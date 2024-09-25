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رئيس الدولة يجري اتصالين هاتفيين مع بيل كلينتون وعائلة كارتر

9/25/2024 3:16:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وعائلة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر .. في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبادل سموه مع بيل كلينتون خلال المكالمة الأحاديث الودية وتطرقا إلى العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والدور الذي لعبه كلينتون في تعزيزها خلال فترة رئاسته.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة للرئيس الأمريكي السابق وعائلته موفور الصحة والسعادة، فيما عبر كلينتون عن شكره لسموه على المكالمة، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

واطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال مع عائلة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر على صحته، متمنياً له الصحة وطول العمر.

كما أشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالدور الإنساني لجيمي كارتر على الساحة الدولية وتعاونه المثمر مع دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ومع سموه، من خلال "مركز كارتر" في هذا الشأن خاصة في مواجهة الأمراض المدارية المهملة، إضافة إلى جهوده في دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وعبرت عائلة كارتر عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الرئيس السابق وعائلته.

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