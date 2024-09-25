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7 مباريات تؤكد أحقية سيدات الفحيص بلقب بطولة الأندية العربية لكرة السلة

9/25/2024 3:16:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - مضى فريق نادي شباب الفحيص نحو اللقب الأول في تاريخه على مستوى بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، متجاوزا عقبة نظيره فريق نادي العلا السعودي (84-60) في الدور النهائي، فيما نال كوسيدار الجزائري المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، بعد تقديمه عرضا ارتقى لطموحاته بفوزه على الفتاة الكويتي (86-75).
ولعل المرحلة الأولى "الدور التمهيدي" من البطولة العربية، منحت الفحيص "الضوء الأخضر" لبسط هيمنته على صدارة البطولة، التي تشاركها مع العلا السعودي، قبل أن يتجاوز الفتاة الكويتي في طريقه إلى النهائي (95-82).
واستهل الفحيص مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على فرق، غاز الشمال العراقي (75-50)، الوحدة السوري (87-69)، الفتاة الكويتي (85-76)، كوسيدار الجزائري (79-52)، مقابل خسارته أمام العلا السعودي (58-67).
وفي قراءة سريعة لمباريات البطولة العربية، فإن الفرق المتنافسة على اللقب ظهرت بظروف وقدرات متباينة، خاصة وأن تبادل الفوز فيما بينها شكل "ضربة مزدوجة ونصرا مضاعفا" في صراع الترتيب، بعدما فشل فريقا "القاع"، غاز الشمال العراقي والوحدة السوري، في إثبات حضورهما وتحديد مسار اللقب، الذي غادراه في وقت مبكر.
وشكل إعلان الاتحاد العربي عن الجوائز الفردية، صدمة للمتابعين بعدما تواجدت فقط لاعبة الفحيص ماسه النوباني باختيارها أفضل مصوبة ثلاثيات للبطولة، فيما اختيرت الجزائرية هند جلول لاعبة فريق كوسيدار هدافة للبطولة ومحترفته اللبنانية ريبيكا عقل كأفضل لاعبة في البطولة، كما اختيرت المحترفة النيجيرية اجوما فرانك لاعبة الفتاة الكويتي أفضل لاعبة محترفة بالبطولة العربية.
ويعد لقب النسخة الـ25 من بطولة الأندية العربية للسيدات هو الأول في مسيرة نادي شباب الفحيص، بعدما خسر لقب نسخة العام 2016 أمام المجمع البترولي الجزائري، مقابل تقلده الميدالية البرونزية في ثلاث نسخ، الأعوام 2017 في لبنان، 2018 في مصر و 2021 في الأردن.
سماوي: بطولة قوية
وإنجاز يسجل للأردن
وأشار رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي، أن اللقب العربي يمثل مسيرة اجتهاد ومثابرة طويلة لنادي الفحيص، والتي توجت باللقب التاريخي الأول من نوعه لكرة السلة الأردنية عامة، ونادي شباب الفحيص خصوصا.
وقال سماوي في تصريحات خاصة لـ"الغد": "شكرا لمن دعمنا منذ بدء مشاركاتنا على الصعيد الخارجي، ولقب النسخة الـ25 من البطولة العربية كان مطمعا بالنسبة لنا، كونه يحمل رقما عزيزا على قلوبنا"، في إشارة إلى اليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سلطاته الدستورية".
وتابع: "أشكر ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية على التغطية المثالية للبطولة، وثقة الاتحاد العربي بقدرة الفحيص على الاستضافة والتنظيم ودعم اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة برئاسة محمد عليان، وأمانة عمان الكبرى والشرق الأوسط للتأمين وبنك لبنان والمهجر والمستشفى السعودي وشركة برومين وشركة زين ومختبرات مدلاب، والذين ساهموا في كتابة الإنجاز".
