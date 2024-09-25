قلسوم.. رحلة في قلب المأكولات الشعبية ضمن تجربة سياحية بأم قيس

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

عمان- مهارتها وموهبتها في الطهي مكنت السيدة الأردنية قلسوم الصياح من إطلاق مشروع مطبخها الإنتاجي في قرية أم قيس، شمال المملكة. حيث تقدم من خلاله مأكولات شعبية تقليدية تحمل نكهة الأصالة ومذاق الجدات، تلك التي نشأ عليها كل أردني.

مذاق مأكولاتها الأصيل جعل مطبخ الصياح وجهة مميزة للعديد من السياح، الذين يقصدونه لتعلم فنون الطهي بالنكهات الأردنية، وتذوق أشهى المأكولات التقليدية. كما يمنحهم فرصة للتعرف على ثقافة وأصالة الطعام الأردني التراثي، ويتيح لهم عيش تجربة سياحية فريدة وسط رحاب أم قيس وخيراتها.

وفي حديث خاص مع "الغد"، أوضحت قلسوم الصياح أن مشروعها هو مطبخ إنتاجي يختص بالأكلات الشعبية التقليدية القديمة. وأشارت إلى أن مهارتها في الطهي وشغفها به، إلى جانب إعداد المخبوزات وقراص العيد، ومعرفة الجميع بتميزها في هذا المجال، كانت الدافع وراء إطلاق فكرة المطبخ الإنتاجي.

وأوضحت الصياح أن حبها وشغفها بالطهي هواية نشأت معها منذ طفولتها، حيث تعلمت فنون طهي المأكولات الشعبية التقليدية على أصولها من والدتها الراحلة. وأشارت الصياح إلى أن شقيقتها، التي تعمل معلمة، كانت أول من اقترح عليها فكرة المطبخ الإنتاجي، بعدما لاحظت عدم رغبة المعلمات في شراء الوجبات السريعة وتفضيلهن للأكلات الشعبية.

في البداية، رفضت الصياح الفكرة ولم تتقبلها. ولكن بعد يومين، عرض عليها آخرون نفس الاقتراح، مما جعلها تشعر بأنها إشارة للبدء في مشروعها الخاص بالمطبخ الإنتاجي، وحينها، بدأت ترى الفكرة جيدة ومشجعة، فقررت المضي في تحقيق ما تحب.

ذكرت الصياح أنها عرضت الفكرة على زوجها، لكنه في البداية رفضها، ومع ذلك، استمرت في إقناعه حتى وافق عليها. وفي العام 2011، أطلقت مشروع مطبخها الإنتاجي وبدأت في صنع المخبوزات بأنواعها وقراص العيد، وبيعها في المدارس. ومع مرور الوقت، وجدت التجربة ناجحة، ولها قبول كبير بين المحيطين.

هذا النجاح شجع الصياح على الاستمرار، حيث كانت تعد يوميا أكلات شعبية لبعض المدارس وتبيعها للمعلمات. كانت تستيقظ منذ الفجر لتبدأ عملها، وكانت المعلمات يبدين إعجابهن دائماً بجودة طهيها، مما زاد من حماسها ودفعها للعمل بجد وحب أكبر.

وتشير الصياح إلى أن المعلمات كن من مناطق مختلفة من الشمال وكل واحدة منهن كانت تتحدث للأخرى عنها وعن عملها ومن هنا عُرفت في المنطقة، ومن بعدها وتواصل معها الصندوق الأردني الهاشمي وعرضوا عليها أن تصبح عضوة معهم ووافقت على ذلك.

بدأت الصياح بتلقي تدريبات من خلال الصندوق، مما منحها دراية أكبر بإدارة المشاريع. هذا ساعدها على استمرارية مشروعها وتطوره بشكل ملحوظ.

تذكر الصياح أنها بدأت على المستوى المحلي ثم تطورت إلى المستوى الخارجي، حيث بدأت تستقبل مجموعات سياحية في منزلها. في أواخر العام 2016، تواصلت معها شركة البركة للسياحة وعرضت عليها العمل معهم، حيث كانوا يجلبون المجموعات السياحية لاختبار وعيش تجربة سياحية مميزة في إعداد المأكولات الشعبية التقليدية.

أوضحت الصياح أنها تقدم حصصا لطهي تعلم السائح الأجنبي كيفية إعداد الأطباق التقليدية. وأشارت إلى أنهم عند نزولهم من الجبل، يكون معهم ما قطفوه من نباتات مثل الخبيزة والعكوب واللوف والجعدة، حيث تأتي إليهم وتعلمهم طريقة طهيها مباشرة من الأرض. تقوم بإعداد "الجعاجيل" وغيرها من المأكولات الشعبية، مما يجعلهم يشعرون بالسعادة، لأنهم يتعرفون على ثقافة جديدة ويتعلمون كيفية تحضير أطباق تقليدية.

