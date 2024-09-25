أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق حتى السبت



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الخميس، خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتبقى درجات الحرارة الجمعة، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، مع طقس خريفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 14, وفي مناطق البادية 35 - 18, وفي مناطق السهول 32 - 19, وفي الأغوار الشمالية 37 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.-(بترا)