قلسوم.. رحلة في قلب المأكولات الشعبية ضمن تجربة سياحية بأم قيس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية
عمان- مهارتها وموهبتها في الطهي مكنت السيدة الأردنية قلسوم الصياح من إطلاق مشروع مطبخها الإنتاجي في قرية أم قيس، شمال المملكة. حيث تقدم من خلاله مأكولات شعبية تقليدية تحمل نكهة الأصالة ومذاق الجدات، تلك التي نشأ عليها كل أردني.
مذاق مأكولاتها الأصيل جعل مطبخ الصياح وجهة مميزة للعديد من السياح، الذين يقصدونه لتعلم فنون الطهي بالنكهات الأردنية، وتذوق أشهى المأكولات التقليدية. كما يمنحهم فرصة للتعرف على ثقافة وأصالة الطعام الأردني التراثي، ويتيح لهم عيش تجربة سياحية فريدة وسط رحاب أم قيس وخيراتها.
وفي حديث خاص مع "الغد"، أوضحت قلسوم الصياح أن مشروعها هو مطبخ إنتاجي يختص بالأكلات الشعبية التقليدية القديمة. وأشارت إلى أن مهارتها في الطهي وشغفها به، إلى جانب إعداد المخبوزات وقراص العيد، ومعرفة الجميع بتميزها في هذا المجال، كانت الدافع وراء إطلاق فكرة المطبخ الإنتاجي.
وأوضحت الصياح أن حبها وشغفها بالطهي هواية نشأت معها منذ طفولتها، حيث تعلمت فنون طهي المأكولات الشعبية التقليدية على أصولها من والدتها الراحلة. وأشارت الصياح إلى أن شقيقتها، التي تعمل معلمة، كانت أول من اقترح عليها فكرة المطبخ الإنتاجي، بعدما لاحظت عدم رغبة المعلمات في شراء الوجبات السريعة وتفضيلهن للأكلات الشعبية.
في البداية، رفضت الصياح الفكرة ولم تتقبلها. ولكن بعد يومين، عرض عليها آخرون نفس الاقتراح، مما جعلها تشعر بأنها إشارة للبدء في مشروعها الخاص بالمطبخ الإنتاجي، وحينها، بدأت ترى الفكرة جيدة ومشجعة، فقررت المضي في تحقيق ما تحب.
ذكرت الصياح أنها عرضت الفكرة على زوجها، لكنه في البداية رفضها، ومع ذلك، استمرت في إقناعه حتى وافق عليها. وفي العام 2011، أطلقت مشروع مطبخها الإنتاجي وبدأت في صنع المخبوزات بأنواعها وقراص العيد، وبيعها في المدارس. ومع مرور الوقت، وجدت التجربة ناجحة، ولها قبول كبير بين المحيطين.
هذا النجاح شجع الصياح على الاستمرار، حيث كانت تعد يوميا أكلات شعبية لبعض المدارس وتبيعها للمعلمات. كانت تستيقظ منذ الفجر لتبدأ عملها، وكانت المعلمات يبدين إعجابهن دائماً بجودة طهيها، مما زاد من حماسها ودفعها للعمل بجد وحب أكبر.
وتشير الصياح إلى أن المعلمات كن من مناطق مختلفة من الشمال وكل واحدة منهن كانت تتحدث للأخرى عنها وعن عملها ومن هنا عُرفت في المنطقة، ومن بعدها وتواصل معها الصندوق الأردني الهاشمي وعرضوا عليها أن تصبح عضوة معهم ووافقت على ذلك.
بدأت الصياح بتلقي تدريبات من خلال الصندوق، مما منحها دراية أكبر بإدارة المشاريع. هذا ساعدها على استمرارية مشروعها وتطوره بشكل ملحوظ.
تذكر الصياح أنها بدأت على المستوى المحلي ثم تطورت إلى المستوى الخارجي، حيث بدأت تستقبل مجموعات سياحية في منزلها. في أواخر العام 2016، تواصلت معها شركة البركة للسياحة وعرضت عليها العمل معهم، حيث كانوا يجلبون المجموعات السياحية لاختبار وعيش تجربة سياحية مميزة في إعداد المأكولات الشعبية التقليدية.
أوضحت الصياح أنها تقدم حصصا لطهي تعلم السائح الأجنبي كيفية إعداد الأطباق التقليدية. وأشارت إلى أنهم عند نزولهم من الجبل، يكون معهم ما قطفوه من نباتات مثل الخبيزة والعكوب واللوف والجعدة، حيث تأتي إليهم وتعلمهم طريقة طهيها مباشرة من الأرض. تقوم بإعداد "الجعاجيل" وغيرها من المأكولات الشعبية، مما يجعلهم يشعرون بالسعادة، لأنهم يتعرفون على ثقافة جديدة ويتعلمون كيفية تحضير أطباق تقليدية.
