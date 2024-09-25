مهمة صعبة للأهلي أمام الوحدات.. ومغير السرحان يستقبل الرمثا

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان- يخوض فريق الأهلي اختبارا صعبا للحفاظ على صدارته لدوري المحترفين لكرة القدم، عندما يلتقي الوحدات عند الساعة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.

وتعد مواجهة الليلة اختبارا حقيقيا لمدرب الأهلي بيبرت كغدو ورجاله لمدى قدرة الفريق في الاستقرار بقمة الترتيب ومحاولة المنافسة على اللقب حتى جولات متقدمة، بعد المستويات الطيبة التي قدمها الفريق حتى اللحظة، بتسجيل الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرة واحدة أمام الفيصلي.

ويتطلع الوحدات لتعويض تعثره في الجولة الماضية بلقاء الديربي أمام الفيصلي، والعودة لسكة الانتصارات خشية من تعثر جديد يدفع الفريق للابتعاد شيئا فشيئا عن مراكز المقدمة، قبل مهمته الآسيوية الثلاثاء المقبل بلقاء الشارقة في الإمارات.

ويسبق هذا اللقاء مباراة مغير السرحان والرمثا على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة السادسة مساء، في افتتاح مباريات الجولة السادسة، في مواجهة يتطلع من خلالها الفريقان للظفر بالنقاط الثلاث لأهداف متباينة.

وتستكمل منافسات الجولة غدا بمواجهتين، حيث يحتضن ستاد البتراء مواجهة شباب الأردن والصريح عند الساعة السادسة مساء، فيما يستقبل الفيصلي على ستاد عمان نظيره شباب العقبة عند الساعة التاسعة إلا ربع مساء.

وتختتم مباريات الجولة بعد غد، حيث يلتقي السلط مع الحسين إربد على ملعب السلط عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يرحل الجزيرة إلى ستاد الأمير محمد لملاقاة معان عند الساعة الثامنة مساء.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة، ويحتل الحسين المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الرمثا صاحب المركز الثالث، فيما يحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 8 نقاط، والفيصلي خامسا بـ7 نقاط، ويملك الصريح ومغير السرحان 5 نقاط بالمركزين السادس والسابع، وجمعت فرق شباب الأردن، معان والسلط 4 نقاط في المراكز الثامن والتاسع والعاشر، ويحتل شباب العقبة المركز الحادي عشر وقبل الأخير، برصيد 3 نقاط، وأخيرا الجزيرة وبنقطتين.

الوحدات × الأهلي

يستعد الوحدات لطي صفحة التعادل في الجولة الماضية وفتح صفحة جديدة على الصعيد المحلي أملا بالعودة للمركز الثاني، قبل خوض مباراته المؤجلة نهاية مرحلة الذهاب، وإرضاء جماهيره بفوز مهم على متصدر الترتيب، في محاولة لإلحاق الخسارة الأولى بالأهلي.

ويستعد الوحدات لمغادرة البلاد عقب اللقاء إلى الإمارات، فيما يغيب عن مواجهة الأهلي بداعي الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني للشباب المهاجم إبراهيم صبرة، ما يحد من خيارات الفريق في الناحية الأمامية، نظرا لإمكانيات صبرة المميزة في زيارة شباك المنافسين.

ويعول مدرب الوحدات رأفت علي في تشكيلته الأساسية على كل من: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، إيشاكا ديارا، عرفات الحاج، مصطفى كمال، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.

في المقابل، برز الأهلي بصورة لافتة في الجولات الماضية، وتحديدا في المباراة الأخيرة التي تخلف بنتيجتها حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء أمام شباب الأردن بهدفين، قبل أن يقلب الطاولة ويسجل فوزا مثيرا بثلاثية أكد من خلالها الفريق قدرته على صناعة شيء خلال الموسم الحالي.

ويتمتع الفريق بحالة معنوية جيدة مع مدربه كغدو الذي سيستعيد أمام الوحدات ورقة حارس المرمى ربيع عز الدين بعد الإيقاف في الجولة الماضية، إذ سيحاول الأهلي تسجيل أول فوز له على الوحدات ببطولة الدوري منذ إياب الموسم 2014-2015.

ويعتمد كغدو في قائمته الأساسية على كل من: ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، حسام أبو سعدة، محمد دهشان، بهاء الشملتي، يزن دهشان، محمد الرازم، أنس أبو طعيمة، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وويلدسون دي ميلو.

مغير السرحان × الرمثا

يدخل مغير السرحان اللقاء وعينه على استعادة مساره في بطولة الدوري، بعد تعثره بالتعادل في الجولة الماضية أمام الجزيرة بسيناريو دراماتيكي، في مهمة صعبة للمدرب خالد الدبوبي ولاعبيه أمام فريق يتطور من جولة لأخرى، ويعرف درب الانتصارات.









لاعب الرمثا عبد الرحمن أبو الكاس يحاول تخطي لاعب مغير السرحان أحمد أبو صعيليك بمواجهة سابقة - (أرشيفية)



ويبرز في قائمة مغير السرحان الذي سيستعيد خدمات حارسه محمد الحايك بعد الإيقاف في الجولة الماضية، إلى جانب قصي طنوس، زيد الزواهرة، غيث العثامنة، أحمد أبو صعيليك، أحمد السليم، زيد أبو الريش، أحمد بشير، حمزة الشمالي، معتز عبيدات وأحمد الحراحشة.

وبدوره، يمني المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور النفس في تسجيل فوز جديد ومحاولة التقدم خطوة للأمام على سلم الترتيب للبقاء في المربع الذهبي، بعد المستويات والنتائج الطيبة التي حققها الفريق رغم تعثره بالتعادل والخسارة من أصل 5 مباريات حتى الآن.

ويعول البزور في تشكيلته الأساسية على كل من: مالك شلبية، هايل الذيابات، يوسف محمد، عبد الرحمن الدرايسة، أحمد المغربي، عبد الرحمن أبو الكاس، خالد أبو عاقولة، بشار الذيابات، إبراهيم الخب، علي العزايزة وحمزة الدردور.