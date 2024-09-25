رئيس الدولة يجري اتصالين هاتفيين مع بيل كلينتون وعائلة كارتر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وعائلة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر .. في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتبادل سموه مع بيل كلينتون خلال المكالمة الأحاديث الودية وتطرقا إلى العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والدور الذي لعبه كلينتون في تعزيزها خلال فترة رئاسته.
وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة للرئيس الأمريكي السابق وعائلته موفور الصحة والسعادة، فيما عبر كلينتون عن شكره لسموه على المكالمة، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
واطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال مع عائلة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر على صحته، متمنياً له الصحة وطول العمر.
كما أشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالدور الإنساني لجيمي كارتر على الساحة الدولية وتعاونه المثمر مع دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ومع سموه، من خلال "مركز كارتر" في هذا الشأن خاصة في مواجهة الأمراض المدارية المهملة، إضافة إلى جهوده في دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وعبرت عائلة كارتر عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الرئيس السابق وعائلته.
MENAFN25092024000110011019ID1108715592
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.