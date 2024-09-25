احذر تناول المضادات الحيوية مع هذه المشروبات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شددت غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا على ضرورة تناول المضادات الحيوية طوال المدة، التي حددها الطبيب، محذرة من التوقف عن تناولها عند الشعور بتحسن.
مخاطر التوقف المبكر
عللت الغرفة ذلك بأن تحسن الحالة الصحية لا يعني السيطرة على العدوى بشكل كامل، مشيرة إلى أن التوقف المبكر عن تناول المضاد الحيوي، قد يؤدي إلى إطالة أمد العدوى، كما أنه قد يساعد البكتيريا، التي لم يتم قتلها بعد، على تكوين مقاومة للمضاد الحيوي، والذي يفقد حينئذ مفعوله المرجو.
ومن الضروري أيضاً الالتزام بالفاصل الزمني بين الجرعات، فإذا وصف الطبيب تناول المضاد الحيوي بمعدل ثلاث مرات يومياً، فينبغي حينئذ تناوله كل 8 ساعات.
ومن المهم أيضاً تناول المضادات الحيوية بكوب كبير من ماء الصنبور، نظراً لأنه مع المشروبات الأخرى مثل الحليب أو عصائر الفاكهة، هناك خطر حدوث تفاعلات كيميائية مع بعض المواد الفعالة. وكالات
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