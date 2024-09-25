مهمة صعبة للأهلي أمام الوحدات.. ومغير السرحان يستقبل الرمثا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يخوض فريق الأهلي اختبارا صعبا للحفاظ على صدارته لدوري المحترفين لكرة القدم، عندما يلتقي الوحدات عند الساعة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.
وتعد مواجهة الليلة اختبارا حقيقيا لمدرب الأهلي بيبرت كغدو ورجاله لمدى قدرة الفريق في الاستقرار بقمة الترتيب ومحاولة المنافسة على اللقب حتى جولات متقدمة، بعد المستويات الطيبة التي قدمها الفريق حتى اللحظة، بتسجيل الفوز في 4 مباريات، والتعادل مرة واحدة أمام الفيصلي.
ويتطلع الوحدات لتعويض تعثره في الجولة الماضية بلقاء الديربي أمام الفيصلي، والعودة لسكة الانتصارات خشية من تعثر جديد يدفع الفريق للابتعاد شيئا فشيئا عن مراكز المقدمة، قبل مهمته الآسيوية الثلاثاء المقبل بلقاء الشارقة في الإمارات.
ويسبق هذا اللقاء مباراة مغير السرحان والرمثا على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة السادسة مساء، في افتتاح مباريات الجولة السادسة، في مواجهة يتطلع من خلالها الفريقان للظفر بالنقاط الثلاث لأهداف متباينة.
وتستكمل منافسات الجولة غدا بمواجهتين، حيث يحتضن ستاد البتراء مواجهة شباب الأردن والصريح عند الساعة السادسة مساء، فيما يستقبل الفيصلي على ستاد عمان نظيره شباب العقبة عند الساعة التاسعة إلا ربع مساء.
وتختتم مباريات الجولة بعد غد، حيث يلتقي السلط مع الحسين إربد على ملعب السلط عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يرحل الجزيرة إلى ستاد الأمير محمد لملاقاة معان عند الساعة الثامنة مساء.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة، ويحتل الحسين المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الرمثا صاحب المركز الثالث، فيما يحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 8 نقاط، والفيصلي خامسا بـ7 نقاط، ويملك الصريح ومغير السرحان 5 نقاط بالمركزين السادس والسابع، وجمعت فرق شباب الأردن، معان والسلط 4 نقاط في المراكز الثامن والتاسع والعاشر، ويحتل شباب العقبة المركز الحادي عشر وقبل الأخير، برصيد 3 نقاط، وأخيرا الجزيرة وبنقطتين.
الوحدات × الأهلي
يستعد الوحدات لطي صفحة التعادل في الجولة الماضية وفتح صفحة جديدة على الصعيد المحلي أملا بالعودة للمركز الثاني، قبل خوض مباراته المؤجلة نهاية مرحلة الذهاب، وإرضاء جماهيره بفوز مهم على متصدر الترتيب، في محاولة لإلحاق الخسارة الأولى بالأهلي.
ويستعد الوحدات لمغادرة البلاد عقب اللقاء إلى الإمارات، فيما يغيب عن مواجهة الأهلي بداعي الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني للشباب المهاجم إبراهيم صبرة، ما يحد من خيارات الفريق في الناحية الأمامية، نظرا لإمكانيات صبرة المميزة في زيارة شباك المنافسين.
ويعول مدرب الوحدات رأفت علي في تشكيلته الأساسية على كل من: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، إيشاكا ديارا، عرفات الحاج، مصطفى كمال، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
في المقابل، برز الأهلي بصورة لافتة في الجولات الماضية، وتحديدا في المباراة الأخيرة التي تخلف بنتيجتها حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء أمام شباب الأردن بهدفين، قبل أن يقلب الطاولة ويسجل فوزا مثيرا بثلاثية أكد من خلالها الفريق قدرته على صناعة شيء خلال الموسم الحالي.
ويتمتع الفريق بحالة معنوية جيدة مع مدربه كغدو الذي سيستعيد أمام الوحدات ورقة حارس المرمى ربيع عز الدين بعد الإيقاف في الجولة الماضية، إذ سيحاول الأهلي تسجيل أول فوز له على الوحدات ببطولة الدوري منذ إياب الموسم 2014-2015.
ويعتمد كغدو في قائمته الأساسية على كل من: ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، حسام أبو سعدة، محمد دهشان، بهاء الشملتي، يزن دهشان، محمد الرازم، أنس أبو طعيمة، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وويلدسون دي ميلو.
مغير السرحان × الرمثا
يدخل مغير السرحان اللقاء وعينه على استعادة مساره في بطولة الدوري، بعد تعثره بالتعادل في الجولة الماضية أمام الجزيرة بسيناريو دراماتيكي، في مهمة صعبة للمدرب خالد الدبوبي ولاعبيه أمام فريق يتطور من جولة لأخرى، ويعرف درب الانتصارات.
لاعب الرمثا عبد الرحمن أبو الكاس يحاول تخطي لاعب مغير السرحان أحمد أبو صعيليك بمواجهة سابقة - (أرشيفية)
ويبرز في قائمة مغير السرحان الذي سيستعيد خدمات حارسه محمد الحايك بعد الإيقاف في الجولة الماضية، إلى جانب قصي طنوس، زيد الزواهرة، غيث العثامنة، أحمد أبو صعيليك، أحمد السليم، زيد أبو الريش، أحمد بشير، حمزة الشمالي، معتز عبيدات وأحمد الحراحشة.
وبدوره، يمني المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور النفس في تسجيل فوز جديد ومحاولة التقدم خطوة للأمام على سلم الترتيب للبقاء في المربع الذهبي، بعد المستويات والنتائج الطيبة التي حققها الفريق رغم تعثره بالتعادل والخسارة من أصل 5 مباريات حتى الآن.
ويعول البزور في تشكيلته الأساسية على كل من: مالك شلبية، هايل الذيابات، يوسف محمد، عبد الرحمن الدرايسة، أحمد المغربي، عبد الرحمن أبو الكاس، خالد أبو عاقولة، بشار الذيابات، إبراهيم الخب، علي العزايزة وحمزة الدردور.
MENAFN25092024000072011014ID1108715591
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.