الضمان توفر خدمة ترجمة لغة الإشارة في خمسٍ من إدارات فروعها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة ترجمة لغة الإشارة عبر تقنية الاتصال المرئي في خمسٍ من إدارات فروعها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للغات الإشارة الذي يصادف في 23 أيلول من كل عام.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن إطلاقها لهذه الخدمة في كل من إدارات فروعها (عمان المركز، وجنوب عمان، والزرقاء، وإربد، والعقبة) يأتي بهدف توفير كافة أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك تحقيقاً لرؤيتها بمواكبة أفضل الممارسات المستدامة للغة الإشارة والتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة واشراكهم ضمن البرنامج الإعلامي والتوعوي للمؤسسة والاستعلام عن حقوقهم والمنافع التأمينية والخدمات التي يوفرها الضمان الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة أنها ستعمل على تقييم الخدمة خلال المرحلة الأولى، وذلك تمهيداً لتوفيرها في إدارات الفروع الأخرى خلال المراحل اللاحقة، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من جمهور المؤسسة وإيلائها الاهتمام اللازم.
يُشار إلى أن المؤسسة وفّرت سابقاً العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك توفير خدمة لغة الإشارة في موادها التوعوية المنشورة عبر مختلف قنوات اتصالها والوسائل الإعلامية، إضافة إلى تهيئة مبانيها باستمرار بما يضمن تأمين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الفئة.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الإعلامي
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