاف: "إذا قرروا اللعب بهذه الطريقة، فسيكون الأمر أكثر من مثالي. لا بأس. لم أكن قادرًا على فعل ذلك، لكنهم كانوا رائعين. الأمر يتعلق بنا، كيف يمكننا اختراقهم وقد فعلنا ذلك بشكل جيد حقًا عبر العديد من الأشياء".
ماريسكا: هؤلاء يستحقون بدء المباريات
أوضح مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، أن بطل لقاء الفريق أمام بارو (5-0) في الدور الثالث من منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، الفرنسي كريستوفر نكونكو، هو أحد ثلاثة لاعبين "يستحقون المشاركة منذ البداية" في مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل نكونكو، الذي شارك أساسيا للمرة الأولى منذ هزيمة تشيلسي في الجولة الافتتاحية للدوري، هدفين في غضون 15 دقيقة بالشوط الأول، قبل أن يضيف هدفا ثالثا في الشوط الثاني.
وأعرب ماريسكا عن سعادته بالأداء الاحترافي والديناميكي الذي قدمه فريقه أمام بارو. وقال المدرب الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو": "أنا سعيد. سعيد من أجل بيدرو (نيتو)، وسعيد من أجل كريستو (نكونكو) وجواو (فيليكس)، من أجلهم جميعًا".
وأضاف: "يستحقون جميعًا اللعب منذ البداية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكنهم لا يلعبون في هذه اللحظة. بيد أن الطريقة التي يستغلون بها الفرص عندما نمنحهم دقائق رائعة". وتابع: "بغض النظر عما إذا كانوا يلعبون 5 دقائق أو 45 دقيقة أو 90 دقيقة، فهم جميعا جاهزون وهذا هو أهم شيء".
ويواجه نكونكو منافسة شديدة في تشيلسي، مع نيكولاس جاكسون الذي انضم مقابل 32 مليون جنيه إسترليني ويستمتع ببداية رائعة للموسم، حيث سجل 4 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن ماريسكا اقترح أنه قد يشرك نكونكو إلى جانب جاكسون مستقبلا، وأردف: "قد يحدث هذا. لكن المشكلة تكمن في التوازن الدفاعي. يمكننا التفكير في وضع نيكولاس وكريستو وجواو وكول بالمر ونوني، إنه أمر رائع! ولكن من سيدافع؟ أنا وأنت؟".
وواصل: "أود أن أضعهم جميعًا في التشكيلة لأنني أحب كرة القدم حقًا وأحب الاحتفاظ بالكرة، لكن المشكلة تكمن في أنك عندما تفقد الكرة، يتعين عليك الدفاع. لا يستطيع جميعهم الدفاع بالمستوى نفسه".
ماكلارين: تين هاج محق بشأن رونالدو
يعتقد ستيف ماكلارين، المساعد السابق مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، أن الأخير كان محقا في الرد على تصريحات كريستيانو رونالدو، التي أدت إلى رحيله عن النادي.
وعاد ماكلارين إلى "أولد ترافورد" في فترته الثانية مع يونايتد في العام 2022، للعمل جنبًا إلى جنب مع تين هاج، وكان شاهدا على علاقة المدرب الهولندي برونالدو.
وبعد أن استبعد تين هاج نجمه رونالدو من التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في مناسبات متعددة، اتهم رونالدو مدرب يونايتد بـ"خيانته"، وادعى أنه لا يحترمه.
وتم إنهاء عقد رونالدو بالتراضي بعد أيام قليلة، مع انقسام المشجعين والنقاد حول من كان على حق.
وقال ماكلارين، الذي استلم مؤخرا تدريب المنتخب الجامايكي في تصريحات لصحيفة "تيليجراف": "لا أستطيع انتقاد نهجه (تين هاج). لقد تعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية. قلت في ذلك الوقت إنه الرجل المناسب".
