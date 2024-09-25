الصحفيين: خطاب الملك كرس الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية



وأعرب المجلس في بيان عن اعتزازه بمضامين الخطاب الذي وضع الحقائق في نصابها، وأن الأردن لن يكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، مؤكدا أن الخطاب سلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة لوقف العدوان وتهيئة الظروف لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.



وأضاف، إن كلمة الملك تدل على عالمية وخصوصية الخطاب الهاشمي ومحوريته في بناء أي استراتيجية دولية لمواجهة التحديات الأبرز في السياسة الدولية، والتي أشار إليها الملك بشفافية وموضوعية مباشرة بهدف وضع قادة العالم والرأي العام الدولي أمام الأعراض المقلقة التي تسود مستقبل الإنسانية.



وأكد أن هذا الوطن سيبقى عصياً على كل المطامع بوحدته وتماسك جبهته الداخلية ووعي وصلابة أبناء شعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، مشددا على أن الأردن شعباً وقيادة هاشمية سيبقى صاحب الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والسند الداعم للأهل في فلسطين والقدس.