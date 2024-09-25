فاعليات تثمن خطاب الملك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة



وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ولجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية، في بيان اليوم الأربعاء، إن خطاب جلالة الملك كان قويا وواضحا، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكب بحقه من قبل إسرائيل، والتقصير الواضح في إمكانية وصول المساعدات إلى قطاع غزة، حيث أشار جلالته إلى "أن الواجب الأخلاقي يحتم على المجتمع الدولي أن يتبنى آلية لحمايتهم في جميع الأراضي المحتلة، وتوفير الحماية للفلسطينيين من المتطرفين الذين يدفعون بمنطقتنا إلى حافة حرب شاملة".



وأشار البيان إلى تأكيد جلالته في خطابه على أن فكرة الأردن كوطن بديل لن تتحقق أبدا، ولن يقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب، وأن التصعيد ليس من مصلحة أية دولة في المنطقة، ويتجلى ذلك بوضوح في التطورات الخطيرة في لبنان في الأيام القليلة الماضية.



وأشاد بدعوة جلالة الملك من أجل الانضمام إلى الأردن في فرض بوابة دولية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، كجهد إغاثي ضخم لإيصال الغذاء والمياه النظيفة والدواء وغيرها من الإمدادات الحيوية لمن هم في أمس الحاجة إليها، وأن لا تكون المساعدات الإنسانية أداة حرب أبدا.

وأوضح البيان أن جلالة الملك الذي يحظى باحترام الجميع وضع أمام العالم معاناة شعوب المنطقة ورغبتهم الحقيقية بالسلام العادل الذي يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني، ورفضهم التام لحصانة الاحتلال وتصرف قادته باعتبارهم فوق القانون الدولي، والذي لن يخدم أي فرصه للسلام في المنطقة.



من جانبه، قال حزب الأنصار الأردني، في بيان، إن جلالة الملك كان حازمًا وصريحًا في خطابه عندما خاطب إسرائيل بشكل مباشر، مطالبًا إياها باتخاذ خيار مصيري بين أن تعيش كدولة طبيعية، تحترم قواعد الديمقراطية والعدالة، وتتعايش بسلام مع جيرانها، أو أن تختار طريق العزلة والكراهية والانتقام، وهو ما تمارسه اليوم بقتل الأطفال والنساء، واستهداف عمال الإغاثة والصحفيين، وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية في غزة، ومنع دخول شاحنات الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع المحاصر.



وعبّر الحزب عن اعتزازه بهذا الخطاب الشجاع الذي يعكس موقف الأردن الرافض لكل أشكال الظلم والعدوان، مشيرا إلى أن جلالة الملك أكد بوضوح أن الأردن لن يقبل بأي حال من الأحوال بمقولة "الوطن البديل"، وأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم هو جريمة حرب لن يقبل بها الأردن، وسيظل داعمًا لحق العودة وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



و أثنى الحزب على دعوة جلالة الملك للمجتمع الدولي للوقوف في وجه هذه الفظائع، مؤكدًا أن غياب المساءلة الدولية جعل من الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية أمرًا اعتياديًا، وأن وحشية العدوان تجاوزت كل التصورات، حيث أصبحت إسرائيل تستخدم الغذاء والدواء كسلاح ضد المدنيين في غزة، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.



وأكد الحزب دعمه الكامل لدعوة جلالة الملك لإنشاء بوابة دولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتأكيد على أن العرب لا زالوا يمدون أيديهم للسلام من خلال المبادرة العربية، التي تبقى على الطاولة رغم كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وأن جلالة الملك، بحديثه القوي، أعاد توجيه البوصلة نحو العدل والسلام، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتفعيل قرارات الشرعية الدولية، وأن على الأمم المتحدة أن تستعيد دورها المفقود في تحقيق العدالة، وحفظ الأمن والسلم الدوليين.



بدورها، أكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء "رفاق السلاح "، الرديف للقوات المسلحة وقوفها التام خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه لوقف ماكنة الحرب الظالمة التي يتعرض لها قطاع غزة .



واشادت، في بيان صحفي، بالجهود العظيمة التي يقوم بها جلالته لوقف الحرب والمجازر الوحشية التي ترتكبها اسرائيل على قطاع غزة والتي طالما حذر منها جلالته عشرات المرات.



وقالت المؤسسة "نؤكد التفافنا حول القيادة الهاشمية في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين ووقف الحرب والمجازر التي تنتهك بحق المدنيين العزل والتي لا تمت للإنسانية بصلة، ونعبر عن تأييدنا الكامل للخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه جميع دول العالم للانضمام إلى الجهود الدولية لفرض بوابة دولية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وعلى المجتمع الدولي تبني آلية لحماية الفلسطينيين".



وأكدت التأييد المطلق لموقف جلالة الملك الرافض لأي تهجير قسري للفلسطينيين، والذي شدد على أن ذلك يعد جريمة حرب لا يمكن للعالم أن يقبلها بأي شكل من الأشكال.



واضافت "نؤيد جلالته في رفضه القاطع لفكرة الوطن البديل، حيث أن الأردن كان وسيبقى داعماً رئيسياً لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعوة جلالته ان الحل الوحيد للعيش بكرامة وبعيداً عن العنف والخوف هو السلام العادل الذي يرتكز على القانون الدولي والعدالة والحقوق المتساوية والاعتراف المتبادل".