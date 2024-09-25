سلامي يتواصل مع المحترفين.. محترفان سوري ومغربي ينذران مغير السرحان

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدرب المنتخب يتواصل مع المحترفين عبر "زوم"

خصص المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، وقتا خلال الفترة الماضية، للتواصل مع لاعبي المنتخب المحترفين خارج الأردن، للاطمئنان على أحوالهم الفنية والبدنية والصحية، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والنفسية، للمباراتين المقبلتين والمهمتين للمنتخب أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، الشهر المقبل، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026. واستفسر المدرب من اللاعبين عن مبارياتهم في الدوريات التي يلعبون فيها، ومدى قدرتها على منحهم الجاهزية الفنية والبدنية، قبل الوصول لمباراتي كوريا وسلطنة عمان.

ولاقت خطوة المدرب إطراء اللاعبين المعنيين، مؤكدين إداركهم لأهمية المباراتين المقبلتين، في الطريق نحو المونديال.

محترفان سوري ومغربي ينذران السرحان ويستعدان لشكوى

وجه المحترفان السوري سبيع الحموي والمغربي نبيل خشاش، إنذارين رسميين لنادي مغير السرحان، مطالبين بحقوقهما المالية، أو مواجهة تقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقام عماد حناينة المكلف بالدفاع عن اللاعبين المحترفين، بتوجيه إنذارين منفصلين إلى نادي مغير السرحان، مطالبا بصرف مستحقات اللاعبين السوري والمغربي خلال فترة محددة، أو مواجهة تقديم شكوى في الاتحاد الدولي، لضمان الحصول على المستحقات. وتختلف قصة اللاعبين السوري والمغربي، حيث يطالب المحترف السوري سبيع الحموي، بدفع مستحقات مالية متأخرة، لم يحصل عليها خلال احترافه في الفريق، فيما تبدو قصة المحترف المغربي غريبة بعض الشيء، حيث قام مغير السرحان بداية الموسم الكروي الحالي، بتوقيع اللاعب في سجلات النادي، ولكنه لم يتمكن من تسجيله في كشوفات الفريق في اتحاد الكرة، وبالتالي عدم اللعب مع الفريق، ما دفع المغربي لتوجيه إنذار للنادي للمطالبة بحقوقه المنصوص عليها في العقد، أو اللجوء إلى "فيفا" لتقديم شكوى.

الوحدات يعسكر للأهلي ويعيد "الود" مع راتب

دخل فريق الوحدات لكرة القدم، أمس، في معسكر مغلق في الفندق، استعدادا لملاقاة فريق الأهلي اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين.









ويتطلع الوحدات إلى هذه المباراة بأهمية بالغة، كونها في مواجهة متصدر الدوري فريق الأهلي، إلى جانب أنها تعد محطة مهمة فنيا ونفسيا، قبل التوجه إلى الإمارات يوم السبت المقبل، لملاقاة فريق الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا.

إلى ذلك، تفيد المعلومات بأن نادي الوحدات، نجح في إعادة الود بين اللاعب صالح راتب والجهاز الفني، بعد فترة من الجفاء نتيجة أسباب عدة، بانتظار عودة راتب إلى تشكيلة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان راتب غاب عن تشكيلة الوحدات الأساسية في أكثر من مباراة، كان آخرها أمام الفيصلي وسبهان الإيراني.

الفيصلي يترقب بطاقة الحوراني الدولية

ما يزال النادي الفيصلي يترقب وصول بطاقة الانتقال الدولية، للاعب هادي الحوراني الذي سبق وأن وقع على كشوفات النادي لمدة 3 أشهر فقط.

وخاطب النادي الفيصلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لطلب بطاقة انتقال الحوراني الذي كان محترفا في فريق الفتح الرباطي المغربي، ولكن من دون الحصول على البطاقة حتى عصر أمس.

ويمتد عقد الحوراني مع الفيصلي حتى شهر كانون الأول (ديسمبر)، علما أن اللاعب لم يشارك حتى الآن في أي مباراة للفيصلي في المنافسات المحلية.

شطناوي يبدأ عمله مدربا لحراس مرمى السلط

بدأ محمد شطناوي عمله مدربا لحراس مرمى فريق السلط لكرة القدم، خلفا للمدرب فادي الشناق الذي غادر الفريق.

والتقت إدارة نادي السلط مع شطناوي، أول من أمس، حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل، قبل أن يباشر المدرب عمله بنفس يوم الاتفاق.

وسبق لشطناوي أن لعب حارسا للمرمى في أندية كبيرة، أبرزها الحسين إربد والفيصلي، قبل أن ينتقل إلى حقل التدريب، ويخوض الدورات التدريبية التي أهلته ليكون مدربا للحراس.

كواليس النجوم

. مصادر في المنتخب الوطني لكرة القدم، أكدت أن موعد عودة اللاعب يزن النعيمات للمنافسات لم تتضح بشكل دقيق حتى الآن، في ظل خضوع اللاعب لفترة علاج بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

. أكثر من مسؤول في أندية المحترفين، شكا من عدم القدرة على إجراء أي تدريب على ملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي، الأمر الذي يؤثر على أدائهم الفني في مباريات الدوري التي تقام على ملاعب العشب الطبيعي.

. لاعب في ناد بدوري المحترفين لكرة القدم، كشف عن غياب التجانس بين أعضاء الجهاز الفني، وهو ما يظهر جليا في بعض التدريبات، وحتى خلال الحديث على مقاعد البدلاء خلال المباريات.

. رئيس أحد أندية المحترفين، بات تحت مرمى نيران لاعبين وأعضاء هيئة عامة بسبب عدم رده على الاتصالات، وتجاهل لكل محاولات التواصل معه... البعض أطلق العنان لخياله للتكهن بسبب عدم رد الرئيس على الاتصالات.

. مسؤول في ناد بدوري المحترفين لكرة القدم، وصف المدير الفني في الفريق بالقنبلة المؤقتة، مبديا تخوفه من تداعيات على الفريق مستقبلا.

. المدرب الأردني عمار الزريقي، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، لحسم موضوع انضمامه للجهاز الفني للمنتخب العماني لكرة القدم.

. أكثر من لاعب ما يزالون يأملون بأن تشملهم اختيارات المنتخب الوطني لكرة القدم، في المباراتين المقبلتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان الشهر المقبل، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.

. نادي الحسين إربد، أعلن، أمس، مغادرة المدير الفني لفريق كرة القدم البرتغالي تياغو موتينيو، متمنيا له التوفيق في خطوته التالية.. النادي أعلن عودة المدرب البرتغالي جواو موتا لقيادة الفريق.

. مسؤول في ناد بدروي المحترفين، شكا سرا من عدم القدرة على ضبط لاعبيه قبل المباراة بيوم، الأمر الذي يجعل من المعسكر المغلق في الفندق ضرورة.. اللاعب يخشى أن يقوم عدد من لاعبيه بالسهر لساعات متأخرة، وتعاطي الدخان والأرجيلة في ظل غياب مسؤولية عدد من اللاعبين.

. لاعبون في أحد أندية المحترفين، يتوقعون تقصيرا إداريا في دفع مقدمات عقودهم المستحقة نهاية الشهر الحالي.. أحد اللاعبين كشف لمقرب منه عن عدم شعوره بالراحة بسبب الحديث عن عدم قدرة النادي على تأمين ما تبقى من مقدم عقده.