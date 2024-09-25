7 مباريات تؤكد أحقية سيدات الفحيص بلقب بطولة الأندية العربية لكرة السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - مضى فريق نادي شباب الفحيص نحو اللقب الأول في تاريخه على مستوى بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، متجاوزا عقبة نظيره فريق نادي العلا السعودي (84-60) في الدور النهائي، فيما نال كوسيدار الجزائري المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، بعد تقديمه عرضا ارتقى لطموحاته بفوزه على الفتاة الكويتي (86-75).
ولعل المرحلة الأولى "الدور التمهيدي" من البطولة العربية، منحت الفحيص "الضوء الأخضر" لبسط هيمنته على صدارة البطولة، التي تشاركها مع العلا السعودي، قبل أن يتجاوز الفتاة الكويتي في طريقه إلى النهائي (95-82).
واستهل الفحيص مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على فرق، غاز الشمال العراقي (75-50)، الوحدة السوري (87-69)، الفتاة الكويتي (85-76)، كوسيدار الجزائري (79-52)، مقابل خسارته أمام العلا السعودي (58-67).
وفي قراءة سريعة لمباريات البطولة العربية، فإن الفرق المتنافسة على اللقب ظهرت بظروف وقدرات متباينة، خاصة وأن تبادل الفوز فيما بينها شكل "ضربة مزدوجة ونصرا مضاعفا" في صراع الترتيب، بعدما فشل فريقا "القاع"، غاز الشمال العراقي والوحدة السوري، في إثبات حضورهما وتحديد مسار اللقب، الذي غادراه في وقت مبكر.
وشكل إعلان الاتحاد العربي عن الجوائز الفردية، صدمة للمتابعين بعدما تواجدت فقط لاعبة الفحيص ماسه النوباني باختيارها أفضل مصوبة ثلاثيات للبطولة، فيما اختيرت الجزائرية هند جلول لاعبة فريق كوسيدار هدافة للبطولة ومحترفته اللبنانية ريبيكا عقل كأفضل لاعبة في البطولة، كما اختيرت المحترفة النيجيرية اجوما فرانك لاعبة الفتاة الكويتي أفضل لاعبة محترفة بالبطولة العربية.
ويعد لقب النسخة الـ25 من بطولة الأندية العربية للسيدات هو الأول في مسيرة نادي شباب الفحيص، بعدما خسر لقب نسخة العام 2016 أمام المجمع البترولي الجزائري، مقابل تقلده الميدالية البرونزية في ثلاث نسخ، الأعوام 2017 في لبنان، 2018 في مصر و 2021 في الأردن.
سماوي: بطولة قوية
وإنجاز يسجل للأردن
وأشار رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي، أن اللقب العربي يمثل مسيرة اجتهاد ومثابرة طويلة لنادي الفحيص، والتي توجت باللقب التاريخي الأول من نوعه لكرة السلة الأردنية عامة، ونادي شباب الفحيص خصوصا.
وقال سماوي في تصريحات خاصة لـ"الغد": "شكرا لمن دعمنا منذ بدء مشاركاتنا على الصعيد الخارجي، ولقب النسخة الـ25 من البطولة العربية كان مطمعا بالنسبة لنا، كونه يحمل رقما عزيزا على قلوبنا"، في إشارة إلى اليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سلطاته الدستورية".
وتابع: "أشكر ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية على التغطية المثالية للبطولة، وثقة الاتحاد العربي بقدرة الفحيص على الاستضافة والتنظيم ودعم اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة برئاسة محمد عليان، وأمانة عمان الكبرى والشرق الأوسط للتأمين وبنك لبنان والمهجر والمستشفى السعودي وشركة برومين وشركة زين ومختبرات مدلاب، والذين ساهموا في كتابة الإنجاز".
