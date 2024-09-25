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الضمان توفر خدمة ترجمة لغة الإشارة في خمسٍ من إدارات فروعها

9/25/2024 3:15:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة ترجمة لغة الإشارة عبر تقنية الاتصال المرئي في خمسٍ من إدارات فروعها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للغات الإشارة الذي يصادف في 23 أيلول من كل عام.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن إطلاقها لهذه الخدمة في كل من إدارات فروعها (عمان المركز، وجنوب عمان، والزرقاء، وإربد، والعقبة) يأتي بهدف توفير كافة أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك تحقيقاً لرؤيتها بمواكبة أفضل الممارسات المستدامة للغة الإشارة والتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة واشراكهم ضمن البرنامج الإعلامي والتوعوي للمؤسسة والاستعلام عن حقوقهم والمنافع التأمينية والخدمات التي يوفرها الضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة أنها ستعمل على تقييم الخدمة خلال المرحلة الأولى، وذلك تمهيداً لتوفيرها في إدارات الفروع الأخرى خلال المراحل اللاحقة، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من جمهور المؤسسة وإيلائها الاهتمام اللازم.

يُشار إلى أن المؤسسة وفّرت سابقاً العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك توفير خدمة لغة الإشارة في موادها التوعوية المنشورة عبر مختلف قنوات اتصالها والوسائل الإعلامية، إضافة إلى تهيئة مبانيها باستمرار بما يضمن تأمين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الفئة.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الإعلامي

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