وأضاف: "لقد ظهر ذلك في الطريقة التي تعامل بها مع رونالدو. لقد جاء تين هاج بمعايير محددة. قواعد محددة. طريقة لعب محددة. وإذا لم تركض، فلن تلعب. لقد كان صارمًا في ذلك. وهذا ما يفعله الهولنديون. كان يعلم أن هذا هو المطلوب. لا يمكن أن تكون هناك مرونة، ولا يمكن للاعبين التملص".
وتابع: "هذا ما كان عليك فعله - أو أنك لن تلعب. وقد واجه رونالدو، وبحق. حاول مدربون آخرون التكيف. لم يشعر إريك أنه من الضروري القيام بذلك. لقد حاول (رالف) رانجنيك ولم تنجح الأمور تمامًا، والأمر نفسه ينطبق على أولي (جونار سولسكاير). لذا، تمسك (تين هاج) بموقفه وطور لاعبين آخرين".
ألاردايس يؤيد آرسنال
أيد مدرب المنتخب الإنجليزي السابق سام ألاردايس، لجوء آرسنال إلى الحيل النفسية، خلال تعادله مع مضيفه مانشستر سيتي.
وبعد طرد لاعب آرسنال لياندرو تروسارد قبل نهاية الشوط الأول، عندما كان "الجانرز" متقدما 2-1، حظيت طريقة فريق المدرب ميكيل أرتيتا بالدفاع عن تقدمه، بالإشادة لنجاحها في إحباط سيتي حتى الوقت بدل الضائع عندما جاء هدف التعادل. ومع ذلك، كان هناك من انتقد هذه التكتيكات، واصفًا إياها بالـ"الحيل القذرة".
وخلال ظهوره على إذاعة "توك سبورت" أول من أمس، طُلب من ألاردايس، إبداء رأيه حول تكتيكات آرسنال، فأظهر المدرب الشهير تأييده الواضح لطريقة أرتيتا في إيقاف تدفق سيتي، مشيرًا إلى أنه استخدم تكتيكات مشابهة ضد أكبر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة تدريبه لبولتون.
وعندما سئل ألاردايس عما إذا كان هو نفسه "سيد الحيل القذرة" خلال مسيرته التدريبية، رد قائلا: "ألسنا كلنا كذلك عندما نحتاج لذلك؟ بناء على الوضع، أعتقد أنه عندما تلعب بعشرة لاعبين، يحق لك أن تفعل ما تعتقد أنه ضروري لتحقيق نتيجة أمام أفضل فريق في أوروبا، إن لم يكن في العالم، يا له من عمل رائع قاموا به. ستكون هناك دائمًا إضاعة للوقت".
وتذكر ألاردايس كيف كانت إضاعة الوقت لفريقه بولتون ضد ليفربول فعالة للغاية، لدرجة أن المدرب المنافس رفاييل بينيتيز قدم تقريرًا رسميًا ضده.
وقال: "أذكر أن رافا بينيتيز قدم تقريرًا ضخمًا ضد بولتون بسبب إضاعة الوقت أمام ليفربول. لقد ضحكت طوال الطريق إلى المنزل لأننا حققنا النتيجة المرجوة".
وأضاف ألاردايس: "أفضل الفرق دائمًا تضيع الوقت عندما يناسبها ذلك. لقد أضاعوا (آرسنال) الوقت بشكل أكبر، لأنهم لعبوا بـ10 لاعبين لمدة 45 دقيقة لمحاولة الصمود".
وتابع: "عادةً، عندما يحدث ذلك ويكون هناك هدف واحد فقط يفصل بين الفريقين، تبدأ بإضاعة الوقت ربما قبل خمس دقائق (من النهاية) أو خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث يحاول اللاعبون نقل الكرة إلى الزاوية والحفاظ عليها هناك، أو يتلقى أحدهم ضربة ويتعمد السقوط لإضاعة بعض الوقت".
وأردف: "ستلاحظ دائمًا أن الحارس يمسك بالكرة من دون أي ضغط عليه ثم يسقط على الأرض. وبعدها ينهض ليضيع بضع ثوان أخرى". -(وكالات)

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