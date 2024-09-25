الصحفيين: خطاب الملك كرس الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم الأربعاء، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان رسالة واضحة المعالم للدور والموقف الأردني الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأعرب المجلس في بيان عن اعتزازه بمضامين الخطاب الذي وضع الحقائق في نصابها، وأن الأردن لن يكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، مؤكدا أن الخطاب سلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة لوقف العدوان وتهيئة الظروف لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأضاف، إن كلمة الملك تدل على عالمية وخصوصية الخطاب الهاشمي ومحوريته في بناء أي استراتيجية دولية لمواجهة التحديات الأبرز في السياسة الدولية، والتي أشار إليها الملك بشفافية وموضوعية مباشرة بهدف وضع قادة العالم والرأي العام الدولي أمام الأعراض المقلقة التي تسود مستقبل الإنسانية.
وأكد أن هذا الوطن سيبقى عصياً على كل المطامع بوحدته وتماسك جبهته الداخلية ووعي وصلابة أبناء شعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، مشددا على أن الأردن شعباً وقيادة هاشمية سيبقى صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والسند الداعم للأهل في فلسطين والقدس.
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