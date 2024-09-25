سلامي يتواصل مع المحترفين.. محترفان سوري ومغربي ينذران مغير السرحان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
مدرب المنتخب يتواصل مع المحترفين عبر "زوم"
خصص المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، وقتا خلال الفترة الماضية، للتواصل مع لاعبي المنتخب المحترفين خارج الأردن، للاطمئنان على أحوالهم الفنية والبدنية والصحية، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والنفسية، للمباراتين المقبلتين والمهمتين للمنتخب أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، الشهر المقبل، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026. واستفسر المدرب من اللاعبين عن مبارياتهم في الدوريات التي يلعبون فيها، ومدى قدرتها على منحهم الجاهزية الفنية والبدنية، قبل الوصول لمباراتي كوريا وسلطنة عمان.
ولاقت خطوة المدرب إطراء اللاعبين المعنيين، مؤكدين إداركهم لأهمية المباراتين المقبلتين، في الطريق نحو المونديال.
محترفان سوري ومغربي ينذران السرحان ويستعدان لشكوى
وجه المحترفان السوري سبيع الحموي والمغربي نبيل خشاش، إنذارين رسميين لنادي مغير السرحان، مطالبين بحقوقهما المالية، أو مواجهة تقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقام عماد حناينة المكلف بالدفاع عن اللاعبين المحترفين، بتوجيه إنذارين منفصلين إلى نادي مغير السرحان، مطالبا بصرف مستحقات اللاعبين السوري والمغربي خلال فترة محددة، أو مواجهة تقديم شكوى في الاتحاد الدولي، لضمان الحصول على المستحقات. وتختلف قصة اللاعبين السوري والمغربي، حيث يطالب المحترف السوري سبيع الحموي، بدفع مستحقات مالية متأخرة، لم يحصل عليها خلال احترافه في الفريق، فيما تبدو قصة المحترف المغربي غريبة بعض الشيء، حيث قام مغير السرحان بداية الموسم الكروي الحالي، بتوقيع اللاعب في سجلات النادي، ولكنه لم يتمكن من تسجيله في كشوفات الفريق في اتحاد الكرة، وبالتالي عدم اللعب مع الفريق، ما دفع المغربي لتوجيه إنذار للنادي للمطالبة بحقوقه المنصوص عليها في العقد، أو اللجوء إلى "فيفا" لتقديم شكوى.
الوحدات يعسكر للأهلي ويعيد "الود" مع راتب
دخل فريق الوحدات لكرة القدم، أمس، في معسكر مغلق في الفندق، استعدادا لملاقاة فريق الأهلي اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين.
ويتطلع الوحدات إلى هذه المباراة بأهمية بالغة، كونها في مواجهة متصدر الدوري فريق الأهلي، إلى جانب أنها تعد محطة مهمة فنيا ونفسيا، قبل التوجه إلى الإمارات يوم السبت المقبل، لملاقاة فريق الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا.
إلى ذلك، تفيد المعلومات بأن نادي الوحدات، نجح في إعادة الود بين اللاعب صالح راتب والجهاز الفني، بعد فترة من الجفاء نتيجة أسباب عدة، بانتظار عودة راتب إلى تشكيلة الفريق في الفترة المقبلة.
وكان راتب غاب عن تشكيلة الوحدات الأساسية في أكثر من مباراة، كان آخرها أمام الفيصلي وسبهان الإيراني.
الفيصلي يترقب بطاقة الحوراني الدولية
ما يزال النادي الفيصلي يترقب وصول بطاقة الانتقال الدولية، للاعب هادي الحوراني الذي سبق وأن وقع على كشوفات النادي لمدة 3 أشهر فقط.
وخاطب النادي الفيصلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لطلب بطاقة انتقال الحوراني الذي كان محترفا في فريق الفتح الرباطي المغربي، ولكن من دون الحصول على البطاقة حتى عصر أمس.
ويمتد عقد الحوراني مع الفيصلي حتى شهر كانون الأول (ديسمبر)، علما أن اللاعب لم يشارك حتى الآن في أي مباراة للفيصلي في المنافسات المحلية.
شطناوي يبدأ عمله مدربا لحراس مرمى السلط
بدأ محمد شطناوي عمله مدربا لحراس مرمى فريق السلط لكرة القدم، خلفا للمدرب فادي الشناق الذي غادر الفريق.
والتقت إدارة نادي السلط مع شطناوي، أول من أمس، حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل، قبل أن يباشر المدرب عمله بنفس يوم الاتفاق.
وسبق لشطناوي أن لعب حارسا للمرمى في أندية كبيرة، أبرزها الحسين إربد والفيصلي، قبل أن ينتقل إلى حقل التدريب، ويخوض الدورات التدريبية التي أهلته ليكون مدربا للحراس.
كواليس النجوم
. مصادر في المنتخب الوطني لكرة القدم، أكدت أن موعد عودة اللاعب يزن النعيمات للمنافسات لم تتضح بشكل دقيق حتى الآن، في ظل خضوع اللاعب لفترة علاج بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.
. أكثر من مسؤول في أندية المحترفين، شكا من عدم القدرة على إجراء أي تدريب على ملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي، الأمر الذي يؤثر على أدائهم الفني في مباريات الدوري التي تقام على ملاعب العشب الطبيعي.
. لاعب في ناد بدوري المحترفين لكرة القدم، كشف عن غياب التجانس بين أعضاء الجهاز الفني، وهو ما يظهر جليا في بعض التدريبات، وحتى خلال الحديث على مقاعد البدلاء خلال المباريات.
. رئيس أحد أندية المحترفين، بات تحت مرمى نيران لاعبين وأعضاء هيئة عامة بسبب عدم رده على الاتصالات، وتجاهل لكل محاولات التواصل معه... البعض أطلق العنان لخياله للتكهن بسبب عدم رد الرئيس على الاتصالات.
. مسؤول في ناد بدوري المحترفين لكرة القدم، وصف المدير الفني في الفريق بالقنبلة المؤقتة، مبديا تخوفه من تداعيات على الفريق مستقبلا.
. المدرب الأردني عمار الزريقي، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، لحسم موضوع انضمامه للجهاز الفني للمنتخب العماني لكرة القدم.
. أكثر من لاعب ما يزالون يأملون بأن تشملهم اختيارات المنتخب الوطني لكرة القدم، في المباراتين المقبلتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان الشهر المقبل، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
. نادي الحسين إربد، أعلن، أمس، مغادرة المدير الفني لفريق كرة القدم البرتغالي تياغو موتينيو، متمنيا له التوفيق في خطوته التالية.. النادي أعلن عودة المدرب البرتغالي جواو موتا لقيادة الفريق.
. مسؤول في ناد بدروي المحترفين، شكا سرا من عدم القدرة على ضبط لاعبيه قبل المباراة بيوم، الأمر الذي يجعل من المعسكر المغلق في الفندق ضرورة.. اللاعب يخشى أن يقوم عدد من لاعبيه بالسهر لساعات متأخرة، وتعاطي الدخان والأرجيلة في ظل غياب مسؤولية عدد من اللاعبين.
. لاعبون في أحد أندية المحترفين، يتوقعون تقصيرا إداريا في دفع مقدمات عقودهم المستحقة نهاية الشهر الحالي.. أحد اللاعبين كشف لمقرب منه عن عدم شعوره بالراحة بسبب الحديث عن عدم قدرة النادي على تأمين ما تبقى من مقدم عقده.
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