وجدد سماوي ثقته بالجهاز الفني لفريق شباب الفحيص، مشيرا: "نايف عصفور من المدربين المجتهدين ويخلق حالة انسجام ويمتلك علاقة وثيقة مع وكلاء اللاعبين والمحترفات، لدينا 120 لاعبة كرة سلة في نادي الفحيص ونحو 7 مدربين وطنيين، وثقتنا عالية بهم لتفريخ اللاعبات"، مؤكدا تلقيهم دعوات للمشاركة في بطولات ودية بالخليج العربي، مع توجههم لتلبية البعض منها لمنح اللاعبات المزيد من الخبرات، ومعربا عن تمنياته بأن يتواصل دعم اللاعبات، سواء بوجودهم أو من يخلفهم في مجلس الإدارة، والذي يضم إلى جانبه الأعضاء، عيسى السلمان، أيمن المخامرة، سامر الشعيني، قتيبة العكاوي ومجدي حتر، والذين يعدون جنودا مجهولين في تسطير الإنجاز العربي، الذي سيبقى خالدا.
عصفور: كتبنا تاريخا جديدا
من جانبه، أبدى المدير الفني لفريق نادي شباب الفحيص نايف عصفور، سعادته عقب التتويج باللقب الخارجي الثاني مع الفحيص خلال فترة زمنية قصيرة، عقب الظفر بلقب دورة الألعاب العربية في الشارقة مطلع العام الحالي.
وقال عصفور: "لقب مهم لنادي الفحيص، ونجحنا بكتابة تاريخ جديد كأول ناد أردني يحرز لقب بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، وأثبتنا أن لاعباتنا المحليات هن الأفضل في المنطقة".
وأضاف: "بدايتنا كانت بطيئة بسبب ابتعاد اللاعبات عن أجواء المنافسات لغياب المسابقة المحلية، لكننا أثبتنا علو كعبنا في الأدوار الإقصائية، وترجمنا ذلك في الفوز بفارق مريح بالنهائي، أشكر إدارة نادي الفحيص على الثقة الكبيرة التي منحتني إياها".
واستطرد: "الجمهور الأردني كان كلمة السر في الانتصارات الأخيرة، بعدما آزرونا بكثافة، هذا الإنجاز يسجل للأردن، وأشكر رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، على دعمه وتحفيزه لنا قبل النهائي".
وحول ملف المحترفات، أكد عصفور: "لقد قمت ببناء قاعدة قوية مع وكلاء اللاعبات ونخبة المحترفات، ورغم صعوبة الفترة لضيق الوقت، إلا أن اسم نادي الفحيص بات جاذبا لأفضل اللاعبات لنيل شرف تمثيله، وكانت المحترفتان بروكي ويليامز وانجيلا تومبكينز في الموعد".
النجار: الحلم يتحقق
في المقابل، أعربت لاعبة نادي شباب الفحيص زاره النجار، عن شعورها بالفخر والسعادة لمساهمتها وزميلاتها في تحقيق إنجاز أردني بسواعد وطنية.
وقالت النجار: "اللقب العربي كان ينقص خزائن الفحيص والأندية الأردنية عامة، ومنذ كنت في الثالثة عشرة من عمري، كنت أحلم بصعود منصات التتويج العربية، والحلم يتحقق اليوم بجهود ودعم الجميع".
واختتمت حديثها بالقول: "الجمهور الأردني يرفع الرأس، وطعم اللقب يبدو رائعا كونه في ملعبنا وبين جماهيرنا، التي حفزتنا طوال النهائي لتقديم أفضل ما لدينا".
قراءة رقمية
سجل الفحيص إجمالي 563 نقطة في 7 مباريات خاضها في البطولة، بمعدل 80.42 نقطة في المباراة الواحدة، فيما استقبلت سلته إجمالي 456 نقطة وبمتوسط 65.14 نقطة.
كما بلغ متوسط الفحيص في التسجيل من استثمار حالات التيرن أوفر 14.71 نقطة لكل مباراة، و10 نقاط من الفرصة الثانية و16.42 نقطة من الفاست بريك، ومتوسط 16.42 نقطة من دكة البدلاء، في مساهمة فاعلة.
وبلغ متوسط نسبة نجاح لاعبات شباب الفحيص في التسجيل من داخل القوس خلال 7 مباريات خاضها في البطولة العربية 50.95 % (133 من 261)، ونسبة نجاح 32.53 % من خارج القوس (68 من 209) ونسبة نجاح %75 من خط الرميات الحرة (99 من 132).

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