تركز الصياح على إعداد الأطباق الصحية من خلال استخدام النباتات التي تزرعها في حديقة منزلها، مثل الزعتر واللوف والجعدة وغيرها. كما تعتمد على المكونات المحلية من خيرات أم قيس، مثل طحين القمح وزيت الزيتون، لتقدم أطعمة صحية خالية من أي مواد حافظة.
يعمل برفقة الصياح في مشروعها خمس سيدات من أم قيس، يمتلكن مهارات في الطهي. منوهة إلى أنهن تعلمن منها كيفية إعداد بعض المأكولات، مما ساهم في تطوير مهاراتهن في الطهي. وتذكر الصياح أن "المكمورة" من أكثر الأطباق التي تصنعها، ويشاد بمذاقها، بالإضافة إلى قراص العيد الذي تعده بنكهة مميزة.
ووفق الصياح فإنها كانت على دراية وإتقان بالأطباق التي تشتهر بها "عروس الشمال"، مؤكدة أنها حافظت عليها كما تعلمتها بأصالتها ونكهتها دون تغيير. تقول: "أحببت أن أحافظ على الطبخة التقليدية الأصيلة دون أن أدخل عليها مكونات مختلفة أو أضيف إليها، لأنني أؤمن بأهمية كل شيء على أصوله، وهذا هو الصحيح".
تؤكد الصياح أنها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه المأكولات الأردنية الأصيلة، وتعمل على نقلها إلى الأجيال القادمة، معتبرة إياها موروثا ثقافيا أردنيا يجب الحفاظ عليه. وتضيف أنها علمت جميع بناتها فنون الطهي.
تذكر قلسوم الصياح أنها قدمت دورة تدريبية لفتاتين لمدة شهرين، حيث علمتهما فنون الطهي. وأوضحت أنها ترغب في نقل الخبرات والمهارات التي تمتلكها لكل من يحب الطهي، إذ تتلقى الكثير من المكالمات التي تسألها عن طرق إعداد بعض المأكولات، فتقدم لهم الوصفات بحب وتعلمهم الطرق المناسبة.
وعن التحديات، تبين الصياح أن الرفض والمعارضة، كانا حاضرين في البداية. لكن بعد أول محاولة لها ورؤية الإقبال من الجميع، تغلبت على هذا التحدي بفضل مهارتها، كما أن زوجها شجعها على الاستمرار في عمل ما تحب.
واجهت الصياح تحديا في رأس المال، حيث بدأت من الصفر، وبجهودها استطاعت تحقيق مردود مالي جيد. ولم تكن غايتها الرئيسية المال، بل كانت ترغب في ممارسة هوايتها التي تحب، وإعداد مأكولات بنكهة أردنية للجميع بمهارة وقدرة.
تقول الصياح: "ليس هناك شيء يأتي بسهولة"، مشيرة إلى أنها لم تصل إلى ما هي عليه اليوم بسهولة، بل تعبت كثيرا في هذا الطريق. بدأت في بيت الدرج مع فرن صغير، لكنها ظلت مثابرة ومستمرة، وتغلبت على هذه التحديات بمساعدة زوجها وأطفالها وأهلها، الذين ساندوها وشجعوها وعملوا معها.
تذكر الصياح أنها حصلت على منحة، استخدمتها لبناء مطبخ في الطابق الثاني، حيث عملت فيه لفترة وابتكرت شعارا لعملها. ومؤخراً، استأجرت شقة بالقرب من منزلها لتستمر في نشاطها، مشيرة إلى أنها تستقبل طلبات يومية من أم قيس ومن مختلف الأماكن. وأكدت الصياح أن هدفها هو تعليم الآخرين والمحافظة على المأكولات الشعبية، معتبرة أنه من الخسارة أن تندثر هذه الأصالة ويختفي الطعم الأصيل. لذلك، تسعى لنشر هذه الثقافة على نطاق أوسع.
ومن جهة أخرى، تمتلك الصياح صفحات على منصتي فيسبوك وإنستغرام، حيث تساعدها ابنتها في نشر الصور والتحديثات والرد على الطلبات. وأشارت إلى أنها تروج لمطبخها "مطبخ قلسوم" على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعد على وصول عملها إلى فئات أكبر من الجمهور.
وتختم الصياح حديثها ببيان طموحها الأكبر، وهو تعليم أكبر عدد من الفتيات المحبات للمأكولات الشعبية، بالإضافة إلى تطوير عملها ليصل إلى مستوى أعلى، وأن يصبح اسمها علامة فارقة، بحيث تظل ترمز للمأكولات الشعبية في أم قيس.
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