وجدد سماوي ثقته بالجهاز الفني لفريق شباب الفحيص، مشيرا: "نايف عصفور من المدربين المجتهدين ويخلق حالة انسجام ويمتلك علاقة وثيقة مع وكلاء اللاعبين والمحترفات، لدينا 120 لاعبة كرة سلة في نادي الفحيص ونحو 7 مدربين وطنيين، وثقتنا عالية بهم لتفريخ اللاعبات"، مؤكدا تلقيهم دعوات للمشاركة في بطولات ودية بالخليج العربي، مع توجههم لتلبية البعض منها لمنح اللاعبات المزيد من الخبرات، ومعربا عن تمنياته بأن يتواصل دعم اللاعبات، سواء بوجودهم أو من يخلفهم في مجلس الإدارة، والذي يضم إلى جانبه الأعضاء، عيسى السلمان، أيمن المخامرة، سامر الشعيني، قتيبة العكاوي ومجدي حتر، والذين يعدون جنودا مجهولين في تسطير الإنجاز العربي، الذي سيبقى خالدا.
عصفور: كتبنا تاريخا جديدا
من جانبه، أبدى المدير الفني لفريق نادي شباب الفحيص نايف عصفور، سعادته عقب التتويج باللقب الخارجي الثاني مع الفحيص خلال فترة زمنية قصيرة، عقب الظفر بلقب دورة الألعاب العربية في الشارقة مطلع العام الحالي.
وقال عصفور: "لقب مهم لنادي الفحيص، ونجحنا بكتابة تاريخ جديد كأول ناد أردني يحرز لقب بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، وأثبتنا أن لاعباتنا المحليات هن الأفضل في المنطقة".
وأضاف: "بدايتنا كانت بطيئة بسبب ابتعاد اللاعبات عن أجواء المنافسات لغياب المسابقة المحلية، لكننا أثبتنا علو كعبنا في الأدوار الإقصائية، وترجمنا ذلك في الفوز بفارق مريح بالنهائي، أشكر إدارة نادي الفحيص على الثقة الكبيرة التي منحتني إياها".
واستطرد: "الجمهور الأردني كان كلمة السر في الانتصارات الأخيرة، بعدما آزرونا بكثافة، هذا الإنجاز يسجل للأردن، وأشكر رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، على دعمه وتحفيزه لنا قبل النهائي".
وحول ملف المحترفات، أكد عصفور: "لقد قمت ببناء قاعدة قوية مع وكلاء اللاعبات ونخبة المحترفات، ورغم صعوبة الفترة لضيق الوقت، إلا أن اسم نادي الفحيص بات جاذبا لأفضل اللاعبات لنيل شرف تمثيله، وكانت المحترفتان بروكي ويليامز وانجيلا تومبكينز في الموعد".
النجار: الحلم يتحقق
في المقابل، أعربت لاعبة نادي شباب الفحيص زاره النجار، عن شعورها بالفخر والسعادة لمساهمتها وزميلاتها في تحقيق إنجاز أردني بسواعد وطنية.
وقالت النجار: "اللقب العربي كان ينقص خزائن الفحيص والأندية الأردنية عامة، ومنذ كنت في الثالثة عشرة من عمري، كنت أحلم بصعود منصات التتويج العربية، والحلم يتحقق اليوم بجهود ودعم الجميع".
واختتمت حديثها بالقول: "الجمهور الأردني يرفع الرأس، وطعم اللقب يبدو رائعا كونه في ملعبنا وبين جماهيرنا، التي حفزتنا طوال النهائي لتقديم أفضل ما لدينا".
قراءة رقمية
سجل الفحيص إجمالي 563 نقطة في 7 مباريات خاضها في البطولة، بمعدل 80.42 نقطة في المباراة الواحدة، فيما استقبلت سلته إجمالي 456 نقطة وبمتوسط 65.14 نقطة.
كما بلغ متوسط الفحيص في التسجيل من استثمار حالات التيرن أوفر 14.71 نقطة لكل مباراة، و10 نقاط من الفرصة الثانية و16.42 نقطة من الفاست بريك، ومتوسط 16.42 نقطة من دكة البدلاء، في مساهمة فاعلة.
وبلغ متوسط نسبة نجاح لاعبات شباب الفحيص في التسجيل من داخل القوس خلال 7 مباريات خاضها في البطولة العربية 50.95 % (133 من 261)، ونسبة نجاح 32.53 % من خارج القوس (68 من 209) ونسبة نجاح %75 من خط الرميات الحرة (99 من 132).
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