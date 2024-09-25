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جماهير الجزيرة غاضبة من إدارتها لاستمرار المدرب الحسنات

9/25/2024 3:16:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- صبت جماهير الجزيرة غضبها على إدارة النادي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الإبقاء على الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب عثمان الحسنات، ومنحه فرصة جديدة أمام معان في الجولة السادسة لبطولة دوري المحترفين السبت المقبل.
ونفذ عدد من جماهير الجزيرة ليلة السبت الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر النادي في العاصمة عمان، وذلك بعد يوم واحد من التعادل أمام مغير السرحان بالدوري بثلاثة أهداف لمثلها، مطالبة بإقالة المدير الفني للفريق، بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال حتى الآن.
وترى جماهير الجزيرة أن الإدارة وفرت للمدرب عوامل عديدة للنجاح والظهور بصورة أفضل مع بداية الموسم الحالي، إلا أنها وصفت طريقة اللعب وتوظيف اللاعبين والتعاقدات العديدة، لم تلب طموحات الجماهير في تسجيل نتائج تليق بحجم النادي.
ولم يسجل الجزيرة أي فوز في بطولة الدوري، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام الصريح 2-2، ومغير السرحان 3-3، فيما خسر في الجولات الثلاث الأولى أمام الحسين إربد 0-2، وشباب الأردن 0-1، والرمثا 2-3، ليقبع في المركز الثاني عشر والأخير على سلم ترتيب الدوري.
ويحتل الجزيرة المركز الرابع في المجموعة الأولى لبطولة درع الاتحاد، بعد أن تعادل في مباراته الأولى مع شباب العقبة بهدف لمثله، فيما خسر باللقاء الثاني من شباب الأردن بهدفين لهدف، لتتقلص فرصة "الشياطين الحمر"، في المنافسة على إحدى البطاقتين للتأهل للمربع الذهبي.
ونفذت الجماهير وقفة أخرى مساء أمس، جددت من خلالها مطالبها بإقالة المدرب، إلى جانب تفعيل رابطة جماهير النادي مبدأ مقاطعة المدرجات في المباريات المقبلة، إلى حين تنفيذ مطلبها.
وبحسب معلومات لـ"الغد"، فإن إدارة النادي متمسكة بالجهاز الفني للفريق بقيادة الحسنات، رغم وجود محاولات سابقة من قبل الجهاز الفني بترك المهمة نظير عدم التوفيق، ومنح الفرصة لآخرين لتسلم المهمة، إلا أن الإدارة تفضل الاستمرار معه.
وعاد الجزيرة إلى مصاف أندية المحترفين للموسم الحالي، بعد أن هبط مع نهاية الموسم 2022، ليعود عبر فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى في العام الماضي مع المدرب وليد فطافطة، عقب جمع الفريق 36 نقطة من 13 مباراة.
وترى الجماهير "الجزراوية"، أن الإدارة الحالية لا تنظر للجماهير ومتطلباتها في سابقة فريدة من نوعها، حيث كانت الجماهير لها كلمة في تحديد مسار فريق الكرة عندما يقع في مشاكل ومطبات تحد منافسته على الألقاب، مؤكدة أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى عودة سريعة للفريق لدوري الدرجة الأولى، في ظل قرار اتحاد الكرة بتهبيط 4 فرق من أصل 12 لدوري المظاليم. وخلال الجولات الماضية في دوري المحترفين، قامت 3 أندية بتغيير أجهزتها الفنية رغم انقضاء 5 جولات فقط على البطولة، حيث كانت البداية من الفيصلي بجلب المدرب السوري رأفت محمد بدلا من أحمد هايل، وتعاقد شباب الأردن مع رائد عساف بدلا من محمود شلباية، وأخيرا أمس فسخ الحسين إربد عقد المدرب البرتغالي تياجو موتينيو وضم مواطنه المدرب الأسبق للفريق جواو موتا.

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