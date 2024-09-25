احذر تناول المضادات الحيوية مع هذه المشروبات

MENAFN - Alghad Newspaper)مخاطر التوقف المبكرعللت الغرفة ذلك بأن تحسن الحالة الصحية لا يعني السيطرة على العدوى بشكل كامل، مشيرة إلى أن التوقف المبكر عن تناول المضاد الحيوي، قد يؤدي إلى إطالة أمد العدوى، كما أنه قد يساعد البكتيريا، التي لم يتم قتلها بعد، على تكوين مقاومة للمضاد الحيوي، والذي يفقد حينئذ مفعوله المرجو.



ومن الضروري أيضاً الالتزام بالفاصل الزمني بين الجرعات، فإذا وصف الطبيب تناول المضاد الحيوي بمعدل ثلاث مرات يومياً، فينبغي حينئذ تناوله كل 8 ساعات.



ومن المهم أيضاً تناول المضادات الحيوية بكوب كبير من ماء الصنبور، نظراً لأنه مع المشروبات الأخرى مثل الحليب أو عصائر الفاكهة، هناك خطر حدوث تفاعلات كيميائية مع بعض المواد الفعالة. وكالات

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