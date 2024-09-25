جماهير الجزيرة غاضبة من إدارتها لاستمرار المدرب الحسنات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- صبت جماهير الجزيرة غضبها على إدارة النادي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الإبقاء على الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب عثمان الحسنات، ومنحه فرصة جديدة أمام معان في الجولة السادسة لبطولة دوري المحترفين السبت المقبل.
ونفذ عدد من جماهير الجزيرة ليلة السبت الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر النادي في العاصمة عمان، وذلك بعد يوم واحد من التعادل أمام مغير السرحان بالدوري بثلاثة أهداف لمثلها، مطالبة بإقالة المدير الفني للفريق، بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال حتى الآن.
وترى جماهير الجزيرة أن الإدارة وفرت للمدرب عوامل عديدة للنجاح والظهور بصورة أفضل مع بداية الموسم الحالي، إلا أنها وصفت طريقة اللعب وتوظيف اللاعبين والتعاقدات العديدة، لم تلب طموحات الجماهير في تسجيل نتائج تليق بحجم النادي.
ولم يسجل الجزيرة أي فوز في بطولة الدوري، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام الصريح 2-2، ومغير السرحان 3-3، فيما خسر في الجولات الثلاث الأولى أمام الحسين إربد 0-2، وشباب الأردن 0-1، والرمثا 2-3، ليقبع في المركز الثاني عشر والأخير على سلم ترتيب الدوري.
ويحتل الجزيرة المركز الرابع في المجموعة الأولى لبطولة درع الاتحاد، بعد أن تعادل في مباراته الأولى مع شباب العقبة بهدف لمثله، فيما خسر باللقاء الثاني من شباب الأردن بهدفين لهدف، لتتقلص فرصة "الشياطين الحمر"، في المنافسة على إحدى البطاقتين للتأهل للمربع الذهبي.
ونفذت الجماهير وقفة أخرى مساء أمس، جددت من خلالها مطالبها بإقالة المدرب، إلى جانب تفعيل رابطة جماهير النادي مبدأ مقاطعة المدرجات في المباريات المقبلة، إلى حين تنفيذ مطلبها.
وبحسب معلومات لـ"الغد"، فإن إدارة النادي متمسكة بالجهاز الفني للفريق بقيادة الحسنات، رغم وجود محاولات سابقة من قبل الجهاز الفني بترك المهمة نظير عدم التوفيق، ومنح الفرصة لآخرين لتسلم المهمة، إلا أن الإدارة تفضل الاستمرار معه.
وعاد الجزيرة إلى مصاف أندية المحترفين للموسم الحالي، بعد أن هبط مع نهاية الموسم 2022، ليعود عبر فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى في العام الماضي مع المدرب وليد فطافطة، عقب جمع الفريق 36 نقطة من 13 مباراة.
وترى الجماهير "الجزراوية"، أن الإدارة الحالية لا تنظر للجماهير ومتطلباتها في سابقة فريدة من نوعها، حيث كانت الجماهير لها كلمة في تحديد مسار فريق الكرة عندما يقع في مشاكل ومطبات تحد منافسته على الألقاب، مؤكدة أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى عودة سريعة للفريق لدوري الدرجة الأولى، في ظل قرار اتحاد الكرة بتهبيط 4 فرق من أصل 12 لدوري المظاليم. وخلال الجولات الماضية في دوري المحترفين، قامت 3 أندية بتغيير أجهزتها الفنية رغم انقضاء 5 جولات فقط على البطولة، حيث كانت البداية من الفيصلي بجلب المدرب السوري رأفت محمد بدلا من أحمد هايل، وتعاقد شباب الأردن مع رائد عساف بدلا من محمود شلباية، وأخيرا أمس فسخ الحسين إربد عقد المدرب البرتغالي تياجو موتينيو وضم مواطنه المدرب الأسبق للفريق جواو موتا.
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