تركز الصياح على إعداد الأطباق الصحية من خلال استخدام النباتات التي تزرعها في حديقة منزلها، مثل الزعتر واللوف والجعدة وغيرها. كما تعتمد على المكونات المحلية من خيرات أم قيس، مثل طحين القمح وزيت الزيتون، لتقدم أطعمة صحية خالية من أي مواد حافظة.

يعمل برفقة الصياح في مشروعها خمس سيدات من أم قيس، يمتلكن مهارات في الطهي. منوهة إلى أنهن تعلمن منها كيفية إعداد بعض المأكولات، مما ساهم في تطوير مهاراتهن في الطهي. وتذكر الصياح أن "المكمورة" من أكثر الأطباق التي تصنعها، ويشاد بمذاقها، بالإضافة إلى قراص العيد الذي تعده بنكهة مميزة.

ووفق الصياح فإنها كانت على دراية وإتقان بالأطباق التي تشتهر بها "عروس الشمال"، مؤكدة أنها حافظت عليها كما تعلمتها بأصالتها ونكهتها دون تغيير. تقول: "أحببت أن أحافظ على الطبخة التقليدية الأصيلة دون أن أدخل عليها مكونات مختلفة أو أضيف إليها، لأنني أؤمن بأهمية كل شيء على أصوله، وهذا هو الصحيح".

تؤكد الصياح أنها تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه المأكولات الأردنية الأصيلة، وتعمل على نقلها إلى الأجيال القادمة، معتبرة إياها موروثا ثقافيا أردنيا يجب الحفاظ عليه. وتضيف أنها علمت جميع بناتها فنون الطهي.

تذكر قلسوم الصياح أنها قدمت دورة تدريبية لفتاتين لمدة شهرين، حيث علمتهما فنون الطهي. وأوضحت أنها ترغب في نقل الخبرات والمهارات التي تمتلكها لكل من يحب الطهي، إذ تتلقى الكثير من المكالمات التي تسألها عن طرق إعداد بعض المأكولات، فتقدم لهم الوصفات بحب وتعلمهم الطرق المناسبة.

وعن التحديات، تبين الصياح أن الرفض والمعارضة، كانا حاضرين في البداية. لكن بعد أول محاولة لها ورؤية الإقبال من الجميع، تغلبت على هذا التحدي بفضل مهارتها، كما أن زوجها شجعها على الاستمرار في عمل ما تحب.

واجهت الصياح تحديا في رأس المال، حيث بدأت من الصفر، وبجهودها استطاعت تحقيق مردود مالي جيد. ولم تكن غايتها الرئيسية المال، بل كانت ترغب في ممارسة هوايتها التي تحب، وإعداد مأكولات بنكهة أردنية للجميع بمهارة وقدرة.

تقول الصياح: "ليس هناك شيء يأتي بسهولة"، مشيرة إلى أنها لم تصل إلى ما هي عليه اليوم بسهولة، بل تعبت كثيرا في هذا الطريق. بدأت في بيت الدرج مع فرن صغير، لكنها ظلت مثابرة ومستمرة، وتغلبت على هذه التحديات بمساعدة زوجها وأطفالها وأهلها، الذين ساندوها وشجعوها وعملوا معها.

تذكر الصياح أنها حصلت على منحة، استخدمتها لبناء مطبخ في الطابق الثاني، حيث عملت فيه لفترة وابتكرت شعارا لعملها. ومؤخراً، استأجرت شقة بالقرب من منزلها لتستمر في نشاطها، مشيرة إلى أنها تستقبل طلبات يومية من أم قيس ومن مختلف الأماكن. وأكدت الصياح أن هدفها هو تعليم الآخرين والمحافظة على المأكولات الشعبية، معتبرة أنه من الخسارة أن تندثر هذه الأصالة ويختفي الطعم الأصيل. لذلك، تسعى لنشر هذه الثقافة على نطاق أوسع.

ومن جهة أخرى، تمتلك الصياح صفحات على منصتي فيسبوك وإنستغرام، حيث تساعدها ابنتها في نشر الصور والتحديثات والرد على الطلبات. وأشارت إلى أنها تروج لمطبخها "مطبخ قلسوم" على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعد على وصول عملها إلى فئات أكبر من الجمهور.

وتختم الصياح حديثها ببيان طموحها الأكبر، وهو تعليم أكبر عدد من الفتيات المحبات للمأكولات الشعبية، بالإضافة إلى تطوير عملها ليصل إلى مستوى أعلى، وأن يصبح اسمها علامة فارقة، بحيث تظل ترمز للمأكولات الشعبية في أم قيس.













